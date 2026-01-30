HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Giáo dục

Yêu cầu các trường trên toàn TPHCM rà soát, báo cáo trung thực về đơn vị cung cấp suất ăn trước 2-2

Đặng Trinh

(NLĐO)- Các trường toàn TP thực hiện báo cáo đầy đủ, trung thực thông tin về đơn vị cung cấp suất ăn trước ngày 2-2

Sở GD-ĐT TPHCM ngày 30-1 đã có văn bản gửi các cơ sở giáo dục toàn TP về thực hiện rà soát, báo cáo tình hình tổ chức thực hiện bữa ăn học đường tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn TPHCM. 

Theo Sở GD-ĐT TP, trước tình hình phát sinh phản ánh liên quan đến việc đơn vị cung cấp sử dụng thực phẩm không bảo đảm an toàn, nhằm kịp thời bảo vệ sức khỏe và quyền lợi của học sinh, Sở GD-ĐT đề nghị thủ trưởng các cơ sở giáo dục nghiêm túc triển khai thực hiện các nội dung:

Đối với cơ sở giáo dục có phản ánh liên quan đến bữa ăn học đường: Tạm ngừng ngay việc sử dụng dịch vụ của đơn vị cung cấp suất ăn công nghiệp, suất ăn chế biến sẵn đang bị phản ánh từ phụ huynh, báo chí hoặc các kênh thông tin truyền thông.

Khẩn trương kiểm tra, rà soát, xác minh nội dung phản ánh và thực hiện chấn chỉnh kịp thời. Chỉ được tiếp tục sử dụng dịch vụ sau khi có kết luận chính thức của cơ quan có thẩm quyền.

Thực hiện báo cáo khẩn về Sở GD-ĐT và UBND phường, xã, đặc khu (đối với các trường mầm non, tiểu học, THCS), đồng thời cung cấp đầy đủ hồ sơ, tài liệu theo yêu cầu của cơ quan chức năng. Thực hiện báo cáo trực tuyến tại đường link: [https://forms.gle/VPqx3V15Qy8Hkbhi8]. Chủ động xây dựng phương án hỗ trợ, tổ chức quản lý bữa ăn bán trú phù hợp trong thời gian tạm ngừng, bảo đảm an toàn tuyệt đối cho học sinh.

Cùng với đó, Sở GD-ĐT TP yêu cầu các nhà trường rà soát, báo cáo toàn diện việc tổ chức và cung cấp bữa ăn học đường trong toàn ngành GD-ĐT TP.

TPHCM: Yêu cầu trường học toàn thành rà soát đơn vị cung cấp suất ăn bán trú, báo cáo trước 2-2 - Ảnh 1.

Phụ huynh Trường Tiểu học Tân Quy đối thoại với hiệu trưởng sau sự việc thực phẩm nghi mất an toàn từ nhà cung cấp được sử dụng trong bữa ăn bán trú

Cụ thể, theo sở này nhằm tăng cường trách nhiệm của các cơ sở giáo dục, đồng thời bảo đảm sự phối hợp chặt chẽ với Sở An toàn thực phẩm và các cơ quan chức năng liên quan, các cơ sở giáo dục đang tổ chức bữa ăn học đường nghiêm túc triển khai rà soát, báo cáo toàn diện việc tổ chức và cung cấp bữa ăn học đường, tập trung thực hiện các nội dung sau: Tăng cường công tác tự kiểm tra, giám sát bữa ăn học đường theo hình thức định kỳ, thường xuyên và đột xuất; phối hợp, giám sát chặt chẽ đơn vị cung cấp suất ăn, kịp thời phát hiện các dấu hiệu không bảo đảm an toàn thực phẩm đểbáo cáo cơ quan có thẩm quyền.

Rà soát đầy đủ hồ sơ pháp lý của đơn vị cung cấp, quy trình cung ứng, điều kiện vận chuyển, giao nhận và chất lượng suất ăn thực tế; bảo đảm tuân thủ các quy định về an toàn thực phẩm; không chỉ căn cứ hồ sơ, mà chú trọng giám sát quá trình thực hiện trên thực tế.

TPHCM: Yêu cầu trường học toàn thành rà soát đơn vị cung cấp suất ăn bán trú, báo cáo trước 2-2 - Ảnh 2.Thêm loạt trường ở TPHCM dừng bữa ăn bán trú trước nghi vấn thực phẩm không an toàn

(NLĐO)- Hôm nay (29-1), thêm nhiều trường học ở TPHCM thông báo tạm ngưng bữa ăn bán trú

Thực hiện báo cáo đầy đủ, trung thực thông tin về đơn vị cung cấp suất ăn, gồm: tên đơn vị, mã số thuế, địa chỉ, người liên hệ, hình thức cung cấp, số lượng suất ăn/ngày, thời gian giao nhận, loại hình tổ chức bữa ăn bán trú… theo biểu mẫu trực tuyến tại đường link nêu trên.

Thời hạn gửi báo cáo: chậm nhất đến 17 giờ ngày 2-2- 2026.

Trong quá trình triển khai, trường hợp phát sinh nguy cơ mất an toàn thực phẩm, sự cố hoặc các nội dung vượt thẩm quyền xử lý của cơ sở giáo dục, đề nghị báo cáo ngay về Sở GD-ĐT để phối hợp với Sở An toàn thực phẩm và các cơ quan chức năng liên quan kiểm tra, xử lý kịp thời, bảo đảm an toàn tuyệt đối cho học sinh.

Tin liên quan

Thêm loạt trường ở TPHCM dừng bữa ăn bán trú trước nghi vấn thực phẩm không an toàn

Thêm loạt trường ở TPHCM dừng bữa ăn bán trú trước nghi vấn thực phẩm không an toàn

(NLĐO)- Hôm nay (29-1), thêm nhiều trường học ở TPHCM thông báo tạm ngưng bữa ăn bán trú

Nhiều trường học ở TPHCM tạm ngưng bán trú sau nghi vấn thực phẩm không an toàn

(NLĐO)- Trường THCS Huỳnh Tấn Phát ngày 28-1 đã ra thông báo về việc ngưng tổ chức bán trú tại trường kể từ ngày mai

Phụ huynh phản ánh bữa ăn bán trú, Sở GD-ĐT TPHCM nói sẽ kiểm tra định kỳ và đột xuất

(NLĐO)- Trước những phản ánh của phụ huynh về chất lượng bữa ăn bán trú, an toàn thực phẩm. Sở GD-ĐT TPHCM cho biết sẽ kiểm tra định kỳ và đột xuất

cơ quan chức năng bữa ăn học đường cơ sở giáo dục ăn bán trú
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo