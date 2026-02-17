4 cung hoàng đạo được “Thần Tài” gọi tên dịp Tết Bính Ngọ 2026

Theo tờ China Times, Kim Ngưu xứng đáng là "quán quân" bởi cung hoàng đạo này sở hữu vận trình tài lộc toàn diện nhất. Không chỉ có dòng tiền mặt dồi dào ngay dịp Tết, mà thiết lập nền tảng thu nhập thụ động bền vững cho suốt cả năm 2026.

Kim Ngưu (20.4 – 20.5): Đỉnh cao tài lộc, thu nhập đột phá

Tết Nguyên Đán năm Bính Ngọ 2026 mở ra một thời kỳ hoàng kim về tài chính cho Kim Ngưu.

Điểm sáng nhất chính là các nguồn thu nhập thụ động và những kế hoạch đầu tư dài hạn bắt đầu đơm hoa kết quả.

Kim Ngưu sẽ thấy tiền bạc đổ về từ nhiều phía: Từ tiền lì xì, quà cáp trong các buổi gặp gỡ họ hàng đến những hợp đồng phân chia lợi nhuận, đại lý thương hiệu được ký kết ngay trong kỳ nghỉ.

Đặc biệt, những người sinh năm 1985 và 1997 sẽ có vận thế vô cùng tốt.

Một bản hợp đồng được "chốt" vào đầu năm có thể mang lại dòng tiền ổn định cho cả nửa cuối năm 2026, giúp con giáp này thực hiện mục tiêu làm ít hưởng nhiều.

Những hợp đồng, mối liên kết do cung hoàng đạo Kim Ngưu ký kết hoặc bắt đầu trong dịp Tết 2026 sẽ tạo ra dòng tiền ổn định cho cả năm, thậm chí là vài năm tới. Ảnh: Shutterstock

Bảo Bình (20.1 – 18.2): "Thần Tài" chốn công sở, thăng tiến thần tốc

Bảo Bình chính là cung hoàng đạo có vận trình sự nghiệp rực rỡ nhất trong mùa xuân Bính Ngọ.

Trong đợt điều chỉnh nhân sự đầu năm, những nỗ lực và ý tưởng sáng tạo bấy lâu của cung hoàng đạo này sẽ lọt vào "mắt xanh" của cấp trên.

Cơ hội thăng chức hoặc tăng lương đáng kể đang chờ đợi Bảo Bình.

Những ai sinh năm 1987 và 1999 sẽ có ưu thế rõ rệt hơn cả, thậm chí có cơ hội nắm quyền điều hành các dự án cốt lõi của công ty ngay sau Tết Nguyên đán.

Chìa khóa để thay đổi vận mệnh lúc này chính là sự chủ động. Hãy tận dụng các buổi họp hoặc gặp gỡ đầu năm để thể hiện bản thân, quý nhân sẽ xuất hiện và đưa cung hoàng đạo này lên vị trí cao hơn.

Song Ngư (19.2 – 20.3): Rũ bỏ áp lực, tìm lại ánh hào quang

Sau một thời gian dài chịu sự kìm kẹp, Song Ngư như được tiếp thêm sức mạnh mới. Dịp Tết này, mọi áp lực và sự tự nghi ngờ bản thân sẽ tan biến, thay vào đó là sự bùng nổ của cảm hứng và thực lực.

Vận may của Song Ngư không chỉ nằm ở công việc văn phòng mà còn tiềm ẩn trong các lĩnh vực sáng tạo, thủ công hoặc nghệ thuật.

Thậm chí, thông qua các hoạt động gia đình hay lễ hội chùa chiền đầu năm, cung hoàng đạo này có thể tình cờ gặp được những quý nhân, giúp mở ra các đơn hàng lớn.

Tài lộc và tình cảm của Song Ngư sẽ cùng lúc "nóng" lên, mang lại một khởi đầu năm mới đầy viên mãn.

Bọ Cạp (24.10 – 21.11): Âm thầm "gặt hái", chờ ngày tỏa sáng

Bọ Cạp bước vào năm Bính Ngọ với một tâm thế điềm tĩnh nhưng đầy uy lực.

Dù bề ngoài có vẻ đang tận hưởng kỳ nghỉ Tết yên bình, nhưng thực chất cung hoàng đạo này đang âm thầm thu hoạch những thành quả từ các dự án phụ hoặc các khoản đầu tư từng bị "đóng băng" trước đó.

Đầu tháng Giêng âm lịch sẽ là giai đoạn bùng nổ về tài chính của Bọ Cạp nhờ vào những mối quan hệ bí mật kết nối.

Sau một giai đoạn trầm lắng, Tết này đánh dấu sự lột xác về tư duy. Những cơ hội và mối quan hệ mà Bọ Cạp giữ lại trong thời gian này sẽ trở thành nguồn tài nguyên cốt lõi cho bước tiến nhảy vọt trong giai đoạn tiếp theo.