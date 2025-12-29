HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Pháp luật

4 lần đột nhập phòng ngủ của bà chủ cũ để trộm

Thanh Thảo

(NLĐO) - Làm việc tại cửa hàng khoảng 3 năm, đối tượng nắm rõ quy luật sinh hoạt của gia đình chủ, vị trí cất giữ chìa khóa và camera an ninh.

Ngày 29-12, Phòng Cảnh sát hình sự (PC02) Công an tỉnh Tây Ninh cho biết đang tạm giữ hình sự Huỳnh Văn Bảo (SN 1984, ngụ phường An Tịnh) để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 18 giờ 30 phút ngày 27-12, bà P.T.K.T. (SN 1980, ngụ phường Trảng Bàng) đi công việc về nhà thì phát hiện tủ trong phòng ngủ bị kẻ gian đột nhập, lấy trộm 20 triệu đồng tiền mặt và hơn 4,5 lượng vàng, tổng giá trị trên 600 triệu đồng. Ngay sau đó, nạn nhân đã đến Công an phường Trảng Bàng trình báo.

Thủ đoạn tinh vi của nhân viên trộm cắp tài sản gia đình chủ - Ảnh 1.

Đối tượng Huỳnh Văn Bảo

Xác định vụ việc có giá trị tài sản lớn, tính chất phức tạp, Công an phường Trảng Bàng đã chuyển hồ sơ cho PC02 Công an tỉnh Tây Ninh thụ lý điều tra theo thẩm quyền.

PC02 đã chỉ đạo điều tra viên, trinh sát phối hợp với công an cơ sở tiến hành rà soát các đối tượng nghi vấn, trích xuất dữ liệu camera an ninh, kiểm tra các cơ sở lưu trú trên địa bàn.

Đến khoảng 1 giờ 30 phút ngày 28-12, lực lượng công an đã bắt giữ Huỳnh Văn Bảo – nghi phạm gây ra vụ trộm, đồng thời thu giữ một số tang vật liên quan.

Tại cơ quan điều tra, Bảo khai nhận từ ngày 22 đến 27-12 đã 4 lần lén lút đột nhập vào phòng ngủ của bà T. để lấy trộm tiền và vàng. 

Trước khi thực hiện hành vi, Bảo tắt hệ thống camera giám sát trong nhà. Tài sản trộm được, đối tượng mang đi bán hoặc cầm cố tại nhiều tiệm vàng ở Tây Ninh và TP HCM để lấy tiền đánh bạc online.

Khoảng 8 giờ ngày 28-12, PC02 phối hợp các đơn vị liên quan đưa Bảo đến nhiều tiệm vàng tại các phường Gò Dầu, Gia Lộc, An Tịnh (Tây Ninh) và phường Bình Dương (TP HCM) để trích xuất camera, thu hồi tiền và vàng phục vụ điều tra.

Cơ quan Cảnh sát điều tra sau đó cũng tiến hành khám xét khẩn cấp nơi ở của Bảo, thu giữ thêm vật chứng liên quan. 

Được biết, bà T. là chủ cửa hàng kim khí điện máy – điện lạnh gia dụng tại khu phố Hòa Bình, phường Trảng Bàng. Huỳnh Văn Bảo là nhân viên làm việc tại cửa hàng này khoảng 3 năm, nắm rõ quy luật sinh hoạt của gia đình chủ, vị trí cất giữ chìa khóa và hệ thống camera an ninh.

