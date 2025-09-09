HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Kinh tế

3,2 triệu khách hàng có hóa đơn tiền điện tháng 8 tăng trên 30%, EVN "chưa phát hiện sai sót"

Lê Thúy

(NLĐO) - Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) có báo cáo về vấn đề hóa đơn tiền điện tháng 8-2025 tăng cao.

Trong thời gian qua, xuất hiện một số ý kiến phản ánh của khách hàng về việc tiền điện tháng 8-2025 tăng đột biến tại một số địa phương miền Bắc và miền Trung.

3,2 triệu khách hàng có hóa đơn tiền điện tháng 8 tăng trên 30%, EVN chưa phát hiện ra sai sót- Ảnh 1.

Đội Quản lý Điện lực khu vực Ân Thi, Công ty Điện lực Hưng Yên phối hợp cùng khách hàng Hồ Văn Trường - người livestream phản ánh hóa đơn tiền điện tăng cao - làm việc với Công an xã Ân Thi. Ảnh: EVNNPC

EVN cho biết đã có chỉ đạo tới các tổng công ty điện lực để rà soát và xử lý phản ánh của khách hàng.

Trước phản ánh của một số khách hàng về vấn đề hóa đơn tiền điện tháng 8-2025 bị tăng cao, các tổng công ty điện lực đã thống kê số liệu cụ thể và cho thấy trên toàn quốc có tổng cộng hơn 3,2 triệu khách hàng trên tổng số 31,88 triệu khách hàng sinh hoạt có sản lượng tiêu thụ điện tháng 8 tăng 30% trở lên so với tháng 7 (tương đương tỉ lệ hơn 10% tổng số khách hàng).

Theo báo cáo từ các tổng công ty điện lực, đến thời điểm hiện tại có khoảng trên 500 phản ánh của khách hàng về hóa đơn điện tháng 8 tăng cao. Các thông tin phản ánh đã được rà soát, làm rõ để phản hồi và thông tin tới khách hàng.

Về cơ bản, EVN nhận định nguyên nhân tháng 8 vừa qua, nhất là nửa đầu tháng, nhiều khu vực ở miền Bắc trải qua giai đoạn nắng nóng gay gắt dẫn tới tiêu thụ điện tăng rất cao. Thậm chí ngày 4-8-2025, tiêu thụ điện ở miền Bắc cao kỷ lục từ trước đến nay.

EVN khẳng định chưa phát hiện sai sót về hóa đơn tiền điện tháng 8

Về các nội dung đăng tải trên mạng xã hội phản ánh về hóa điện tiền điện, EVN thông tin có nhiều bài đăng hoặc trong các hội nhóm không xác minh được thông tin cụ thể khách hàng nên không thể tìm hiểu cụ thể tính xác thực của thông tin. Một số thông tin phản ánh không có thật hoặc đăng nhằm mục đích câu view, bán hàng online.

Ngoài ra, có nhiều trường hợp khách hàng phản ánh không phải là khách hàng mua điện trực tiếp từ EVN mà mua điện từ các tổ chức buôn bán lẻ điện. Các tổ chức này vẫn sử dụng công tơ khí, phải nhập số liệu thủ công và do đó vẫn có nguy cơ sai sót cao hơn công tơ điện tử về vấn đề ghi nhận chỉ số công tơ.

Theo thống kê sơ bộ, hiện tại trên cả nước vẫn có 521 tổ chức mua buôn bán lẻ điện, trong đó riêng khu vực miền Bắc có tới 481 tổ chức.

EVN khẳng định qua rà soát ban đầu các thông tin liên quan phản ánh về hóa đơn tiền điện tháng 8 tăng cao chưa phát hiện sai sót và hiện nay việc rà soát, kiểm tra cụ thể các nội dung phản ánh về hóa đơn tiền điện đang được tiến hành.

