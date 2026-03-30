343 tác phẩm dự thi Liên hoan Phát thanh toàn quốc 2026

Liên hoan Phát thanh toàn quốc lần thứ XVII - Quảng Ninh 2026 với chủ đề "Phát thanh vì Việt Nam hùng cường, thịnh vượng" do Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV) phối hợp với UBND tỉnh Quảng Ninh tổ chức sẽ diễn ra từ ngày 11 đến ngày 13-4 tại Quảng Ninh.



Phó Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam Phạm Mạnh Hùng chia sẻ tại buổi họp báo



Phát biểu tại buổi họp báo chiều 30-3, ông Phạm Mạnh Hùng, Phó Tổng Giám đốc VOV, cho hay liên hoan năm nay thu hút sự tham gia của 73 đoàn với gần 1.000 đại biểu gồm 34 cơ quan Báo và phát thanh, truyền hình trên toàn quốc, các đơn vị thuộc Đài Tiếng nói Việt Nam, Trung tâm Phát thanh - Truyền hình Quân đội, Cục Truyền thông Công an Nhân dân cùng nhiều cơ quan báo chí, đơn vị truyền thông đang phát triển nội dung âm thanh trên nền tảng số.

Các tác phẩm tham dự Liên hoan thuộc nhiều thể loại đặc trưng của báo chí phát thanh như: Chương trình phát thanh trực tiếp; phóng sự, phóng sự điều tra; chương trình phát thanh chuyên đề, chương trình phát thanh tiếng dân tộc và năm nay sẽ đưa vào dự thi chính thức thể loại Podcast - loại hình nội dung âm thanh đang phát triển mạnh mẽ trên môi trường số. Liên hoan Phát thanh toàn quốc cũng sẽ chấm, chọn các hạng mục: Giọng Vàng giành cho Phát thanh viên (PTV), người dẫn chương trình và ê-kip sản xuất Phát thanh trực tiếp xuất sắc, người dẫn (host) Podcast xuất sắc, Kỹ thuật viên xuất sắc…

Bà Nguyễn Kha Thoa, Giám đốc Trung tâm Quảng cáo và Dịch vụ Truyền thông, VOV, thông tin về chương trình nghệ thuật "Thanh âm kỷ nguyên mới"



Giám khảo quốc tế chấm thi Podcast

Một trong những điểm nhấn nổi bật của Liên hoan Phát thanh toàn quốc lần thứ XVII - Quảng Ninh 2026 là sự xuất hiện ngày càng rõ nét của các tác phẩm Podcast, phản ánh xu hướng phát triển mới của báo chí âm thanh trong kỷ nguyên truyền thông đa nền tảng.

Trong bối cảnh cạnh tranh mạnh mẽ của các nền tảng xuyên biên giới và sự thay đổi nhanh chóng trong hành vi tiếp nhận thông tin của công chúng, việc phát triển các định dạng nội dung số như Podcast không chỉ là xu hướng, mà còn là yêu cầu tất yếu để phát thanh mở rộng không gian tiếp cận, chinh phục công chúng mới và khẳng định vị thế trong hệ sinh thái truyền thông hiện đại.

Tổng số 343 tác phẩm dự thi ở tất cả các thể loại, Podcast có 97 tác phẩm, cho thấy xu hướng phát triển mạnh mẽ của báo chí âm thanh trên nền tảng số.

Trong khuôn khổ Liên hoan sẽ diễn ra Hội thảo quốc tế podcast "Đại lộ sáng tạo cho phát thanh trong kỷ nguyên số", hội tụ các nhà báo, chuyên gia truyền thông và nhà sản xuất nội dung âm thanh trong nước và quốc tế nhằm chia sẻ kinh nghiệm, xu hướng và mô hình phát triển podcast tại Việt Nam và thế giới.

Ông Phạm Mạnh Hùng nhấn mạnh sự phát triển của công nghệ và các nền tảng số đang mở ra không gian sáng tạo mới cho báo chí âm thanh. Podcast trở thành điểm nhấn tại Liên hoan lần này.

"Chúng tôi kỳ vọng Liên hoan không chỉ là nơi tôn vinh các tác phẩm phát thanh xuất sắc, mà còn thúc đẩy sự phát triển của podcast và các định dạng nội dung âm thanh mới, góp phần đưa phát thanh Việt Nam tiếp cận gần hơn với công chúng hiện đại. VOVcũng đặt mục tiêu thành nhà sản xuất Podcast lớn nhất Việt Nam, dẫn đầu về số lượng, tầm ảnh hưởng xã hội và tính chuyên nghiệp..." - Phó Tổng Giám đốc VOV cho hay.