300 chuyên gia phân tích, luận giải khủng hoảng môi trường

Trong hai ngày 30 và 31-1, Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn (ĐHQG TPHCM) phối hợp với Hiệp hội Nghiên cứu Châu Á (AAS) tổ chức Hội thảo Khoa học Quốc tế thường niên lần thứ tư.

Hội thảo là một phần của dự án dài hạn "Tăng cường phát triển các ngành khoa học xã hội và nhân văn và hỗ trợ học giả trẻ tại Châu Á" (CHSS), do Cơ quan Hợp tác Phát triển Quốc tế Thụy Điển (SIDA) tài trợ.

Các diễn giả đến từ Ấn Độ, Indonesia, Pakistan, Sri Lanka, Thái Lan, Timor-Leste, Việt Nam... phân tích sự bất ổn chính trị và biến đổi môi trường tác động sâu sắc như thế nào đến những bất bình đẳng hiện nay.

Phát biểu tại lễ khai mạc, GS-TS Ngô Thị Phương Lan, Hiệu trưởng Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn, khẳng định vai trò thiết yếu của khoa học xã hội và nhân văn trong việc phân tích, luận giải và đề xuất giải pháp trước các khủng hoảng môi trường, xã hội hiện nay đồng thời nhấn mạnh yêu cầu lắng nghe, trao quyền cho các nhóm yếu thế và đề cao “tiếng nói từ Đông Nam Á và Nam Á”.

Đồng quan điểm, GS-TS Nancy Peluso, Chủ tịch AAS, cho biết sự kiện là cột mốc đánh dấu chặng đường đầu tiên của Dự án CHSS.

"Mục tiêu cốt lõi của dự án là kết nối các học giả khu vực, đặc biệt là hỗ trợ những địa bàn còn hạn chế về nguồn lực thông qua cách tiếp cận đa chiều, hướng đến kiến tạo tri thức gắn liền với thực tiễn đời sống" - GS-TS Nancy Peluso chia sẻ.

GS-TS Nancy Peluso, Chủ tịch AAS chia sẻ tại Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn, ngày 30-1

Với chủ đề "Vượt qua khủng hoảng môi trường và xung đột xã hội – Tiếng nói từ vùng Đông Nam Á và Nam Á", hội thảo năm nay thu hút khoảng 300 đại biểu, trong đó có 45 chuyên gia quốc tế đến từ Ấn Độ, Indonesia, Pakistan, Sri Lanka, Thái Lan, Timor-Leste...

Trong 2 ngày làm việc, các chuyên gia sẽ trình bày 32 tham luận tập trung vào các nội dung trọng điểm gồm: cách các cộng đồng yếu thế vượt qua xung đột quốc gia và thích ứng với khủng hoảng khí hậu xuyên biên giới như sóng nhiệt, hạn hán và lũ lụt; phân tích sự tác động sâu sắc của biến đổi môi trường và bất ổn chính trị đối với các tầng lớp xã hội; làm nổi bật vai trò của chính sách, các phương pháp tiếp cận dựa vào cộng đồng và sự hỗ trợ của các thể chế trong việc giảm thiểu rủi ro...