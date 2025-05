34 người đang say sưa sát phạt thì công an ập tới

Phòng Cảnh sát hình sự (PC02), Công an Tây Ninh, cho biết đang tạm giữ 24 đối tượng để điều tra về hành vi đánh bạc và tổ chức đánh bạc.

Các đối tượng bị tạm giữ tại cơ quan công an

Trước đó, qua nắm địa bàn, Phòng PC02 phát hiện 2 điểm ở xã Ninh Điền, huyện Châu Thành và phường Ninh Sơn, TP Tây Ninh thường xuyên có người lui đến chơi trò "đỏ đen" dưới hình thức đá gà và lắc tài xỉu. Xác định đây là 2 tụ điểm đánh bạc quy mô, hoạt động rất chuyên nghiệp nên Phòng PC02 đã lên phương án triệt phá.

Đến ngày 2-5, Phòng PC02 phối hợp Phòng Cảnh sát Cơ động Công an tỉnh, Công an phường Ninh Sơn, Công an xã Ninh Điền tổ chức vây ráp hàng chục con bạc đang say sưa sát phạt ở 2 tụ điểm trên. Thấy lực lượng công an, các con bạc tìm cách tháo chạy nhưng đều bị chặn lại.

Những người tham gia đánh bạc và tang vật

Lực lượng công an đã bắt 34 đối tượng tham gia đánh bạc và tổ chức đánh bạc. Tang vật thu giữ gồm: gần 200 triệu đồng, 40 xe mô tô, 5 cặp cựa gà bằng kim loại chưa qua sử dụng, 5 bộ dụng cụ lắc tài xỉu...

Qua sàng lọc, Phòng PC02 đã ra quyết định tạm giữ hình sự 24 đối tượng để phục vụ quá trình điều tra.

Bước đầu, Công an xác định điểm đá gà tại khu phố Ninh Phú, phường Ninh Sơn, TP Tây Ninh do Nguyễn Thành Luân (39 tuổi, ngụ TP Tây Ninh) đứng ra tổ chức. Riêng điểm lắc tài xỉu ăn thua bằng tiền tại ấp Gò Nổi, xã Ninh Điền, do nhóm 6 đối tượng đứng ra tổ chức, thay phiên nhau làm cải lắc tài xỉu gồm: Phạm Thanh Nhàn (49 tuổi), Nguyễn Thành Võ (33 tuổi), Nguyễn Minh Trường (31 tuổi), Lê Văn Hiển (thường gọi Cọp, 36 tuổi), Nguyễn Khắc Trãi (41 tuổi), Đặng Minh Thành (37 tuổi, tất cả đều ngụ huyện Châu Thành, tỉnh Tây Ninh).

Hàng ngày, 2 tụ điểm đánh bạc trên thu hút rất đông người dân ở các khu vực khác đến tham gia đánh bạc ăn thua bằng tiền gây mất an ninh trật tự. Lực lượng công an sau khi phát hiện nhanh chóng điều tra, bố trí lực lượng triệt xóa để trả lại sự bình yên cho người dân xung quanh.