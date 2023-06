Trận thư hùng giữa Sẳm Minh Phát và Zhu Dian-xing tại sự kiện WBO Global Prelude diễn ra ở Khu nghỉ dưỡng The Grand Ho Tram Strip (Bà Rịa - Vũng Tàu) hứa hẹn sẽ vô cùng hấp dẫn, không chỉ bởi người thắng sẽ giành được suất tranh đai WBO toàn cầu mà còn vì cả hai võ sĩ đều sở hữu chuỗi thành tích cực kỳ ấn tượng, đủ sức thu hút người hâm mộ.



Võ sĩ Sẳm Minh Phát (găng đỏ)

Sẳm Minh Phát đang là võ sĩ hàng đầu của "lò" Cocky Buffalo khi anh có trong tay 9 trận thắng sau 13 lần thượng đài, trong đó 7 trận thắng bằng knock-out. Sẳm Minh Phát hiện được tổ chức BoxRec xếp hạng 1 sao cùng thứ hạng 73 thế giới.

Trong khi đó, Zhu Dian-xing có phần nhỉnh hơn khi có đến 8 chiến thắng (7 bằng knock-out) chỉ sau 9 trận đấu chuyên nghiệp và đang xếp ở vị trí số 1 hạng minimum-weight của làng quyền Anh Trung Quốc.

Sẳm Minh Phát sắp đối đầu Zhu Dian-xing

Trên bảng xếp hạng thế giới, Zhu Dian-xing xếp trên Minh Phát 24 bậc và được BoxRec đánh giá ở cấp độ 2 sao. Tay đấm người Trung Quốc cũng từng giành đai vô địch WBC châu Á vào năm 2019.

Với bảng thành tích "khủng", Zhu Dian-xing chắc chắn sẽ là rào cản đầy khó khăn cho Sẳm Minh Phát trong trận so găng được chờ đợi vào trung tuần tháng 7.

Nguyễn Văn Hải (phải)

Bên cạnh Sẳm Minh Phát, một võ sĩ nổi tiếng khác của Việt Nam cũng góp mặt tại sự kiện WBO Global Prelude lần này là Nguyễn Văn Hải. Võ sĩ sinh năm 1988 từng 7 lần vô địch Việt Nam sẽ đối đầu với Abdul Mottalib, tay đấm người Bangladesh có biệt danh "sát thủ thầm lặng" với chuỗi 5 trận toàn thắng.

Trận chiến giữa Nguyễn Văn Hải và Abdul Mottalib

Sau khi Trần Văn Thảo tuyên bố rút lui, võ sĩ người Papua New Guinea - Junior Kauko Raka cũng nhanh chóng tìm được đối thủ mới ở hạng super-featherweight (hạng siêu lông, 57kg).

Đó là Su Xiao-tao, tay đấm 26 tuổi người Trung Quốc có 11 chiến thắng (6 bằng knock-out) sau 14 lần thượng đài.

Ở trận đấu mở màn sự kiện, võ sĩ 17 tuổi mang hai dòng máu Việt Nam – Hàn Quốc Lee Ju-yeong sẽ so tài cùng đối thủ người Indonesia Dedy Imprax. Tay đấm kỳ cựu người Philippines từng có gần 50 trận đấu chuyên nghiệp Mark John Yap cũng sẽ có trận đấu rất đáng chú ý với Mohon Ali (Bangladesh).

7 cặp đấu tại sự kiện WBO Global Prelude ngày 15-7

Sự kiện WBO Global Prelude ngày 15-7 còn có các cặp đấu hấp dẫn khác, quy tụ các tay đấm đến từ Nga, Hàn Quốc, Mông Cổ và Indonesia. Ban tổ chức sự kiện cũng mang đến nhiều tiết mục âm nhạc, nghệ thuật…, tạo thêm điểm nhấn cho sự kiện võ thuật đáng chú ý này.

Ngoài việc mua vé đến xem tận mắt sự kiện võ thuật WBO Global Prelude tại The Grand Ho Tram Strip, khán giả còn có thể xem trực tiếp giải đấu trên kênh truyền hình và ứng dụng xem truyền hình của VTVcab.

Đây là đơn vị sản xuất, ghi hình và phát sóng độc quyền sự kiện này trên kênh thể thao On Sports, ứng dụng ON, On plus của VTVcab.