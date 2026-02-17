4 cung hoàng đạo được “Thần Tài” gọi tên dịp Tết Bính Ngọ 2026

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Đời sống

4 cung hoàng đạo được “Thần Tài” gọi tên dịp Tết Bính Ngọ 2026

Huệ Bình tổng hợp (theo China Times)

(NLĐO) – Trong dịp Tết Bính Ngọ 2026, Kim Ngưu chính là cung hoàng đạo may mắn nhất khi sở hữu vận trình tài lộc rực rỡ.

Theo tờ China Times, Kim Ngưu xứng đáng là "quán quân" bởi cung hoàng đạo này sở hữu vận trình tài lộc toàn diện nhất. Không chỉ có dòng tiền mặt dồi dào ngay dịp Tết, mà thiết lập nền tảng thu nhập thụ động bền vững cho suốt cả năm 2026.

Kim Ngưu (20.4 – 20.5): Đỉnh cao tài lộc, thu nhập đột phá

Tết Nguyên Đán năm Bính Ngọ 2026 mở ra một thời kỳ hoàng kim về tài chính cho Kim Ngưu.

Điểm sáng nhất chính là các nguồn thu nhập thụ động và những kế hoạch đầu tư dài hạn bắt đầu đơm hoa kết quả.

Kim Ngưu sẽ thấy tiền bạc đổ về từ nhiều phía: Từ tiền lì xì, quà cáp trong các buổi gặp gỡ họ hàng đến những hợp đồng phân chia lợi nhuận, đại lý thương hiệu được ký kết ngay trong kỳ nghỉ.

Đặc biệt, những người sinh năm 1985 và 1997 sẽ có vận thế vô cùng tốt.

Một bản hợp đồng được "chốt" vào đầu năm có thể mang lại dòng tiền ổn định cho cả nửa cuối năm 2026, giúp con giáp này thực hiện mục tiêu làm ít hưởng nhiều.

4 cung hoàng đạo được “Thần Tài” gọi tên dịp Tết Bính Ngọ 2026 - Ảnh 1.

Những hợp đồng, mối liên kết do cung hoàng đạo Kim Ngưu ký kết hoặc bắt đầu trong dịp Tết 2026 sẽ tạo ra dòng tiền ổn định cho cả năm, thậm chí là vài năm tới. Ảnh: Shutterstock

Bảo Bình (20.1 – 18.2): "Thần Tài" chốn công sở, thăng tiến thần tốc

Bảo Bình chính là cung hoàng đạo có vận trình sự nghiệp rực rỡ nhất trong mùa xuân Bính Ngọ.

Trong đợt điều chỉnh nhân sự đầu năm, những nỗ lực và ý tưởng sáng tạo bấy lâu của cung hoàng đạo này sẽ lọt vào "mắt xanh" của cấp trên.

Cơ hội thăng chức hoặc tăng lương đáng kể đang chờ đợi Bảo Bình.

Những ai sinh năm 1987 và 1999 sẽ có ưu thế rõ rệt hơn cả, thậm chí có cơ hội nắm quyền điều hành các dự án cốt lõi của công ty ngay sau Tết Nguyên đán.

Chìa khóa để thay đổi vận mệnh lúc này chính là sự chủ động. Hãy tận dụng các buổi họp hoặc gặp gỡ đầu năm để thể hiện bản thân, quý nhân sẽ xuất hiện và đưa cung hoàng đạo này lên vị trí cao hơn.

Song Ngư (19.2 – 20.3): Rũ bỏ áp lực, tìm lại ánh hào quang

Sau một thời gian dài chịu sự kìm kẹp, Song Ngư như được tiếp thêm sức mạnh mới. Dịp Tết này, mọi áp lực và sự tự nghi ngờ bản thân sẽ tan biến, thay vào đó là sự bùng nổ của cảm hứng và thực lực.

Vận may của Song Ngư không chỉ nằm ở công việc văn phòng mà còn tiềm ẩn trong các lĩnh vực sáng tạo, thủ công hoặc nghệ thuật.

Thậm chí, thông qua các hoạt động gia đình hay lễ hội chùa chiền đầu năm, cung hoàng đạo này có thể tình cờ gặp được những quý nhân, giúp mở ra các đơn hàng lớn.

Tài lộc và tình cảm của Song Ngư sẽ cùng lúc "nóng" lên, mang lại một khởi đầu năm mới đầy viên mãn.

Bọ Cạp (24.10 – 21.11): Âm thầm "gặt hái", chờ ngày tỏa sáng

Bọ Cạp bước vào năm Bính Ngọ với một tâm thế điềm tĩnh nhưng đầy uy lực.

Dù bề ngoài có vẻ đang tận hưởng kỳ nghỉ Tết yên bình, nhưng thực chất cung hoàng đạo này đang âm thầm thu hoạch những thành quả từ các dự án phụ hoặc các khoản đầu tư từng bị "đóng băng" trước đó.

Đầu tháng Giêng âm lịch sẽ là giai đoạn bùng nổ về tài chính của Bọ Cạp nhờ vào những mối quan hệ bí mật kết nối.

Sau một giai đoạn trầm lắng, Tết này đánh dấu sự lột xác về tư duy. Những cơ hội và mối quan hệ mà Bọ Cạp giữ lại trong thời gian này sẽ trở thành nguồn tài nguyên cốt lõi cho bước tiến nhảy vọt trong giai đoạn tiếp theo.

Tin liên quan

Ba cặp con giáp là “định mệnh” của nhau, càng về già càng sung túc

Ba cặp con giáp là “định mệnh” của nhau, càng về già càng sung túc

(NLĐO) – Các cặp đôi con giáp Tý và Sửu, Tỵ và Dậu, Ngọ và Mùi vô cùng hợp nhau, nếu về chung một nhà sẽ mang lại tài lộc cho bản thân và gia đình.

Con giáp nào không lo cơm áo gạo tiền khi về già?

(NLĐO) – Mặc dù chịu vất vả ngày trẻ nhưng về già, những con giáp như Tý, Sửu, Thìn, Ngọ, Thân, Dậu, Hợi có nhiều tài lộc.

Ba cung hoàng đạo gây bất ngờ lúc về già

(NLĐO) – Cung hoàng đạo nào được cho là phú quý đến muộn, càng về sau càng “hồng phát”, giàu sang?

Tết nguyên đán cầu tài lộc cung hoàng đạo Tết Bính Ngọ 2026
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo