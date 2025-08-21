HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Bạn đọc

300 phạm nhân Trại giam An Phước được CSGT TP HCM phổ biến nghị định mới về giao thông

Anh Vũ

(NLĐO) - 300 phạm nhân Trại giam An Phước là những người được đề nghị đặc xá dịp Lễ Quốc khánh 2-9 năm nay.

Ngày 21-8, Phòng CSGT Công an TP HCM (PC08) cho biết đã tổ chức tuyên truyền, phổ biến pháp luật về trật tự, an toàn giao thông cho phạm nhân được đề nghị đặc xá.

300 phạm nhân Trại giam An Phước được CSGT TP HCM phổ biến nghị định mới về giao thông- Ảnh 1.

CSGT tuyên truyền cho phạm nhân.

300 phạm nhân tại 4 phân trại của Trại giam An Phước (xã An Thái, TP HCM) đã nghe CSGT tuyên tuyền, phổ biến, giáo dục pháp luật. Đây là những người đã có nhiều nỗ lực trong cải tạo, học tập và rèn luyện được Trại giam An Phước đề nghị đặc xá dịp Lễ Quốc khánh 2-9 năm nay.

Tổ công tác của PC08 đã phổ biến một số điểm mới của Luật Trật tự an toàn giao thông đường bộ năm 2024 và Nghị định 168/2024. Đồng thời, phân tích một số video clip về các tình huống giao thông nguy hiểm trong thực tế do người lái xe chủ quan, thiếu ý thức hoặc kỹ năng lái xe chưa tốt.

Bên cạnh đó, CSGT dẫn chứng, phân tích một số trường hợp vi phạm giao thông bị xử lý hình sự khi gây ra hậu quả nghiêm trọng như làm chết người, gây thương tích hoặc gây thiệt hại lớn về tài sản theo Điều 260 Bộ luật Hình sự 2015 (được sửa đổi, bổ sung năm 2017).

Đây là hoạt động nhằm giúp người chấp hành án phạt tù cập nhật các quy định mới, đặc biệt là các quy tắc giao thông. Từ đó hình thành ý thức chấp hành pháp luật khi tham gia giao thông sau khi chấp hành xong án phạt tù, góp phần phòng tránh tai nạn giao thông và các hành vi vi phạm khác.

Đó cũng là cách giúp họ tự tin hòa nhập với cộng đồng.

Không để xảy ra tiêu cực, sai sót khi thực hiện đặc xá năm 2025

Không để xảy ra tiêu cực, sai sót khi thực hiện đặc xá năm 2025

(NLĐO)- Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình vừa ký Công điện số 108/CĐ-TTg về việc triển khai thực hiện công tác đặc xá năm 2025 (đợt 2).

Đợt đặc xá dịp 2-9 có ý nghĩa đặc biệt, diện đối tượng được xem xét mở rộng hơn

(NLĐO)- Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình cho biết đợt đặc xá dịp 2-9 có ý nghĩa đặc biệt, diện đối tượng được xem xét mở rộng hơn.

Thứ trưởng Bộ Công an nói về việc mở rộng đối tượng đặc xá dịp Quốc khánh

(NLĐO)- Chiều 7-7, Văn phòng Chủ tịch nước tổ chức họp báo công bố quyết định về đặc xá năm 2025 (đợt 2) của Chủ tịch nước.

