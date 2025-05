31 đối tượng che biển số xe khi tham gia hỗn chiến bị khởi tố

Ngày 7-5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Ngãi, cho biết đã khởi tố 31 bị can tham gia hỗn chiến về tội "gây rối trật tự công cộng".

Trong số 31 đối tượng bị khởi tố, cơ quan cảnh sát điều tra thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam với 8 bị can và áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú đối với 23 bị can.

Theo điều tra, do mâu thuẫn từ trước, tối 15-11-2024, đối tượng N.Ng. (22 tuổi, ngụ tổ dân phố Long Thạnh 1, phường Phổ Thạnh, thị xã Đức Phổ) cùng với 26 đối tượng khác (gồm các thanh, thiếu niên đều ngụ tại phường Phổ Thạnh, thị xã Đức Phổ) chuẩn bị nhiều loại hung khí gồm dao, kiếm, vỏ chai bia thuỷ tinh… Các đối tượng tập trung tại khu vực đầm An Khê (thuộc Tổ dân phố Long Thạnh 1, phường Phổ Thạnh, thị xã Đức Phổ) để mai phục chờ nhóm của P.L.A.K.(18 tuổi, ngụ thôn Thanh Sơn, xã Phổ Cường, thị xã Đức Phổ) cùng với 8 đối tượng khác (đều ở xã Phổ Cường, xã Phổ Thuận và phường Nguyễn Nghiêm, thị xã Đức Phổ) vào để đánh nhau với nhóm của K.

Hai nhóm thanh thiếu niên tại cơ quan công an

Do không thấy nhóm của K. nên nhóm của Ng. mang theo hung khí di chuyển trên 13 xe mô tô (dùng khẩu trang che biển số xe) dàn hàng 2, hàng 3 đi theo Quốc lộ 1, hướng từ phường Phổ Thạnh ra xã Phổ Cường để tìm đánh nhóm của K.

Còn nhóm của K. chuẩn bị hung khí gồm vỏ chai bia thuỷ tinh và bom xăng đến phường Phổ Thạnh để tìm đánh nhau với nhóm của Ng.

Khi hai nhóm gặp nhau tại đoạn đường Quốc lộ 1 thuộc thôn Diên Trường, xã Phổ Khánh, thị xã Đức Phổ đã cùng hô hào, la hét lớn tiếng, nẹt pô xe, ném vỏ chai bia thuỷ tinh qua lại để thách thức, khiêu khích nhau.

Sau đó, nhóm của Ng. tiếp tục đuổi đánh nhóm của K. trên nhiều tuyến đường thuộc xã Phổ Khánh, thị xã Đức Phổ. Hậu quả làm 2 người bị thương, 1 xe mô tô bị hư hỏng.

Nhận được tin báo, lực lượng Công an đã kịp thời có mặt, triển khai lực lượng khống chế các đối tượng, thu giữ hung khí và vật chứng có liên quan.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra tiếp tục điều tra làm rõ, xử lý theo quy định của pháp luật.