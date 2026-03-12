HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự

Từ 13-3, ngành đường sắt giảm giá vé hành khách và cước hàng hóa đồng loạt

Ngọc Quý

(NLĐO) - Sau khi giá xăng dầu giảm hơn 12%, ngành đường sắt quyết định giảm 3% giá vé hành khách và 4% cước vận chuyển hàng hóa từ ngày 13-3.

Chi nhánh Vận tải đường sắt Sài Gòn (Công ty CP Vận tải đường sắt) vừa thông báo điều chỉnh giảm giá vé hành khách và cước vận chuyển hàng hóa từ ngày 13-3, sau khi giá xăng dầu trong nước được điều chỉnh giảm.

Từ 13-3, giá vé tàu hỏa và cước hàng hóa đồng loạt giảm - Ảnh 1.

Ngành đường sắt giảm giá vé hành khách và cước hàng hóa đồng loạt

Cụ thể, ngày 11-3-2026, Liên Bộ Công Thương – Tài chính thông báo điều chỉnh giảm giá xăng dầu trong nước, áp dụng từ 22 giờ cùng ngày, với mức giảm khoảng 12,43% so với thời điểm 15 giờ ngày 7-3-2026.

Trên cơ sở đó, từ 0 giờ ngày 13-3-2026, ngành đường sắt sẽ giảm 3% giá vé hành khách trên tất cả các đoàn tàu và giảm 4% giá cước vận chuyển hàng hóa.

Bên cạnh việc điều chỉnh giá vé theo biến động chi phí nhiên liệu, ngành đường sắt vẫn tiếp tục áp dụng các chính sách giảm giá đối với nhiều nhóm hành khách theo quy định.

Trong đó, mức giảm 90% giá vé áp dụng đối với Bà mẹ Việt Nam anh hùng và người hoạt động cách mạng trước năm 1945. Người có công với cách mạng, anh hùng lực lượng vũ trang, thương binh, người hưởng chính sách như thương binh và người khuyết tật nặng (bao gồm cả hành khách là người nước ngoài) được giảm 30%.

Người cao tuổi là công dân Việt Nam từ 60 tuổi trở lên được giảm 15% giá vé. Trẻ em từ 6 đến dưới 10 tuổi được giảm 25%, trong khi trẻ em dưới 6 tuổi được miễn phí vé tàu (mỗi vé hành khách người lớn được kèm một trẻ em dưới 6 tuổi).

Ngoài ra, sinh viên các trường đại học, cao đẳng được giảm 10% giá vé đối với vé khứ hồi chiều về.

Trước đó, ngày 8-3-2026, ngành đường sắt đã điều chỉnh tăng khoảng 10% giá vé hành khách và 15% cước vận chuyển hàng hóa do giá nhiên liệu trong nước tăng đột biến. Việc điều chỉnh giảm lần này nhằm kịp thời phản ánh biến động chi phí đầu vào, đồng thời hỗ trợ hành khách và doanh nghiệp vận tải hàng hóa.

Tin liên quan

CLIP: Chính thức thông tuyến đường sắt qua cầu Ghềnh sau sự cố sà lan tông cầu

CLIP: Chính thức thông tuyến đường sắt qua cầu Ghềnh sau sự cố sà lan tông cầu

(NLĐO) - Khoảng 9 giờ sáng nay, 11-3, 2 đoàn tàu đã đi qua cầu Ghềnh an toàn sau sự cố sà lan chở hàng tông vào gây gián đoạn đường sắt Bắc - Nam

Nghiên cứu phương án đường sắt Bến Thành - Cần Giờ đi ngầm qua khu Nhà Rồng - Khánh Hội

(NLĐO) - UBND TPHCM yêu cầu hoàn thiện phương án tuyến và vị trí các công trình của dự án đường sắt Bến Thành - Cần Giờ, trình phê duyệt trong tháng 3-2026

Khởi tố vụ xe đầu kéo vượt rào chắn đường sắt, va chạm tàu SE8 ở Quảng Ngãi

(NLĐO) – Công an tỉnh Quảng Ngãi đã ra quyết định khởi tố hình sự vụ xe đầu kéo vượt rào chắn bị tàu hỏa tông gãy đôi.

vận tải đường sắt đường sắt giá xăng dầu giảm giá vé ngành đường sắt giá xăng dầu giảm
