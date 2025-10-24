Danh sách 144 chủ xe máy leo vỉa hè ở TP HCM

Thượng tá Nguyễn Ngọc Nam, Phó trưởng Phòng CSGT Công an TP HCM (PC08) vừa thông tin 10 tháng đầu năm đơn vị đã xử lý gần 3.500 người chạy xe máy trên vỉa hè.

Lực lượng CSGT TP HCM xử phạt xe máy leo vỉa hè.

Đội CSGT Hàng Xanh thuộc PC08 vừa qua đã tăng cường ghi hình, xử lý qua hình ảnh đối với hành vi vi phạm đi trên vỉa hè với phương châm "còn vi phạm, còn xử phạt".

Sáng ngày 20-10, Đội CSGT Hàng Xanh ghi hình và gửi thông báo vi phạm đến 144 chủ phương tiện lỗi "Đi trên vỉa hè" trên tuyến Quang Trung (quận Gò Vấp cũ).

Đơn vị đề nghị chủ xe đến Đội CSGT Hàng Xanh để phối hợp xử lý, đồng thời chấm dứt hành vi vi phạm, nêu cao ý thức chấp hành pháp luật khi tham gia giao thông, trả lại vỉa hè cho người đi bộ.

Theo Nghị định 168/2024/NĐ-CP, hành vi điều khiển xe mô tô, xe gắn máy đi trên vỉa hè phạt tiền từ 4-6 triệu đồng, trừ 2 điểm giấy phép lái xe.

Tra cứu thông tin 144 chủ xe bị xử phạt tại đây:



