343 tác phẩm dự thi Liên hoan Phát thanh toàn quốc 2026

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Văn hóa - Văn nghệ

343 tác phẩm dự thi Liên hoan Phát thanh toàn quốc 2026

Yến Anh

(NLĐO)- Podcast trở thành điểm nhấn tại Liên hoan Phát thanh toàn quốc 2026. Công nghệ và các nền tảng số đã mở ra không gian sáng tạo mới cho báo chí âm thanh.

Liên hoan Phát thanh toàn quốc lần thứ XVII - Quảng Ninh 2026 với chủ đề "Phát thanh vì Việt Nam hùng cường, thịnh vượng" do Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV) phối hợp với UBND tỉnh Quảng Ninh tổ chức sẽ diễn ra từ ngày 11 đến ngày 13-4 tại Quảng Ninh.

343 tác phẩm dự thi Liên hoan Phát thanh toàn quốc 2026 - Ảnh 1.

Phó Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam Phạm Mạnh Hùng chia sẻ tại buổi họp báo

Phát biểu tại buổi họp báo chiều 30-3, ông Phạm Mạnh Hùng, Phó Tổng Giám đốc VOV, cho hay liên hoan năm nay thu hút sự tham gia của 73 đoàn với gần 1.000 đại biểu gồm 34 cơ quan Báo và phát thanh, truyền hình trên toàn quốc, các đơn vị thuộc Đài Tiếng nói Việt Nam, Trung tâm Phát thanh - Truyền hình Quân đội, Cục Truyền thông Công an Nhân dân cùng nhiều cơ quan báo chí, đơn vị truyền thông đang phát triển nội dung âm thanh trên nền tảng số.

Các tác phẩm tham dự Liên hoan thuộc nhiều thể loại đặc trưng của báo chí phát thanh như: Chương trình phát thanh trực tiếp; phóng sự, phóng sự điều tra; chương trình phát thanh chuyên đề, chương trình phát thanh tiếng dân tộc và năm nay sẽ đưa vào dự thi chính thức thể loại Podcast - loại hình nội dung âm thanh đang phát triển mạnh mẽ trên môi trường số. Liên hoan Phát thanh toàn quốc cũng sẽ chấm, chọn các hạng mục: Giọng Vàng giành cho Phát thanh viên (PTV), người dẫn chương trình và ê-kip sản xuất Phát thanh trực tiếp xuất sắc, người dẫn (host) Podcast xuất sắc, Kỹ thuật viên xuất sắc…

343 tác phẩm dự thi Liên hoan Phát thanh toàn quốc 2026 - Ảnh 2.

Bà Nguyễn Kha Thoa, Giám đốc Trung tâm Quảng cáo và Dịch vụ Truyền thông, VOV, thông tin về chương trình nghệ thuật "Thanh âm kỷ nguyên mới"

Giám khảo quốc tế chấm thi Podcast

Một trong những điểm nhấn nổi bật của Liên hoan Phát thanh toàn quốc lần thứ XVII - Quảng Ninh 2026 là sự xuất hiện ngày càng rõ nét của các tác phẩm Podcast, phản ánh xu hướng phát triển mới của báo chí âm thanh trong kỷ nguyên truyền thông đa nền tảng.

Trong bối cảnh cạnh tranh mạnh mẽ của các nền tảng xuyên biên giới và sự thay đổi nhanh chóng trong hành vi tiếp nhận thông tin của công chúng, việc phát triển các định dạng nội dung số như Podcast không chỉ là xu hướng, mà còn là yêu cầu tất yếu để phát thanh mở rộng không gian tiếp cận, chinh phục công chúng mới và khẳng định vị thế trong hệ sinh thái truyền thông hiện đại.

Tổng số 343 tác phẩm dự thi ở tất cả các thể loại, Podcast có 97 tác phẩm, cho thấy xu hướng phát triển mạnh mẽ của báo chí âm thanh trên nền tảng số.

Trong khuôn khổ Liên hoan sẽ diễn ra Hội thảo quốc tế podcast "Đại lộ sáng tạo cho phát thanh trong kỷ nguyên số", hội tụ các nhà báo, chuyên gia truyền thông và nhà sản xuất nội dung âm thanh trong nước và quốc tế nhằm chia sẻ kinh nghiệm, xu hướng và mô hình phát triển podcast tại Việt Nam và thế giới.

Ông Phạm Mạnh Hùng nhấn mạnh sự phát triển của công nghệ và các nền tảng số đang mở ra không gian sáng tạo mới cho báo chí âm thanh. Podcast trở thành điểm nhấn tại Liên hoan lần này.

"Chúng tôi kỳ vọng Liên hoan không chỉ là nơi tôn vinh các tác phẩm phát thanh xuất sắc, mà còn thúc đẩy sự phát triển của podcast và các định dạng nội dung âm thanh mới, góp phần đưa phát thanh Việt Nam tiếp cận gần hơn với công chúng hiện đại. VOVcũng đặt mục tiêu thành nhà sản xuất Podcast lớn nhất Việt Nam, dẫn đầu về số lượng, tầm ảnh hưởng xã hội và tính chuyên nghiệp..." - Phó Tổng Giám đốc VOV cho hay.

Lễ Khai mạc và Chương trình nghệ thuật "Thanh âm kỷ nguyên mới" diễn ra tối 11-4 tại Quảng trường 30-10, TP Hạ Long. Chương trình dự kiến có sự tham gia của nhiều nghệ sĩ, ca sĩ nổi tiếng và hàng chục ngàn khán giả.

Trong khuôn khổ Liên hoan có nhiều hoạt động chuyên môn và giao lưu nghề nghiệp quan trọng như hội thảo quốc tế "Podcast - Đại lộ sáng tạo cho phát thanh trong kỷ nguyên số", hội thảo "Phát thanh trực tiếp trong kỷ nguyên mới - Kỹ năng chinh phục công chúng", Cuộc thi ảnh, video clip với chủ đề "Quảng Ninh - khát vọng vươn mình cùng đất nước", Trưng bày hình ảnh, hiện vật giới thiệu lịch sử phát triển của phát thanh Việt Nam và báo chí Quảng Ninh.

Lễ Bế mạc và trao giải Liên hoan Phát thanh toàn quốc lần thứ XVII - Quảng Ninh 2026 sẽ diễn ra tại Cung Quy hoạch tối 13-4.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo