Du lịch xanh Tiêu điểm

3 tuần đi khắp Việt Nam, nữ du khách Mỹ nuối tiếc vì 4 sai lầm

Theo Linh Trang/Vietnamnet

Sau gần 3 tuần du lịch nhiều tỉnh, thành Việt Nam, nữ du khách Gentry Hale nhận ra bản thân đã mắc một số sai lầm.

Đến Việt Nam vào tháng 10-2024, nữ du khách Mỹ Gentry Hale khám phá nhiều điểm đến từ Nam ra Bắc như TPHCM, Hội An, Hà Nội, vịnh Hạ Long. Cô cho biết mình đặc biệt ấn tượng với thiên nhiên, ẩm thực phong phú cũng như sự thân thiện của người dân địa phương.

Từ việc chèo kayak giữa những dãy núi đá vôi ở vịnh Hạ Long cho đến dạo quanh phố cổ Hội An lung linh ánh đèn lồng - mỗi nơi đều để lại cho cô những kỷ niệm đáng nhớ.

Dù rất yêu thích hành trình này, Gentry thừa nhận chuyến đi vẫn để lại một số tiếc nuối do khâu chuẩn bị chưa kỹ, theo Business Insider . Sau hành trình, nữ du khách rút ra một vài điều mà theo cô "giá như biết trước" thì mọi thứ đã dễ dàng hơn.

Chưa tìm hiểu nhiều về văn hóa địa phương

Theo Gentry, trước chuyến đi, cô chủ yếu tìm hiểu về các điểm tham quan và món ăn nổi tiếng, nhưng lại không dành nhiều thời gian đọc về thói quen sinh hoạt hay cách ứng xử của người địa phương.

Một điều khiến cô bất ngờ là việc chỉ tay bằng ngón trỏ đôi khi bị xem là thiếu lịch sự. Thay vào đó, người Việt thường dùng cả bàn tay để ra hiệu.

Ngoài ra, nữ du khách cho rằng việc biết trước một vài câu tiếng Việt đơn giản như "xin chào", "cảm ơn" hay "bao nhiêu tiền" cũng giúp việc giao tiếp dễ dàng hơn rất nhiều. Theo cô, nhiều người địa phương tỏ ra rất vui khi thấy du khách cố gắng nói tiếng Việt.

- Ảnh 1.

Nữ du khách Mỹ say mê vẻ đẹp thiên nhiên của Việt Nam

Lịch trình di chuyển quá dày

Trước khi đến Việt Nam, Gentry nghĩ rằng gần 3 tuần là khoảng thời gian khá thoải mái để khám phá hết những nơi mình muốn đến.

Nhưng khi bắt đầu di chuyển giữa các thành phố, cô mới nhận ra khoảng cách thực tế và thời gian đi lại dài hơn so với tưởng tượng. Dù nhìn trên bản đồ có vẻ không quá xa, việc di chuyển bằng tàu hoặc xe có thể mất hàng giờ, thậm chí gần một ngày.

Có lần cô đi chuyến tàu đêm kéo dài tới 16 tiếng. Việc di chuyển nhiều khiến thời gian trải nghiệm ở mỗi điểm đến bị rút ngắn.

Nếu có cơ hội quay lại Việt Nam, Gentry nói rằng cô sẽ chọn ít điểm đến hơn để có thể ở lại mỗi nơi lâu hơn và khám phá chậm rãi, tận hưởng trọn vẹn.

Khó thích nghi với thời tiết khắc nghiệt

Sự đa dạng về khí hậu giữa các vùng miền tại Việt Nam cũng khiến du khách Mỹ gặp không ít khó khăn. Gentry thừa nhận đã không kiểm tra kỹ dự báo thời tiết của từng điểm đến trước khi khởi hành, dẫn đến việc chuẩn bị hành lý chưa phù hợp.

Cô bắt đầu chuyến đi tại TPHCM vào đầu tháng 10-2024, thời điểm thời tiết nóng và ẩm khiến cô cảm giác như đang ở trong phòng xông hơi. Sau đó, khi di chuyển ra Hà Nội, thời tiết lại mát hơn và thường xuyên có mưa.

Sau nhiều ngày tham quan, đi bộ và trekking, Gentry nhận ra mình nên mang theo nhiều quần áo thoáng mát và dễ khô hơn. Cô cũng khuyên du khách nên chuẩn bị trang phục linh hoạt để thích nghi với thời tiết thay đổi giữa các vùng.

- Ảnh 2.

Nữ du khách không kịp thích nghi với sự thay đổi thời tiết của các vùng miền tại Việt Nam

Ngại ngần mặc cả

Gentry cho biết cô rất thích khám phá các khu chợ địa phương và cửa hàng thủ công. Trong chuyến đi, cô đã mua nhiều món đồ như quần áo may đo ở Hội An, đồ da thủ công tại Hà Nội và thử khá nhiều món ăn đường phố.

Tuy nhiên, ở những lần mua sắm đầu tiên, cô thừa nhận mình ngại mặc cả.

Ở Mỹ, việc thương lượng giá gần như không phổ biến nên ban đầu cô khá ngại. Sau một thời gian quan sát và thử trả giá, cô nhận ra việc mặc cả ở các khu chợ tại Việt Nam là điều bình thường.

Theo nữ du khách, nếu hiểu điều này sớm hơn, cô có thể tiết kiệm được một khoản tiền không nhỏ trong suốt chuyến đi vì các tiểu thương đều quen với điều này và sẵn sàng trao đổi để đạt được thỏa thuận hợp lý.

- Ảnh 3.

Nhìn lại chuyến đi, Gentry đúc kết, nếu sớm hòa nhập với văn hóa địa phương, cô có thể tiết kiệm được một khoản chi phí đáng kể trong suốt hành trình


