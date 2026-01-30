Sở GD-ĐT TPHCM ngày 30-1 đã có văn bản gửi các cơ sở giáo dục toàn TP về thực hiện rà soát, báo cáo tình hình tổ chức thực hiện bữa ăn học đường tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn TPHCM.

Theo Sở GD-ĐT TP, trước tình hình phát sinh phản ánh liên quan đến việc đơn vị cung cấp sử dụng thực phẩm không bảo đảm an toàn, nhằm kịp thời bảo vệ sức khỏe và quyền lợi của học sinh, Sở GD-ĐT đề nghị thủ trưởng các cơ sở giáo dục nghiêm túc triển khai thực hiện các nội dung:

Đối với cơ sở giáo dục có phản ánh liên quan đến bữa ăn học đường: Tạm ngừng ngay việc sử dụng dịch vụ của đơn vị cung cấp suất ăn công nghiệp, suất ăn chế biến sẵn đang bị phản ánh từ phụ huynh, báo chí hoặc các kênh thông tin truyền thông.

Khẩn trương kiểm tra, rà soát, xác minh nội dung phản ánh và thực hiện chấn chỉnh kịp thời. Chỉ được tiếp tục sử dụng dịch vụ sau khi có kết luận chính thức của cơ quan có thẩm quyền.

Thực hiện báo cáo khẩn về Sở GD-ĐT và UBND phường, xã, đặc khu (đối với các trường mầm non, tiểu học, THCS), đồng thời cung cấp đầy đủ hồ sơ, tài liệu theo yêu cầu của cơ quan chức năng. Thực hiện báo cáo trực tuyến tại đường link: [https://forms.gle/VPqx3V15Qy8Hkbhi8]. Chủ động xây dựng phương án hỗ trợ, tổ chức quản lý bữa ăn bán trú phù hợp trong thời gian tạm ngừng, bảo đảm an toàn tuyệt đối cho học sinh.

Cùng với đó, Sở GD-ĐT TP yêu cầu các nhà trường rà soát, báo cáo toàn diện việc tổ chức và cung cấp bữa ăn học đường trong toàn ngành GD-ĐT TP.

Phụ huynh Trường Tiểu học Tân Quy đối thoại với hiệu trưởng sau sự việc thực phẩm nghi mất an toàn từ nhà cung cấp được sử dụng trong bữa ăn bán trú

Cụ thể, theo sở này nhằm tăng cường trách nhiệm của các cơ sở giáo dục, đồng thời bảo đảm sự phối hợp chặt chẽ với Sở An toàn thực phẩm và các cơ quan chức năng liên quan, các cơ sở giáo dục đang tổ chức bữa ăn học đường nghiêm túc triển khai rà soát, báo cáo toàn diện việc tổ chức và cung cấp bữa ăn học đường, tập trung thực hiện các nội dung sau: Tăng cường công tác tự kiểm tra, giám sát bữa ăn học đường theo hình thức định kỳ, thường xuyên và đột xuất; phối hợp, giám sát chặt chẽ đơn vị cung cấp suất ăn, kịp thời phát hiện các dấu hiệu không bảo đảm an toàn thực phẩm đểbáo cáo cơ quan có thẩm quyền.

Rà soát đầy đủ hồ sơ pháp lý của đơn vị cung cấp, quy trình cung ứng, điều kiện vận chuyển, giao nhận và chất lượng suất ăn thực tế; bảo đảm tuân thủ các quy định về an toàn thực phẩm; không chỉ căn cứ hồ sơ, mà chú trọng giám sát quá trình thực hiện trên thực tế.

Thực hiện báo cáo đầy đủ, trung thực thông tin về đơn vị cung cấp suất ăn, gồm: tên đơn vị, mã số thuế, địa chỉ, người liên hệ, hình thức cung cấp, số lượng suất ăn/ngày, thời gian giao nhận, loại hình tổ chức bữa ăn bán trú… theo biểu mẫu trực tuyến tại đường link nêu trên.

Thời hạn gửi báo cáo: chậm nhất đến 17 giờ ngày 2-2- 2026.

Trong quá trình triển khai, trường hợp phát sinh nguy cơ mất an toàn thực phẩm, sự cố hoặc các nội dung vượt thẩm quyền xử lý của cơ sở giáo dục, đề nghị báo cáo ngay về Sở GD-ĐT để phối hợp với Sở An toàn thực phẩm và các cơ quan chức năng liên quan kiểm tra, xử lý kịp thời, bảo đảm an toàn tuyệt đối cho học sinh.