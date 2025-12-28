Bịa chuyện mất trộm vàng và tiền, một phụ nữ bị xử phạt

Tối 28-12, Công an xã Tân Hưng, tỉnh Cà Mau cho biết đã lập hồ sơ và xử phạt vi phạm hành chính đối với bà H.T.Đ. (49 tuổi) về hành vi "Cố ý báo thông tin giả, không đúng sự thật đến các cơ quan, tổ chức có thẩm quyền".

Công an làm việc với bà Đ. Ảnh: Công an tỉnh Cà Mau

Theo thông tin ban đầu, ngày 22-12, Công an xã Tân Hưng tiếp nhận tin báo của bà Đ. về việc bị mất trộm 1 nhẫn vàng 24K có trọng lượng khoảng 5 chỉ; 3 nhẫn vàng 18K khoảng 4 chỉ cùng 180 triệu đồng.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an xã Tân Hưng đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường để kiểm tra và xác minh vụ việc. Bằng các biện pháp nghiệp vụ và qua quá trình làm việc, công an xác định bà Đ. báo tin bị mất trộm là bịa đặt.

Cơ quan công an đề nghị người dân không báo tin giả cũng như cung cấp thông tin sai sự thật dưới bất kỳ hình thức nào; chỉ phản ánh vụ việc có thật, chính xác, rõ ràng về địa điểm và nội dung… Mỗi người dân hãy là nguồn tin trung thực và có trách nhiệm để góp phần bảo đảm an toàn chung cho cộng đồng.