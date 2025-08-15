Tại TP HCM ngày 14-8, Đại hội Đại biểu Đảng bộ xã Bình Hưng lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 đã diễn ra với 239 đại biểu đại diện 1.709 đảng viên thuộc 94 tổ chức Đảng.

Nâng cao năng lực lãnh đạo

Đại hội đã thông qua 29 chỉ tiêu và 6 nhiệm vụ trọng tâm, trong đó phát triển kinh tế dựa trên khoa học - công nghệ; nâng cao thu nhập và đời sống nhân dân; phát triển văn hóa - xã hội, bảo đảm an sinh; hiện đại hóa hành chính, xây dựng chính quyền thân thiện.

Phát biểu chỉ đạo tại đại hội, ông Nguyễn Phước Lộc - Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ TP HCM - nhấn mạnh vai trò quan trọng của xã Bình Hưng khi nằm tại vị trí cửa ngõ vào trung tâm TP HCM với các lợi thế phù hợp định hướng phát triển đô thị sinh thái - thông minh, hiện đại và bền vững.

Các đại biểu biểu quyết thông qua Dự thảo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã Bình Hưng. Ảnh: HUỲNH NHƯ

Ông Nguyễn Phước Lộc thống nhất với những định hướng trong Dự thảo Báo cáo chính trị; gợi ý bổ sung các nội dung gồm: nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng; phát triển kinh tế xanh, kinh tế số gắn với nâng cao đời sống nhân dân; phát huy vai trò của MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội...

Để thực hiện thành công các chỉ tiêu, theo ông Nguyễn Phước Lộc, cần có khát vọng đủ lớn, ý chí đủ mạnh và quyết tâm chính trị cao của toàn Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Bình Hưng.

Cùng ngày, Đại hội Đại biểu Đảng bộ cũng diễn ra ở nhiều địa phương của TP HCM. Tại phường Tân Tạo, trong phát biểu chỉ đạo, ông Đặng Minh Thông, Phó Bí thư Thành ủy TP HCM, đề nghị phường tập trung chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng tăng nhanh tỉ trọng dịch vụ, thương mại, từng bước chuyển dịch sản xuất công nghiệp theo hướng xanh, thông minh, công nghệ cao, thân thiện với môi trường.

"Với đặc điểm cộng đồng dân cư đa dạng, lực lượng lao động nhập cư trẻ chiếm tỉ trọng lớn, phường Tân Tạo cần xem đây là nguồn lực quý báu, là động lực phát triển trong giai đoạn mới" - ông Đặng Minh Thông phân tích.

Những định hướng lớn

Tại phường Chánh Hưng, ông Dương Anh Đức - Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TP HCM - bày tỏ tin tưởng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân phường trong nhiệm kỳ mới vững bước phát triển. Ông đề nghị Ban Chấp hành Đảng bộ phường Chánh Hưng luôn gương mẫu, trách nhiệm, phát huy mạnh mẽ sức mạnh của cả hệ thống chính trị.

Nhiệm kỳ 2025-2030, Đảng bộ phường Chánh Hưng đề ra 33 chỉ tiêu chủ yếu, 3 chương trình hành động và 4 công trình trọng điểm. Trong 4 chương trình trọng điểm có chỉnh trang đô thị, nâng cấp mở rộng đường và trường học, xây dựng nhà ở xã hội.

Trong Đại hội Đảng bộ phường Vườn Lài, ông Hoàng Nguyên Dinh - Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TP HCM - đề nghị phường nhanh chóng ổn định tổ chức, xây dựng khối đoàn kết, thống nhất. Song song đó, tập trung phát triển kinh tế - xã hội toàn diện, cải thiện mạnh mẽ chất lượng cuộc sống của nhân dân.

Tại Đại hội Đảng bộ phường Tân Sơn Nhất, ông Nguyễn Mạnh Cường - Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND TP HCM - định hướng với vị thế "quốc tế" khi sở hữu nhiều hạ tầng chiến lược của thành phố như tuyến metro, Cảng hàng không Tân Sơn Nhất…, phường cần tận dụng tối đa lợi thế vị trí địa lý để phát triển kinh tế theo hướng thương mại - dịch vụ chất lượng cao, logistics. Phường Tân Sơn Nhất cần xác định công tác quy hoạch, chỉnh trang đô thị là nhiệm vụ trọng tâm hướng đến xây dựng đô thị văn minh, hiện đại, xanh và bền vững.

Nhiều mục tiêu dân sinh

Tại Đại hội Đảng bộ phường Chợ Quán, các đại biểu thống nhất 28 chỉ tiêu, 5 nhiệm vụ trọng tâm và 2 chương trình đột phá. Địa phương này đặt ra nhiều kế hoạch trong nhiệm kỳ 2025-2030, đáng chú ý như tốc độ tăng tổng giá trị sản phẩm trên địa bàn bình quân hằng năm 11%; đến năm 2030, số doanh nghiệp hoạt động trên 1.000 dân đạt trên 50. 2030 cũng là năm không còn hộ nghèo, hộ cận nghèo theo chuẩn nghèo đa chiều.

Với phường Tân Mỹ, 20 chỉ tiêu được Đảng bộ phường hạ quyết tâm thực hiện trong nhiệm kỳ tới, trong đó hoàn chỉnh đề án triển khai di dời nhà ở trên và ven kênh, rạch. Phường cũng xây dựng Trung tâm An sinh xã hội nhằm cứu trợ khẩn cấp, chăm lo, giúp đỡ trường hợp đặc biệt khó khăn trên địa bàn. Tại đại hội, Đảng bộ phường Tân Mỹ đã phát động ủng hộ đồng bào khắc phục thiên tai, lũ lụt.

Tại phường Phú Lâm, nhiệm kỳ 2025-2030, địa phương đặt mục tiêu nâng cao chất lượng giáo dục, nâng cao đời sống của một bộ phận người dân yếu thế, góp phần giảm nghèo bền vững. Cùng với đó, chủ động kết nối, thực hiện hiệu quả việc phục vụ nhân dân thông qua công tác cải cách thủ tục hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số.

Tại phường Bình Trưng, theo ông Trần Quốc Trung, Bí thư Đảng ủy phường, Đại hội là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn Đảng bộ, có ý nghĩa quan trọng đối với sự phát triển toàn diện về kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh và công tác xây dựng Đảng, công tác vận động nhân dân trong giai đoạn 2025-2030 và các năm tiếp theo…

Xác quyết hướng đi cho tương lai Sáng 14-8, Đại hội Đại biểu Đảng bộ phường Thủ Dầu Một chính thức diễn ra. Dự và phát biểu tại đại hội, ông Võ Văn Minh - Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP HCM - đề nghị phường Thủ Dầu Một tận dụng tối đa vị trí trung tâm và lợi thế hạ tầng để thu hút doanh nghiệp chiến lược. Đồng thời, chú trọng cải cách thủ tục hành chính, hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, hộ kinh doanh cá thể tiếp cận thị trường, nâng cao năng lực cạnh tranh. Ông Võ Văn Minh tin tưởng đến năm 2030, phường Thủ Dầu Một trở thành hình mẫu về phát triển kinh tế đô thị bền vững, gắn với bản sắc văn hóa đặc trưng, góp phần khẳng định vị thế trung tâm thương mại - dịch vụ hàng đầu của TP HCM. Đại hội Đại biểu Đảng bộ phường Thủ Dầu Một đặt ra nhiều mục tiêu. Ảnh: THANH THẢO Trong ngày, tại Đại hội Đại biểu Đảng bộ phường Tam Thắng, các đại biểu thống nhất thời gian tới, địa phương phát triển mạnh thương mại - dịch vụ; nâng cao chất lượng cuộc sống, hướng đến đô thị xanh, văn minh, hiện đại vào năm 2035 và có kinh tế phát triển bền vững vào năm 2045.



