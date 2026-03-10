HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Du lịch xanh Tiêu điểm

Nữ du khách Việt “toát mồ hôi” tìm vé về nước giữa lúc chiến sự Trung Đông căng thẳng

Tin, ảnh: Thái Phương

(NLĐO) – Giá vé máy bay đi, đến châu Âu đang hạ nhiệt nhưng việc săn vé là không dễ khi căng thẳng ở Trung Đông leo thang.

Thông tin từ Cục Hàng không Việt Nam cho biết một số chuyến bay đi và đến khu vực Trung Đông hiện vẫn còn bị ảnh hưởng khi tình hình chiến sự tại khu vực này vẫn căng thẳng. Việc nhiều quốc gia hạn chế hoặc đóng cửa không phận đã khiến lịch khai thác của các hãng hàng không phải điều chỉnh, hủy hoặc dời chuyến.

Chia sẻ với phóng viên, chị Hoàng Anh (TPHCM) kể về hành trình trở về Việt Nam vô cùng trắc trở sau chuyến du lịch châu Âu dịp Tết vừa qua. 

Cụ thể, dịp Tết Nguyên đán 2026 chị bay từ TPHCM sang châu Âu du lịch và thăm bạn bè. Dự kiến đầu tháng 3 trở về, chị đã đặt vé của Qatar Airways với giá khoảng 16 triệu đồng cho chặng bay từ Frankfurt (Đức) về TPHCM.

Tuy nhiên, khi chiến sự tại Trung Đông bùng phát, nhiều quốc gia trong khu vực phải đóng hoặc hạn chế không phận, khiến lịch bay của nhiều hãng bị xáo trộn. Chuyến bay của chị Hoàng Anh cũng bị hủy.

“Hãng đưa ra hai lựa chọn là dời lịch bay hoặc hoàn tiền vé. Nhưng nếu dời chuyến thì không biết khi nào mới bay được, còn đổi sang hãng khác thì giá vé quá cao” - chị kể.

Sau hai ngày tìm kiếm, một người bạn đã giúp chị mua được vé của Thai Airways cho hành trình từ Frankfurt về TPHCM, quá cảnh tại Bangkok với giá khoảng 26 triệu đồng.

“Dù phải bù thêm gần 10 triệu đồng và di chuyển từ Tây Ban Nha sang Đức để kịp chuyến bay, tôi vẫn rất mừng vì cuối cùng cũng mua được vé về Việt Nam” - chị Hoàng Anh nói.

- Ảnh 1.

Hành khách làm thủ tục tại một sân bay ở Đức

Cũng may mắn là do visa còn thời hạn dài và có người thân, bạn bè tại châu Âu nên chi phí phát sinh không quá lớn. Trong khi nhiều người Việt khác rơi vào tình cảnh khó khăn hơn, nhất là những trường hợp visa sắp hết hạn buộc phải mua vé máy bay giá cao để kịp về nước.

- Ảnh 2.

Một số chuyến bay từ Đức về Việt Nam giá vé hạng thương gia lên tới 124,4 triệu đồng/chặng

Theo ghi nhận, hiện giá vé máy bay từ châu Âu về Việt Nam vẫn ở mức cao. Trên đường bay Frankfurt – TPHCM do Vietnam Airlines khai thác, giá vé thấp nhất khoảng 32 triệu đồng/chặng. Nếu bay từ Frankfurt về Hà Nội, mức giá thấp nhất khoảng 42 triệu đồng/chặng. Trong khi đó, vé hạng thương gia dao động từ 73 triệu đến hơn 91 triệu đồng/chặng.

Tương tự, các chặng bay từ London (Anh) hoặc Paris (Pháp) về Việt Nam trong tháng 3 cũng có giá khá cao. Vé hạng phổ thông phổ biến từ 30-34 triệu đồng/chặng, còn hạng thương gia dao động 85-105 triệu đồng.

Trước đó, ngay khi chiến sự bùng phát hôm 28-2, giá vé máy bay từ châu Âu về Việt Nam có thời điểm tăng vọt. Một số chuyến bay thẳng từ Frankfurt, Paris, London về Việt Nam được chào bán hơn 110 triệu đồng cho một chiều. Nhiều hãng hàng không nước ngoài thậm chí hết vé hạng phổ thông, chỉ còn vé thương gia với giá từ 60 đến 285 triệu đồng.

Đại diện một hãng hàng không cho biết sau Tết Nguyên đán thường là giai đoạn cao điểm khách Việt di chuyển sang châu Âu để làm việc, công tác hoặc du học sinh quay lại trường. Khi chiến sự xảy ra, một số hãng phải điều chỉnh đường bay do hạn chế không phận, khiến nhiều hành khách chuyển sang các chuyến bay của Vietnam Airlines, làm nhu cầu trên các chặng bay này càng tăng cao.


