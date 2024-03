3 võ sĩ Việt Nam toàn thắng tại WBO Global Match

Được chờ đợi nhất đêm (16-3) so tài tại Khu nghỉ dưỡng The Grand Ho Tram Strip (Bà Rịa- Vũng Tàu) là màn so găng giữa võ sĩ chủ nhà, cựu vô địch IBF châu Á Đinh Hồng Quân với võ sĩ người Nhật Bản Katsunori Endo ở hạng lightweight (62 kg).



Đinh Hồng Quân (găng đỏ) tấn công áp đảo Katsunori Endo

Cùng sở hữu kinh nghiệm chinh chiến qua hàng chục trận đấu chuyên nghiệp, cả hai võ sĩ sớm tạo sức ép cho nhau bằng những đòn đánh chuẩn xác kết hợp bước di chuyển nhanh nhẹn để tránh phản đòn.

Tạo được nhiều ưu thế ở hiệp đầu tiên, Đinh Hồng Quân tiếp tục ra đòn tay chuẩn xác trước Katsunori Endo ở hiệp 2, đánh rách mắt đối phương và thậm chí còn suýt hạ knock-out võ sĩ Nhật Bản bằng một đòn móc cực nặng.

Đinh Hồng Quân thắng điểm thuyết phục

Ở những hiệp tiếp theo, vết thương mắt khiến Endo gặp nhiều khó khăn khi ra đòn dù gây ấn tượng bằng khả năng chịu đòn đáng nể. Chỉ có điều, sau 8 hiệp đấu, Hồng Quân vẫn được xử thắng điểm, nâng thành tích của anh lên 11 chiến thắng sau 14 lần thượng đài.

Linh Chi (trái) tạo thế trận nhỉnh hơn đối thủ

Ở trận đấu nữ duy nhất của sự kiện, Ngô Ngọc Linh Chi cũng thắng điểm đối thủ người Trung Quốc Chen Huijiao ở hạng 49kg. Vốn bị đánh giá thấp hơn đối thủ về kinh nghiệm thi đấu lẫn kỹ thuật ra đòn, thế nhưng Linh Chi sớm gây bất ngờ khi tận dụng tốt ưu thế hình thể và sải tay dài để tung ra những đòn đấm hiệu quả vào mặt đối thủ. Bị dẫn trước về điểm số, Chen Huijiao đẩy cao áp lực, liên tục áp sát và tung ra rất nhiều đòn nặng.

Ngô Ngọc Linh Chi thắng võ sĩ Trung Quốc

Linh Chi bình tĩnh giữ khoảng cách, tận dụng tốt những sơ hở của đối thủ để tung ra các pha phản đòn chính xác. Phân phối thể lực và điều tiết nhịp độ cực tốt, Linh Chi thắng điểm sau 6 hiệp đấu trước Chen Huijiao. Đây là chiến thắng thứ 2 liên tiếp trong sự nghiệp của tay đấm 19 tuổi.

Đại diện Việt Nam còn lại là Nguyễn Văn Tình Em cũng có được chiến thắng bằng điểm số trước tay đấm người Hàn Quốc Lee Se Ki ở hạng 54kg. Đây là trận đấu mà Tình Em đã thi đấu cực kỳ tự tin trước đối thủ đang có phong độ cực cao với 2 trận toàn thắng đều bằng knock-out. Khả năng di chuyển cũng như tung đòn cực nhanh giúp Tình Em có được ưu thế suốt 4 hiệp đấu.

Nguyễn Văn Tình Em thắng điểm trước tay đấm người Hàn Quốc Lee Se Ki

Ở trận đấu tâm điểm của sự kiện, Zhu Dianxing phô diễn sức mạnh vượt trội khi hạ knock-out đối thủ kỳ cựu người Philippines Marco John Rementizo ở hiệp 3 bằng những đòn tấn công cực nặng.

Kết quả này giúp Zhu Dianxing bảo vệ thành công đai vô địch WBO toàn cầu hạng minimum weight (47,5kg) cũng như nâng thành tích của mình lên 13 trận thắng chỉ sau 14 lần thượng đài, trong đó có đến 11 chiến thắng bằng knock-out.

Zhu Dianxing bảo vệ thành công đai vô địch WBO toàn cầu

Một số kết quả đáng chú ý khác, võ sĩ người Nga Mikhail Lesnikov thắng knock-out kỹ thuật trước đối thủ người Trung Quốc Li Yangyang ở hạng 64kg; Genesis Servania (Philippines) thắng điểm trước Su Xiao Tao (Trung Quốc).