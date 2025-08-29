35 quyết sách vì sự lớn mạnh của TP HCM

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

35 quyết sách vì sự lớn mạnh của TP HCM

Bài và ảnh: PHAN ANH

35 quyết sách được tin tưởng đáp ứng yêu cầu thực tiễn của TP HCM, tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội, chăm lo đời sống nhân dân, cán bộ...

Ngày 28-8, HĐND TP HCM khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026 tổ chức kỳ họp thứ 3 (kỳ họp chuyên đề). Dự kỳ họp có Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP HCM Nguyễn Văn Được; Phó Bí thư Thành ủy TP HCM Đặng Minh Thông...

Chính sách kịp thời

Tại kỳ họp, HĐND TP HCM đã thông qua 35 nghị quyết. Đáng chú ý, nhiều nghị quyết thể hiện chính sách dành cho cán bộ, công chức, viên chức.

Theo đó, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động bị tác động, ảnh hưởng do sắp xếp đơn vị hành chính được hỗ trợ tiền thuê nhà từ 4,8 triệu đồng đến 10,4 triệu đồng/tháng, tùy theo hệ số phụ cấp chức vụ. 

Cán bộ, công chức, viên chức được nhận thu nhập tăng thêm tối đa 1,8 lần mức lương ngạch, bậc, chức vụ; hoặc tối đa 3 triệu đồng/tháng tùy theo đối tượng cụ thể.

35 quyết sách vì sự lớn mạnh của TP HCM - Ảnh 1.

Tại kỳ họp, các nghị quyết được thông qua với tỉ lệ thống nhất rất cao

Ngoài ra, cán bộ, công chức, viên chức, người hoạt động không chuyên trách, người lao động thôi việc sau khi sắp xếp được vay tối đa 300 triệu đồng/người.

Trong lĩnh vực giáo dục, HĐND TP HCM thông qua Nghị quyết về chính sách phát triển giáo dục mầm non ở địa bàn có khu công nghiệp, nơi có nhiều lao động. Cụ thể, cơ sở giáo dục mầm non có dưới 30 trẻ được hỗ trợ 35 triệu đồng; từ 30 trẻ đến dưới 50 trẻ được hỗ trợ 55 triệu đồng; từ 50 trẻ đến 70 trẻ được hỗ trợ 70 triệu đồng.

Tại kỳ họp, các đại biểu đã tham gia đóng góp hỗ trợ đồng bào các địa phương miền Trung bị thiệt hại do mưa lũ và bão số 5 gây ra với số tiền gần 80 triệu đồng.

Nhà trẻ, trường mẫu giáo, trường mầm non có trên 70 trẻ được hỗ trợ 70 triệu đồng/cơ sở. Trẻ mầm non là con công nhân, người lao động được hỗ trợ 240.000 đồng/trẻ/tháng; giáo viên mầm non nhận 1 triệu đồng/người/tháng. Thời gian thực hiện nghị quyết trên từ ngày 1-9-2025.

Ở lĩnh vực giao thông, đô thị, HĐND TP HCM thông qua Nghị quyết phê duyệt chủ trương dự án Đầu tư hoàn chỉnh nút giao thông Gò Công và nhánh nối xa lộ Hà Nội đến Nút giao Gò Công trên Vành đai 3. Đây là dự án nhóm A với tổng mức đầu tư hơn 12.400 tỉ đồng, thời gian thực hiện đến năm 2029.

Các đại biểu cũng thống nhất nội dung phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Xây dựng đường Liên phường Thới An - Thạnh Xuân (tuyến 2) với tổng mức đầu tư hơn 1.150 tỉ đồng, thời gian thực hiện đến năm 2028.

Rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm

Phát biểu bế mạc kỳ họp, Chủ tịch HĐND TP HCM Võ Văn Minh nhìn nhận 35 nghị quyết thông qua tại kỳ họp rất quan trọng.

Các nghị quyết không chỉ đáp ứng yêu cầu thực tiễn sau khi hợp nhất đơn vị hành chính, tạo cơ sở pháp lý cho công tác chỉ đạo, điều hành và động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội mà còn từng bước hoàn thiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, chăm lo đời sống nhân dân cũng như đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. Nhiều chính sách thuộc lĩnh vực an sinh, xã hội liên quan đến y tế, giáo dục, người cao tuổi…

"Tất cả nghị quyết đều được thông qua với tỉ lệ thống nhất rất cao, thể hiện quyết tâm chính trị và tinh thần hành động mạnh mẽ của toàn hệ thống" - Chủ tịch HĐND TP HCM nhấn mạnh.

35 quyết sách vì sự lớn mạnh của TP HCM - Ảnh 2.

Chủ tịch HĐND TP HCM Võ Văn Minh phát biểu tại kỳ họp

Để 35 nghị quyết nhanh chóng đi vào cuộc sống, tạo chuyển biến rõ nét trên các lĩnh vực, Chủ tịch HĐND TP HCM đề nghị UBND thành phố, các sở, ngành và UBND các phường, xã, đặc khu khẩn trương ban hành kế hoạch tổ chức triển khai theo hướng rõ người, rõ việc, rõ thời hạn, rõ nguồn lực, rõ trách nhiệm và rõ sản phẩm. Đồng thời, thường xuyên đôn đốc, giám sát, kiểm tra việc thực hiện để kịp thời phát hiện, chấn chỉnh ngay từ đầu các tồn tại, yếu kém nếu có.

Bảo đảm tính hiệu quả

Chủ tịch HĐND TP HCM cũng đề nghị tiếp tục chủ động rà soát, kịp thời đề xuất cơ chế, chính sách mới phù hợp thực tiễn, định hướng phát triển của thành phố và nguyện vọng chính đáng của nhân dân, cán bộ, công chức, người lao động trên địa bàn.

Đối với các vấn đề cấp bách liên quan mật thiết nhu cầu phát triển TP HCM, ông Võ Văn Minh đề nghị các sở ngành, UBND TP HCM phối hợp với HĐND thành phố để chuẩn bị chu đáo các nội dung cho kỳ họp lần thứ 4 sắp tới. 

Bên cạnh đó, tiếp tục rà soát lại một số chính sách còn có ý kiến để bảo đảm tính thực tiễn, phù hợp nguyện vọng của cán bộ, công chức và nhân dân.

Trước các vấn đề đại biểu quan tâm, phát biểu tại kỳ họp về đầu tư công, nhà ở xã hội, nhà công vụ, giải quyết khó khăn trong thủ tục hành chính..., ông Võ Văn Minh đề nghị lãnh đạo sở, ngành tham mưu UBND TP HCM chỉ đạo, thực hiện tốt các nhiệm vụ. 

Chú trọng công tác khuyến sinh

Kỳ họp đã thông qua Nghị quyết quy định về chính sách khen thưởng, hỗ trợ đối với tập thể, cá nhân thực hiện tốt công tác dân số trên địa bàn TP HCM.

Theo đó, phụ nữ sinh đủ 2 con trước 35 tuổi được hỗ trợ một lần bằng tiền là 5 triệu đồng - tăng thêm 2 triệu đồng so với chính sách trước đây của thành phố.

Xã có 3 năm liên tục đạt và vượt tỉ lệ 60% cặp vợ chồng trong tuổi sinh đẻ sinh đủ 2 con được đề xuất tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND thành phố kèm theo hỗ trợ tiền 30 triệu đồng. Xã có 5 năm liên tục đạt và vượt tỉ lệ 60% được đề xuất tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND thành phố, kèm hỗ trợ tiền 60 triệu đồng.

Phụ nữ mang thai và trẻ sơ sinh thuộc hộ nghèo, cận nghèo, đối tượng bảo trợ xã hội, đối tượng sống tại xã đảo Thạnh An, đặc khu Côn Đảo được hỗ trợ thực hiện tầm soát trước sinh và tầm soát sơ sinh với tổng số tiền 2 triệu đồng.


Tin liên quan

Ngày khai sinh nhiều quyết sách

Ngày khai sinh nhiều quyết sách

Những quyết sách về nhân sự, tổ chức được đưa ra trong kỳ họp HĐND đầu tiên của các địa phương sau sắp xếp là bệ phóng để kinh tế - xã hội bay cao

Phát huy trí tuệ để tham mưu cho lãnh đạo TP HCM những quyết sách vượt trội, đột phá

(NLĐO) - Chủ tịch UBND TP HCM đánh giá Đảng bộ Viện Nghiên cứu phát triển thành phố đã phát huy tinh thần đoàn kết, bản lĩnh, đổi mới và trách nhiệm

tạo động lực Phát triển kinh tế TP HCM 35 quyết sách
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo