3 thương hiệu Việt “chốt đơn” 350 chi nhánh tại Tiểu lục địa Ấn Độ và Trung Đông

Ngày 17-5, tại triển lãm Nhượng quyền Ấn Độ diễn ra ở thủ đô New Delhi, 3 thương hiệu Việt Nam thuộc hệ sinh thái Go Global Holdings gồm chuỗi cà phê 24/7 Three O'Clock, trà sữa Phúc Tea (tên quốc tế là HappiTea) và dịch vụ chăm sóc mẹ và bé Care With Love đã chính thức ký kết hợp đồng nhượng quyền quốc tế tại hai khu vực chiến lược: Tiểu lục địa Ấn Độ và Hội đồng Hợp tác vùng Vịnh (GCC).

Tại khu vực GCC, Tập đoàn Al Madini Group Of Companies LLC (AMG) nhận quyền độc quyền phát triển 3 thương hiệu này tại 6 quốc gia gồm UAE, Saudi Arabia, Kuwait, Bahrain, Qatar và Oman.

AMG cam kết khai trương ít nhất 50 chi nhánh mỗi thương hiệu trong vòng 5 năm đầu. Trong khi đó, Công ty Franchise India Ventures Private Limited trở thành đối tác nhượng quyền độc quyền thương hiệu trà sữa HappiTea tại Ấn Độ, Nepal, Sri Lanka và Bangladesh với mục tiêu mở tối thiểu 200 chi nhánh trong 10 năm.

Khách quốc tế tham quan gian hàng của doanh nghiệp Việt tại triển lãm nhượng quyền Ấn Độ ngày 17-5

Công ty con của Franchise India Ventures là FranGlobal cũng đã nhận quyền độc quyền chuỗi cà phê Three O'Clock tại Ấn Độ với hợp đồng ký đầu năm 2025. Đơn vị này đang gấp rút xây dựng chi nhánh đầu tiên tại Hyderabad, trung tâm du lịch của bang Telangana (Ấn Độ) để khai trương vào quý II/2025.

Việc ký kết 4 hợp đồng nhượng quyền độc quyền quan trọng này là một cột mốc quan trọng, đánh dấu khả năng phát triển quốc tế một cách bài bản, chuyên nghiệp, có chiến lược và kế hoạch dành cho các thương hiệu Việt Nam qua hình thức nhượng quyền, hay còn được gọi là xuất khẩu mô hình và thương hiệu - một trong những hình thức xuất khẩu có giá trị cao nhất.

Ông Mohhamad A. R. S. Al Madini, Chủ tịch AMG, đánh giá cao tiềm năng thị trường GCC với tổng GDP hơn 2.100 tỉ USD và mức chi tiêu cao, đặc biệt dành cho các thương hiệu chuyên nghiệp.

Ông Gaurav Marya, Chủ tịch Franchise India Ventures, cũng tin tưởng vào khả năng phát triển quốc tế của các thương hiệu Việt, đặc biệt là sau thành công tại Philippines của HappiTea. Việc ký kết hợp đồng nhượng quyền độc quyền này đánh dấu bước tiến quan trọng trong chiến lược phát triển toàn cầu của các thương hiệu Việt qua hình thức xuất khẩu mô hình kinh doanh.

Theo thoả thuận hợp đồng, các đối tác sẽ chịu trách nhiệm phát triển hệ thống nhượng quyền thứ cấp, vận hành chuỗi chi nhánh, triển khai các hoạt động marketing, vận hành chuỗi cung ứng và hỗ trợ đối tác nhận quyền thứ cấp tại 2 khu vực thị trường trên. 3 thương hiệu Việt: Three O'Clock, HappiTea và Care With Love có trách nhiệm hỗ trợ các hoạt động về thương hiệu và huấn luyện cho đội ngũ của đối tác trong thời gian khai trương những cửa hàng đầu tiên.