Bạn đọc

31 camera AI ở TP HCM đã ghi hình hơn 3.000 xe vi phạm trong 1 tháng

Anh Vũ

(NLĐO) - TP HCM hiện có hơn 1.200 camera được bố trí rộng khắp để giám sát và xử lý vi phạm.

Ngày 5-10, đại diện Phòng CSGT Công an TP HCM (PC08) cho biết thành phố hiện có hơn 1.200 camera được bố trí rộng khắp để giám sát và xử lý vi phạm.

img

Lực lượng chức năng TP HCM khảo sát địa điểm lắp đặt camera AI.

Cụ thể, 530 camera quan sát giao thông tại khu vực trung tâm, 9 camera giám sát tốc độ tự động, 31 camera AI nhận diện vi phạm tại các giao lộ, cùng 47 camera do Cục CSGT (Bộ Công an) đầu tư, gồm 7 giám sát tốc độ, 8 giám sát đèn tín hiệu, 5 giám sát dừng đỗ/ngược chiều, 8 nhận dạng biển số, 19 quan sát giao thông.

Ngoài ra, Phòng PC08 còn khai thác 710 camera của Trung tâm chỉ huy Công an TP HCM, phục vụ công tác điều hành và xử lý vi phạm.

Thực tế cho thấy camera trước đây chưa mang lại hiệu quả. Song, các camera AI dù mới đưa vào vận hành đã bước đầu phát huy hiệu quả, tự động phát hiện, ghi nhận hành vi vi phạm như: vượt đèn đỏ, đi sai làn, dừng đỗ sai quy định, chạy quá tốc độ... và chuyển dữ liệu về Trung tâm chỉ huy để lập hồ sơ xử lý. Từ ngày 1-9 đến 3-10, camera AI đã ghi nhận 3.143 trường hợp vi phạm.

Trong khi đó, đối với các camera thường, dữ liệu hình ảnh được ghi hình, lưu trữ tại hệ thống máy chủ, sau đó cán bộ kỹ thuật trích xuất thủ công khi có yêu cầu.

Trong giai đoạn tới, Phòng PC08 định hướng phối hợp với các doanh nghiệp công nghệ như VNPT, MobiFone, Viettel... để phát triển phần mềm AI khai thác dữ liệu từ camera thường, tự động nhận dạng hành vi vi phạm trên nền hình ảnh sẵn có.

"Giải pháp này sẽ giúp CSGT phát hiện, xác minh, gửi thông báo vi phạm nhanh chóng, chính xác, góp phần giảm tải công việc thủ công, nâng cao hiệu quả xử lý vi phạm và tính minh bạch trong công tác giám sát giao thông đô thị" - đại diện PC08 nói.

Hệ thống camera AI ở TP HCM hiện được bố trí trên hàng trăm tuyến đường, nút giao thông trọng điểm, các khu vực phức tạp về tình hình giao thông và sẽ không ngừng tăng lên theo lộ trình phát triển của thành phố.

Vị trí lắp đặt được lựa chọn dựa trên các tiêu chí khoa học và thực tiễn như: các khu vực điểm đen tai nạn giao thông, nơi có mật độ phương tiện cao, các tuyến đường dễ phát sinh vi phạm phổ biến cũng như khả năng truyền tải dữ liệu về trung tâm giám sát.

Mục tiêu là tối ưu hóa khả năng giám sát, phát hiện và xử lý vi phạm, đồng thời hỗ trợ lực lượng chức năng trong công tác điều hành giao thông hiệu quả hơn.

