4 nghi phạm bị Nga buộc tội khủng bố

4 nghi phạm đã bị tòa án quận Basmanny ở thủ đô Moscow - Nga buộc tội khủng bố hôm 24-3 sau khi gây ra vụ xả súng tại khu phức hợp Crocus City Hall 2 ngày trước đó. Tòa án cũng ra lệnh giam giữ 4 đối tượng này đến ngày 22-5 trong lúc chờ điều tra và xét xử. Tội danh trên có bản án tối đa là tù chung thân.



4 người bị buộc tội là Dalerdzhon Mirzoyev (32 tuổi), Saidakrami Rachabalizoda (30 tuổi), Shamsidin Fariduni (25 tuổi) và Muhammadsobir Fayzov (19 tuổi). Theo tòa án, Mirzoyev và Rachabalizoda đã nhận tội. Tờ The New York Times đưa tin 4 người này đến từ Tajikistan và làm việc như người lao động di cư tại Nga.

Trong khi đó, Ủy ban Điều tra Nga hôm 24-3 cho biết số người thiệt mạng trong vụ tấn công nói trên (xảy ra gần thủ đô Moscow) là 137 người. Ngoài ra, ít nhất 101 người đang được điều trị tại bệnh viện cùng ngày. Theo đài RT, cơ quan này cho biết đã thu giữ hơn 500 viên đạn và 28 băng đạn, cùng 2 khẩu súng trường tấn công Kalashnikov tại hiện trường vụ tấn công.

Trước đó, Cơ quan An ninh Liên bang Nga (FSB) cho biết vụ tấn công được lên kế hoạch tỉ mỉ nhằm gây thương vong tối đa. Theo RT, một trong những nghi phạm thừa nhận gây ra vụ tấn công vì tiền. Người này khai đã được hứa trả 500.000 rúp (khoảng 133 triệu đồng) và một nửa đã được chuyển vào tài khoản ngân hàng của y trước vụ tấn công.

Ngoài ra, không nghi phạm nào công khai nhận là thành viên của nhóm cực đoan nào trong tiến trình thẩm vấn. FSB cũng chưa nêu tên tổ chức nào đứng đằng sau vụ tấn công, đồng thời không ám chỉ mối liên hệ nào giữa các nghi phạm chính với bất kỳ nhóm cực đoan hoặc lực lượng bên ngoài nào.

Nghi phạm Dalerdzhon Mirzoyev tại tòa án quận Basmanny ở thủ đô Moscow - Nga hôm 24-3 Ảnh: REUTERS

Sau khi tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng lên tiếng nhận trách nhiệm vụ tấn công, Tổng thống Nga Vladimir Putin không nhắc thông tin này trong bài phát biểu trên truyền hình hôm 23-3.

Nhà lãnh đạo này chỉ nói đã có 11 nghi phạm sa lưới pháp luật, trong đó 4 kẻ ra tay trực tiếp bị bắt khi đang chạy tới vùng Bryansk (cách Moscow 340 km về phía Tây Nam) và cố thoát qua biên giới Ukraine.

Đến ngày 24-3, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova cho rằng Mỹ đã "che đậy" cho Ukraine sau vụ tấn công bằng cách nhắc đến IS. Theo Reuters, bà Zakharova đưa ra nhận định này sau khi Mỹ công khai cho biết họ tin vào tuyên bố nhận trách nhiệm của IS.

Nhà Trắng cho biết Mỹ đã chia sẻ thông tin với Nga hồi đầu tháng này về một cuộc tấn công được lên kế hoạch ở Moscow và đưa ra cảnh báo cho các công dân Mỹ ở Nga. Trong khi đó, phía Ukraine liên tục phủ nhận bất cứ vai trò nào trong vụ tấn công.

Trong lúc chờ kết quả cuộc điều tra ở Nga, thông tin IS tuyên bố nhận trách nhiệm khiến chính phủ Pháp hôm 24-3 nâng báo động an ninh lên mức cao nhất. Thủ tướng Pháp Gabriel Attal cho biết quyết định trên được đưa ra dựa trên động thái của IS và các mối đe dọa nhằm vào nước này.

Theo đài ABC News, Pháp từng chứng kiến một số vụ tấn công của IS, trong đó có vụ thảm sát tại nhà hát Bataclan ở thủ đô Paris năm 2015. Ngoài ra, lực lượng Pháp còn đang tham gia cuộc chiến chống các phần tử Hồi giáo cực đoan ở Trung Đông và châu Phi.

Chia buồn cùng đất nước, người dân Nga Để bày tỏ niềm thương tiếc và chia buồn về vụ tấn công khủng bố, ngày 25-3, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà đã dẫn đầu Đoàn Đại biểu Chính phủ Việt Nam đến viếng và ghi sổ tang chia buồn tại Đại sứ quán Liên bang Nga ở Hà Nội. Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà ghi sổ tang tại Đại sứ quán Nga tại Việt Nam Ảnh: VGP "Thay mặt Chính phủ, nhân dân Việt Nam và nhân danh cá nhân, tôi xin chân thành gửi đến chính phủ và nhân dân Nga cùng gia đình các nạn nhân lời thăm hỏi và chia buồn sâu sắc nhất. Việt Nam lên án mạnh mẽ hành vi tấn công khủng bố dưới mọi hình thức và tin tưởng rằng những kẻ thủ ác sẽ bị trừng trị thích đáng. Chúng tôi mong gia đình các nạn nhân sớm vượt qua nỗi đau và mất mát này, những người bị thương sớm bình phục, mong người dân và đất nước Nga luôn bình an, phát triển" - Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà viết. Cùng ngày, Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao Nguyễn Minh Vũ thay mặt lãnh đạo Bộ Ngoại giao Việt Nam đến ghi sổ tang, chia buồn cùng đất nước và người dân Nga. Từ ngày 25 đến 27-3, tại Hà Nội, Đại sứ quán Liên bang Nga mở sổ tang tưởng niệm các nạn nhân trong vụ khủng bố tại khu phức hợp Crocus City Hall. Cùng thời điểm này, sổ tang cũng được mở tại Tổng Lãnh sự quán Liên bang Nga tại Đà Nẵng và TP HCM. Tại Đại sứ quán Liên bang Nga, ngay trong sáng 25-3, đông đảo người dân, doanh nghiệp, các cơ quan, tổ chức trong và ngoài nước đã tới đặt hoa, ghi sổ tang tưởng niệm các nạn nhân, chia sẻ nỗi mất mát lớn lao, bày tỏ tình đoàn kết với nhân dân và chính phủ Nga. Trước đó, trong ngày 24-3, nhiều người dân Việt Nam đã tới đặt hoa, nến và đồ chơi trẻ em trước trụ sở Đại sứ quán và Tổng Lãnh sự quán Liên bang Nga tại Việt Nam để tưởng niệm các nạn nhân. D.Ngọc