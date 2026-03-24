Thời sự

34 đơn vị vận tải tại TPHCM tăng giá vé đến 36%

Ngọc Quý

(NLĐO) - Giá vé vận tải tại TPHCM bắt đầu biến động do ảnh hưởng chi phí nhiên liệu, song phần lớn loại hình vẫn giữ ổn định, bảo đảm nhu cầu đi lại.

Thực hiện Công văn số 1289 của Cục Đường bộ Việt Nam về đánh giá tác động xung đột tại Trung Đông đối với vận tải đường bộ, Sở Xây dựng TPHCM cho biết hoạt động vận tải trên địa bàn đến ngày 22-3 vẫn cơ bản ổn định, song đã xuất hiện biến động giá ở một số loại hình.

34/97 đơn vị vận tải thông báo điều chỉnh giá vé

Theo Sở Xây dựng, vận tải hành khách theo tuyến cố định nội tỉnh và liên tỉnh hiện có 2.115 tuyến do 97 đơn vị khai thác, với 2.758 xe hoạt động. Trong đó, Công ty CP Xe khách Phương Trang (Futa Buslines) đảm nhận 228 tuyến, chiếm khoảng 11% toàn hệ thống, với 1.171 xe, tương đương 42% tổng số phương tiện.

Đến ngày 22-3, có 34/97 đơn vị vận tải thông báo điều chỉnh giá vé, mức tăng giảm phổ biến từ 5% đến 36% tùy tuyến. Các đơn vị còn lại, trong đó có Phương Trang, doanh nghiệp chiếm tỉ trọng lớn trên các tuyến từ TPHCM đi các tỉnh, chưa điều chỉnh giá vé.

Ở lĩnh vực xe buýt, TPHCM hiện có 179 tuyến với 2.112 xe do 42 đơn vị vận hành. Đáng chú ý, xe buýt điện chiếm tỉ lệ cao với 1.301 xe, tương đương 62% toàn mạng lưới. Trong đó, tỉ lệ này đạt 65% nếu tính riêng các tuyến được trợ giá.

Sở Xây dựng ghi nhận 9 đơn vị khai thác các tuyến xe buýt không trợ giá đã điều chỉnh tăng vé từ 20% đến 40%. Các tuyến còn lại, bao gồm toàn bộ tuyến có trợ giá, vẫn giữ nguyên giá vé và hoạt động ổn định.

Metro số 1 giữ nguyên giá vé

Đối với tuyến metro số 1 (Bến Thành – Suối Tiên), giá vé tiếp tục giữ nguyên theo quyết định của UBND TPHCM ban hành từ cuối năm 2024.

Với taxi, thành phố hiện có 36 đơn vị với khoảng 24.000 xe. Trong đó, chỉ có 2 đơn vị điều chỉnh tăng giá, các doanh nghiệp còn lại tiếp tục bình ổn. Đáng chú ý, Công ty CP Di chuyển Xanh và Thông minh (GSM) với khoảng 20.700 xe điện, chiếm 86% tổng số taxi toàn thành phố, đang triển khai giảm 10% giá cước đến hết ngày 31-3.

Xanh SM áp dụng chính sách giảm 10%

Ở mảng xe công nghệ, các nền tảng như Grab, Be chưa tăng giá cước, trong khi Xanh SM áp dụng chính sách giảm 10%.

Trong lĩnh vực vận tải hàng hóa, Hiệp hội Vận tải hàng hóa TPHCM cho biết chi phí vận tải của doanh nghiệp đã tăng khoảng 20–25% do giá nhiên liệu leo thang. Một số doanh nghiệp còn phản ánh tình trạng thiếu hụt cục bộ nguồn cung dầu diesel tại một số thời điểm.

Trước diễn biến giá nhiên liệu còn biến động, Sở Xây dựng TPHCM cho biết sẽ tiếp tục theo dõi sát tình hình, phối hợp kiểm tra việc kê khai, niêm yết giá nhằm bảo đảm hoạt động vận tải trên địa bàn duy trì ổn định, phục vụ nhu cầu đi lại và vận chuyển hàng hóa của người dân, doanh nghiệp.

Tây Ninh chấn chỉnh việc tự ý tăng giá vé xe buýt tuyến Long An - Chợ Lớn

(NLĐO) - Sở Xây dựng tỉnh Tây Ninh vào cuộc kiểm tra và phát hiện đơn vị vận tải tự ý tăng giá vé xe buýt khi chưa hoàn tất thủ tục theo quy định.

