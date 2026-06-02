Sức khỏe

4 trạm y tế được hỗ trợ chuyên môn, giảm chuyển tuyến không cần thiết

Hải Yến

(NLĐO) - 4 trạm y tế trên địa bàn TPHCM được bệnh viện hỗ trợ chuyên môn giúp người dân tiếp cận dịch vụ y tế chất lượng cao, giảm chuyển tuyến không cần thiết.

Bệnh viện Lê Văn Việt vào ngày 2-6 đã tổ chức lễ ký kết hợp đồng hỗ trợ phát triển chuyên môn với 4 trạm y tế gồm Long Bình, Long Phước, Long Trường và Phước Long, nhằm tăng cường năng lực y tế cơ sở, nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe ban đầu cho người dân.

4 trạm y tế được hỗ trợ chuyên môn, giảm chuyển tuyến không cần thiết - Ảnh 1.

Đại diện các đơn vị tại buổi lễ chụp hình lưu niệm

Hoạt động được triển khai theo Kế hoạch số 660 của Sở Y tế TPHCM về hỗ trợ chuyên môn cho các trạm y tế xã, phường, đặc khu trên địa bàn thành phố năm 2026.

Phát biểu tại buổi lễ, BSCKII Nguyễn Khoa Lý, Giám đốc Bệnh viện Lê Văn Việt, cho biết việc ký kết không chỉ là hoạt động phối hợp chuyên môn giữa các đơn vị y tế mà còn là bước cụ thể hóa chủ trương củng cố và phát triển hệ thống y tế cơ sở của ngành y tế thành phố.

Theo BS Lý, trong thời gian tới bệnh viện sẽ đồng hành cùng các trạm y tế thông qua nhiều hoạt động thiết thực như hỗ trợ khám chữa bệnh bảo hiểm y tế, đào tạo và tập huấn nhân viên y tế, luân phiên bác sĩ và điều dưỡng về hỗ trợ chuyên môn tại cơ sở, chuyển giao kỹ thuật, hội chẩn từ xa, hỗ trợ công tác dược, y học cổ truyền và phục hồi chức năng.

4 trạm y tế được hỗ trợ chuyên môn, giảm chuyển tuyến không cần thiết - Ảnh 2.

Bệnh viện Lê Văn Việt ký kết hỗ trợ chuyên môn với Trạm Y tế phường Long Phước

"Mục tiêu là từng bước nâng cao năng lực chuyên môn của các trạm y tế, giúp người dân được tiếp cận dịch vụ y tế chất lượng ngay tại địa phương, hạn chế tình trạng chuyển tuyến không cần thiết" - BS Lý nhấn mạnh.

Tại buổi lễ, ông Lê Ngọc Dũng, Chủ tịch UBND phường Long Trường, cho rằng các trạm y tế hiện vẫn gặp nhiều khó khăn, đặc biệt về nguồn nhân lực và khả năng triển khai kỹ thuật chuyên môn. Do đó, việc Bệnh viện Lê Văn Việt được giao nhiệm vụ hỗ trợ chuyên môn cho các trạm y tế có ý nghĩa thiết thực trong nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe ban đầu cho người dân.

4 trạm y tế được hỗ trợ chuyên môn, giảm chuyển tuyến không cần thiết - Ảnh 3.

Người dân được đo huyết áp nhằm phát hiện sớm các bệnh lý tim mạch và tăng huyết áp

Đại diện các đơn vị được hỗ trợ, BSCKI Vũ Thị Là, Phó Giám đốc điều hành Trạm Y tế phường Long Bình, cam kết các trạm y tế sẽ phối hợp chặt chẽ với bệnh viện trong triển khai các nội dung đã ký kết, chủ động xây dựng kế hoạch thực hiện, bố trí nhân lực tham gia đào tạo, tập huấn và tiếp nhận chuyển giao kỹ thuật nhằm bảo đảm hiệu quả chương trình.

Mô hình mới giúp người dân khám chuyên sâu ngay tại trạm y tế

Mô hình mới giúp người dân khám chuyên sâu ngay tại trạm y tế

(NLĐO) - Mô hình khám chữa bệnh kết hợp bệnh viện tuyến trung ương với trạm y tế phường giúp người dân khám chuyên sâu, thực hiện kỹ thuật cao ngay gần nhà.

Xây dựng trạm y tế phường thành đơn vị sự nghiệp y tế tự chủ

(NLĐO) - Việc bàn giao trạm y tế phường, xã về UBND phường quản lý không có nghĩa là tách rời khỏi sự chỉ đạo của ngành y tế

Hàng trăm giám đốc trạm y tế được tập huấn, hướng đến nâng cao năng lực tuyến cơ sở

(NLĐO) - Trong bối cảnh mới, trạm y tế không chỉ thực hiện khám, chữa bệnh ban đầu mà còn quản lý sức khỏe toàn diện, liên tục cho người dân.

