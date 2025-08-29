35 quyết sách vì sự lớn mạnh của TP HCM

Ngày 28-8, HĐND TP HCM khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026 tổ chức kỳ họp thứ 3 (kỳ họp chuyên đề). Dự kỳ họp có Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP HCM Nguyễn Văn Được; Phó Bí thư Thành ủy TP HCM Đặng Minh Thông...

Chính sách kịp thời

Tại kỳ họp, HĐND TP HCM đã thông qua 35 nghị quyết. Đáng chú ý, nhiều nghị quyết thể hiện chính sách dành cho cán bộ, công chức, viên chức.

Theo đó, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động bị tác động, ảnh hưởng do sắp xếp đơn vị hành chính được hỗ trợ tiền thuê nhà từ 4,8 triệu đồng đến 10,4 triệu đồng/tháng, tùy theo hệ số phụ cấp chức vụ.

Cán bộ, công chức, viên chức được nhận thu nhập tăng thêm tối đa 1,8 lần mức lương ngạch, bậc, chức vụ; hoặc tối đa 3 triệu đồng/tháng tùy theo đối tượng cụ thể.

Tại kỳ họp, các nghị quyết được thông qua với tỉ lệ thống nhất rất cao

Ngoài ra, cán bộ, công chức, viên chức, người hoạt động không chuyên trách, người lao động thôi việc sau khi sắp xếp được vay tối đa 300 triệu đồng/người.

Trong lĩnh vực giáo dục, HĐND TP HCM thông qua Nghị quyết về chính sách phát triển giáo dục mầm non ở địa bàn có khu công nghiệp, nơi có nhiều lao động. Cụ thể, cơ sở giáo dục mầm non có dưới 30 trẻ được hỗ trợ 35 triệu đồng; từ 30 trẻ đến dưới 50 trẻ được hỗ trợ 55 triệu đồng; từ 50 trẻ đến 70 trẻ được hỗ trợ 70 triệu đồng.

Tại kỳ họp, các đại biểu đã tham gia đóng góp hỗ trợ đồng bào các địa phương miền Trung bị thiệt hại do mưa lũ và bão số 5 gây ra với số tiền gần 80 triệu đồng.

Nhà trẻ, trường mẫu giáo, trường mầm non có trên 70 trẻ được hỗ trợ 70 triệu đồng/cơ sở. Trẻ mầm non là con công nhân, người lao động được hỗ trợ 240.000 đồng/trẻ/tháng; giáo viên mầm non nhận 1 triệu đồng/người/tháng. Thời gian thực hiện nghị quyết trên từ ngày 1-9-2025.

Ở lĩnh vực giao thông, đô thị, HĐND TP HCM thông qua Nghị quyết phê duyệt chủ trương dự án Đầu tư hoàn chỉnh nút giao thông Gò Công và nhánh nối xa lộ Hà Nội đến Nút giao Gò Công trên Vành đai 3. Đây là dự án nhóm A với tổng mức đầu tư hơn 12.400 tỉ đồng, thời gian thực hiện đến năm 2029.

Các đại biểu cũng thống nhất nội dung phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Xây dựng đường Liên phường Thới An - Thạnh Xuân (tuyến 2) với tổng mức đầu tư hơn 1.150 tỉ đồng, thời gian thực hiện đến năm 2028.

Rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm

Phát biểu bế mạc kỳ họp, Chủ tịch HĐND TP HCM Võ Văn Minh nhìn nhận 35 nghị quyết thông qua tại kỳ họp rất quan trọng.

Các nghị quyết không chỉ đáp ứng yêu cầu thực tiễn sau khi hợp nhất đơn vị hành chính, tạo cơ sở pháp lý cho công tác chỉ đạo, điều hành và động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội mà còn từng bước hoàn thiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, chăm lo đời sống nhân dân cũng như đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. Nhiều chính sách thuộc lĩnh vực an sinh, xã hội liên quan đến y tế, giáo dục, người cao tuổi…

"Tất cả nghị quyết đều được thông qua với tỉ lệ thống nhất rất cao, thể hiện quyết tâm chính trị và tinh thần hành động mạnh mẽ của toàn hệ thống" - Chủ tịch HĐND TP HCM nhấn mạnh.

Chủ tịch HĐND TP HCM Võ Văn Minh phát biểu tại kỳ họp

Để 35 nghị quyết nhanh chóng đi vào cuộc sống, tạo chuyển biến rõ nét trên các lĩnh vực, Chủ tịch HĐND TP HCM đề nghị UBND thành phố, các sở, ngành và UBND các phường, xã, đặc khu khẩn trương ban hành kế hoạch tổ chức triển khai theo hướng rõ người, rõ việc, rõ thời hạn, rõ nguồn lực, rõ trách nhiệm và rõ sản phẩm. Đồng thời, thường xuyên đôn đốc, giám sát, kiểm tra việc thực hiện để kịp thời phát hiện, chấn chỉnh ngay từ đầu các tồn tại, yếu kém nếu có.

Bảo đảm tính hiệu quả

Chủ tịch HĐND TP HCM cũng đề nghị tiếp tục chủ động rà soát, kịp thời đề xuất cơ chế, chính sách mới phù hợp thực tiễn, định hướng phát triển của thành phố và nguyện vọng chính đáng của nhân dân, cán bộ, công chức, người lao động trên địa bàn.

Đối với các vấn đề cấp bách liên quan mật thiết nhu cầu phát triển TP HCM, ông Võ Văn Minh đề nghị các sở ngành, UBND TP HCM phối hợp với HĐND thành phố để chuẩn bị chu đáo các nội dung cho kỳ họp lần thứ 4 sắp tới.

Bên cạnh đó, tiếp tục rà soát lại một số chính sách còn có ý kiến để bảo đảm tính thực tiễn, phù hợp nguyện vọng của cán bộ, công chức và nhân dân.

Trước các vấn đề đại biểu quan tâm, phát biểu tại kỳ họp về đầu tư công, nhà ở xã hội, nhà công vụ, giải quyết khó khăn trong thủ tục hành chính..., ông Võ Văn Minh đề nghị lãnh đạo sở, ngành tham mưu UBND TP HCM chỉ đạo, thực hiện tốt các nhiệm vụ.

Chú trọng công tác khuyến sinh Kỳ họp đã thông qua Nghị quyết quy định về chính sách khen thưởng, hỗ trợ đối với tập thể, cá nhân thực hiện tốt công tác dân số trên địa bàn TP HCM. Theo đó, phụ nữ sinh đủ 2 con trước 35 tuổi được hỗ trợ một lần bằng tiền là 5 triệu đồng - tăng thêm 2 triệu đồng so với chính sách trước đây của thành phố. Xã có 3 năm liên tục đạt và vượt tỉ lệ 60% cặp vợ chồng trong tuổi sinh đẻ sinh đủ 2 con được đề xuất tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND thành phố kèm theo hỗ trợ tiền 30 triệu đồng. Xã có 5 năm liên tục đạt và vượt tỉ lệ 60% được đề xuất tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND thành phố, kèm hỗ trợ tiền 60 triệu đồng. Phụ nữ mang thai và trẻ sơ sinh thuộc hộ nghèo, cận nghèo, đối tượng bảo trợ xã hội, đối tượng sống tại xã đảo Thạnh An, đặc khu Côn Đảo được hỗ trợ thực hiện tầm soát trước sinh và tầm soát sơ sinh với tổng số tiền 2 triệu đồng.



