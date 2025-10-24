HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Bạn đọc

3.000 người tham gia diễn tập chữa cháy tại toà nhà mPlaza Saigon

Anh Vũ

(NLĐO) - Tình huống giả định là một xe trong tầng hầm B1 bị chập điện, rò rỉ nhiên liệu dẫn đến phát nổ và bốc cháy.

CLIP: Huy động 3.000 người tham gia diễn tập chữa cháy tại toà nhà mPlaza Saigon.

Sáng 24-10, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ (PC07) Công an TP HCM tổ chức diễn tập phương án chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ tại tòa nhà mPlaza Saigon, đường Lê Duẩn, phường Sài Gòn.

Huy động 3.000 người tham gia diễn tập chữa cháy tại toà nhà mPlaza Saigon - Ảnh 1.

Cảnh sát diễn tập phòng cháy chữa cháy tại tòa nhà mPlaza Saigon.

Có khoảng 3.000 người là khách và nhân viên bên trong tòa nhà tham gia diễn tập.

Tình huống giả định là một xe trong tầng hầm B1 bị chập điện, rò rỉ nhiên liệu dẫn đến phát nổ và bốc cháy. Bức xạ nhiệt lớn khiến ngọn lửa lan nhanh sang các phương tiện liền kề, tạo ra đám cháy có nhiều khói, khí độc. 

Khi chuông báo cháy vang lên, một nhóm công nhân đang thi công tại tầng 2 gặp sự cố nổ bình khí, khiến một phần công trình sụp đổ, nhiều người bị thương và mắc kẹt.

Cùng lúc này, khu vực bếp khách sạn và nhà hàng Warning Zone (khu khách sạn – căn hộ JW Marriott Saigon) cũng phát sinh cháy. 

Tại khối tòa nhà văn phòng, sự cố chập điện ở tầng 6 làm phát sinh tia lửa bắt vào rèm cửa và vật dụng dễ cháy, khiến ngọn lửa lan nhanh. Ở tầng 6 có khoảng 10 người bị mắc kẹt.  

Huy động 3.000 người tham gia diễn tập chữa cháy tại toà nhà mPlaza Saigon - Ảnh 2.

Cảnh sát hỗ trợ đưa người bị thương đi cấp cứu.

Đám cháy gây khói dày đặc, nhiều người trong tầng hầm hoảng loạn tìm cách thoát thân. Một số người bị ngạt khói, bỏng và bị thương trong lúc di chuyển.

PC07 sau đó điều động lính cứu hoả, cứu hộ đến hiện trường mau chóng dập tắt đám cháy.

Huy động 3.000 người tham gia diễn tập chữa cháy tại toà nhà mPlaza Saigon - Ảnh 3.

Cảnh sát hỗ trợ người bị mắc kẹt ra ngoài.

Buổi diễn tập diễn ra đúng kịch bản, an toàn. Đồng thời, giúp lực lượng chữa cháy chuyên nghiệp và đội phòng cháy chữa cháy cơ sở rèn luyện kỹ năng xử lý tình huống khẩn cấp, phối hợp nhịp nhàng trong công tác chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ.

