300 CĐV đội khách bị bắt, trận đấu Copa Sudamericana bị hủy bỏ vì bạo loạn

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thể thao

300 CĐV đội khách bị bắt, trận đấu Copa Sudamericana bị hủy bỏ vì bạo loạn

Đông Linh (theo DailyMail)

(NLĐO) – Cổ động viên quá khích khiến trận đấu giữa Independiente và Universidad de Chile tại vòng 1/8 Copa Sudamericana bị hủy bỏ bởi bạo loạn trên khán đài.

Trận lượt về vòng 1/8 Copa Sudamericana giữa Independiente (Argentina) và Universidad de Chile (Chile) diễn ra ngày 21-8 tại Buenos Aires đã biến thành thảm kịch khi bạo loạn bùng phát trên khán đài, buộc Ban tổ chức phải hủy bỏ trận đấu.

300 CĐV đội khách bị bắt, trận đấu Copa Sudamericana bị hủy bỏ vì bạo loạn- Ảnh 1.

Cổ động viên hai đội cầm gậy kim loại tấn công nhau

Theo truyền thông Argentina, khoảng 3.000 CĐV đội khách có mặt tại sân Estadio Libertadores de America. Ngay trong hiệp một, nhóm CĐV Universidad de Chile ngồi ở tầng trên đã ném ghế, đá và gậy xuống khu vực của CĐV chủ nhà ở tầng dưới. Thậm chí, có người còn châm lửa đốt ghế và ném lựu đạn cay về phía khu vực có gia đình cầu thủ Independiente.

300 CĐV đội khách bị bắt, trận đấu Copa Sudamericana bị hủy bỏ vì bạo loạn- Ảnh 2.

CĐV của Universidad de Chile ném cả lựu đạn cay về khán giả đội chủ nhà

Bạo lực leo thang dữ dội ở hiệp hai khi CĐV Independiente tràn sang khu vực đội khách, tấn công những CĐV Chile còn lại. Nhiều người bị lột đồ và đánh đập dã man, các đoạn video còn ghi lại cảnh một CĐV đội khách ngã từ khán đài phía trên xuống khi bị xô đẩy.

300 CĐV đội khách bị bắt, trận đấu Copa Sudamericana bị hủy bỏ vì bạo loạn- Ảnh 3.

Một CĐV bẻ ghế làm "vũ khí" tấn công đối phương

Hậu quả, hơn 300 CĐV Universidad de Chile bị cảnh sát bắt giữ, ít nhất 10 người phải nhập viện trong tình trạng nguy kịch.

300 CĐV đội khách bị bắt, trận đấu Copa Sudamericana bị hủy bỏ vì bạo loạn- Ảnh 4.

CĐV bị thương sau các vụ tấn công

Cầu thủ hai đội buộc phải rời sân ở hiệp hai khi tỉ số trận đấu đang là 1-1. Kết quả này có thể giúp đội bóng Chile thắng chung cuộc sau hai lượt trận với tổng tỉ số 2-1. Tuy nhiên, Liên đoàn Bóng đá Nam Mỹ (CONMEBOL) đã tuyên bố hủy bỏ trận đấu vì không đảm bảo an ninh, đồng thời sẽ chuyển vụ việc sang Ủy ban Kỷ luật để xem xét trách nhiệm các bên.

300 CĐV đội khách bị bắt, trận đấu Copa Sudamericana bị hủy bỏ vì bạo loạn- Ảnh 5.

Một khán giả trưng "vật chứng" là những cục đá lớn sắc cạnh

Tổng thống Chile Gabriel Boric lên án dữ dội: "Từ bạo lực trên khán đài đến sự cẩu thả trong tổ chức, tất cả đều sai. Ưu tiên hiện nay là chăm sóc đồng bào bị thương và đảm bảo quyền lợi cho những người bị bắt giữ. Không gì có thể biện minh cho một bạo lực tập thể".

300 CĐV đội khách bị bắt, trận đấu Copa Sudamericana bị hủy bỏ vì bạo loạn- Ảnh 6.

Các CĐV chủ nhà Independiente đập phá cổng vào sân trước giờ bóng lăn

Trong khi Chủ tịch CLB Independiente Nestor Grindetti đổ lỗi hoàn toàn cho CĐV đội khách và yêu cầu trừng phạt những kẻ manh động thì ngược lại, Giám đốc Universidad de Chile, ông Daniel Schapira, ra sức phản bác khi cho rằng ban tổ chức đã sai lầm khi sắp xếp CĐV đội khách ngồi trên đầu CĐV chủ nhà, biến sân bóng thành "một cái chợ".

300 CĐV đội khách bị bắt, trận đấu Copa Sudamericana bị hủy bỏ vì bạo loạn- Ảnh 7.

Cầu thủ hai đội lên tiếng trấn an CĐV nhưng bất thành

Vụ việc một lần nữa cho thấy bóng đá Nam Mỹ vẫn chìm trong vòng xoáy bạo lực, đe dọa nghiêm trọng đến hình ảnh và sự an toàn của các giải đấu quốc tế.

Tin liên quan

Hàng chục người lâm nạn sau thảm kịch sập khán đài sân bóng đá Algeria

Hàng chục người lâm nạn sau thảm kịch sập khán đài sân bóng đá Algeria

(NLĐO) – Lễ mừng công vô địch Algeria của MC Alger bị phủ bóng bởi việc sập một góc khán đài sân Stade du 5 Juillet với 3 người chết, hơn 80 người bị thương.

Thảm kịch bóng đá Indonesia, vì đâu nên nỗi?

Rúng động, bàng hoàng, bi thảm… - bóng đá Indonesia đã trải qua quãng thời gian "đen tối" cuối tuần qua với vụ bạo loạn sân cỏ dẫn tới thiệt hại nhân mạng cực lớn

Lễ mừng cúp vô địch Champions League của PSG chìm trong máu và nước mắt

(NLĐO) - Lễ diễu hành cúp vô địch Champions League của PSG trở nên hỗn loạn khi bạo lực bùng phát, khiến hai người chết và hàng chục người bị thương.

Copa Sudamericana Liên đoàn bóng đá Nam Mỹ CONMEBOL Universidad de Chile Independiente Argentina Chile tổng thống chile
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo