Du lịch xanh

30 công ty Ấn Độ cùng lúc "đổ bộ" Đà Nẵng tìm điểm tổ chức lễ cưới cho người siêu giàu

B.Vân

(NLĐO) - Đà Nẵng đón đoàn 30 doanh nghiệp tổ chức cưới Ấn Độ đến khảo sát, mở rộng cơ hội đưa thành phố thành điểm đến tiệc cưới quốc tế

Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch TP Đà Nẵng cho biết ngành du lịch thành phố đang tổ chức đón đoàn famtrip gồm 30 công ty tổ chức đám cưới hàng đầu Ấn Độ đến khảo sát, tìm hiểu điểm đến và hạ tầng dịch vụ phục vụ du lịch cưới.

Ngay khi đặt chân xuống sân bay quốc tế Đà Nẵng, đoàn được đại diện Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tặng hoa chào mừng. Trong 4 ngày lưu lại Đà Nẵng (từ ngày 3 đến ngày 6-10), đoàn sẽ tham quan Sun World Bà Nà Hills, phố cổ Hội An, VinWonders Nam Hội An và khảo sát các khu nghỉ dưỡng cao cấp như InterContinental Danang, Furama, Hyatt Regency, Wyndham Hoian Royal Beachfront, Vinpearl Nam Hội An...

30 Công ty cưới Ấn Độ đến Đà Nẵng tìm hiểu điểm đến cưới quốc tế - Ảnh 1.

Đoàn famtrip gồm 30 công ty tổ chức đám cưới hàng đầu Ấn Độ đến Đà Nẵng

Phó Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch TP Đà Nẵng Tán Văn Vương cho biết, trong 9 tháng năm 2025, thành phố đón hơn 14,4 triệu lượt khách, tăng 22% so với cùng kỳ; trong đó khách quốc tế đạt 5,8 triệu lượt, tăng hơn 31%.

"Thị trường Ấn Độ hiện đứng thứ 3 trong các thị trường quốc tế đến Đà Nẵng, tăng gấp đôi so với năm 2024. Nhiều du khách Ấn Độ đã biết đến Đà Nẵng như một "thiên đường cưới" mới của châu Á" - ông Vương chia sẻ.

30 Công ty cưới Ấn Độ đến Đà Nẵng tìm hiểu điểm đến cưới quốc tế - Ảnh 2.

Tiệc cưới của tỉ phú Ấn Độ tổ chức tại khu nghỉ dưỡng Sheraton Grand Da Nang Resort and Convention Center

Đà Nẵng là địa phương đầu tiên tại Việt Nam triển khai thí điểm chương trình thu hút khách du lịch cưới, với nhiều chính sách hỗ trợ đặc biệt như hiển thị chào đón trên màn hình LED tại sân bay, biểu diễn nghệ thuật truyền thống, tặng quà lưu niệm cho cô dâu chú rể, cùng các ưu đãi hấp dẫn như gói flycam, đêm phòng tân hôn hay tour xích lô trải nghiệm.

Ông Murad Enver, Giám đốc Kinh doanh & Tiếp thị của Inventum Global, đánh giá Đà Nẵng đang nổi lên như một trong những điểm đến tổ chức đám cưới hàng đầu Đông Nam Á, nhờ hệ thống hạ tầng, khu nghỉ dưỡng đạt chuẩn quốc tế và cảnh quan tự nhiên tuyệt đẹp.

30 Công ty cưới Ấn Độ đến Đà Nẵng tìm hiểu điểm đến cưới quốc tế - Ảnh 3.

Đà Nẵng được đánh giá là điểm đến tổ chức tiệc cưới hàng đầu Đông Nam Á

"Các khách sạn ven biển của Đà Nẵng là bối cảnh hoàn hảo cho các nghi lễ cưới đặc trưng của Ấn Độ như Mehndi, Sangeet hay Baraat. Ẩm thực Ấn Độ cũng được phục vụ rất tinh tế, khiến khách mời có cảm giác như ở quê nhà" - ông nói.

Đại diện đoàn famtrip, ông Pradeep Chauhan cho biết các khách sạn rất linh hoạt trong việc đáp ứng nhu cầu văn hóa Ấn Độ, từ ẩm thực đến nghi lễ truyền thống. Ông Pradeep Chauhan bày tỏ tin tưởng Đà Nẵng sẽ sớm trở thành một trong những điểm đến đám cưới hấp dẫn nhất cho du khách Ấn Độ.

