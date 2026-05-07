HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Sức khỏe

Mô hình mới giúp người dân khám chuyên sâu ngay tại trạm y tế

N.Dung

(NLĐO) - Mô hình khám chữa bệnh kết hợp bệnh viện tuyến trung ương với trạm y tế phường giúp người dân khám chuyên sâu, thực hiện kỹ thuật cao ngay gần nhà.

Ngày 7-5, Bệnh viện Đại học Y Hà Nội đưa vào hoạt động Phòng khám Đa khoa cơ sở Vĩnh Hưng đặt tại Trung tâm Y tế phường Vĩnh Hưng (TP Hà Nội), nhằm tăng cường năng lực y tế cơ sở và đưa dịch vụ y tế chất lượng cao đến gần người dân.

img

Mô hình phối hợp đầu tiên giữa bệnh viện đại học tuyến trung ương và trạm y tế phường tại Hà Nội

Đây là mô hình phối hợp đầu tiên giữa một bệnh viện tuyến trung ương với trạm y tế phường tại Hà Nội, hướng tới xây dựng mạng lưới chăm sóc sức khỏe ban đầu hiệu quả và bền vững. Cơ sở được Bộ Y tế phê duyệt danh mục 1.103 kỹ thuật khám chữa bệnh.

PGS-TS Nguyễn Lân Hiếu, Giám đốc Bệnh viện Đại học Y Hà Nội, cho biết đây là mô hình phối hợp thường xuyên đầu tiên giữa trạm y tế phường khác với các chương trình hỗ trợ luân phiên trước đây. Theo ông, các bệnh mạn tính thông thường sẽ được quản lý, theo dõi ngay tại tuyến cơ sở, trong khi bệnh nhân cần điều trị chuyên sâu vẫn được chuyển tuyến và hưởng đầy đủ quyền lợi bảo hiểm y tế theo quy định.

Phòng khám được đầu tư đầy đủ các chuyên khoa lâm sàng, cận lâm sàng, có khả năng tiếp nhận khoảng 500 lượt khám mỗi ngày, góp phần giảm tải cho bệnh viện tuyến trên.

Cơ sở cũng được trang bị nhiều phương tiện hiện đại như X-quang, CT Scanner, siêu âm, xét nghiệm... cùng hệ thống cấp cứu ban đầu hoạt động 24/24 giờ.

Theo PGS Hiếu, lợi thế lớn của mô hình là việc hội chẩn giữa tuyến cơ sở và tuyến trên trở nên nhanh chóng, thuận tiện hơn khi các bác sĩ có thể phối hợp trực tiếp tại chỗ.

Ngoài khám chữa bệnh, Bệnh viện Đại học Y Hà Nội sẽ hỗ trợ đào tạo nhân lực, cử bác sĩ làm việc tại phường theo hình thức hợp đồng chuyên gia, giúp địa phương tăng cường đội ngũ chăm sóc sức khỏe cộng đồng.

Lãnh đạo bệnh viện kỳ vọng sau 6 tháng đến một năm vận hành hiệu quả, mô hình này có thể được nhân rộng, giúp các trạm y tế trở thành "cánh tay nối dài" của bệnh viện trung ương và hệ thống y tế thành phố.

img
img
img
img
img
img

Người dân được khám chuyên sâu tại trạm y tế phường và hưởng BHYT theo quy định. Ảnh: H.Thảo

Tiến sĩ - bác sĩ Dương Huy Lương, Phó Cục trưởng Cục Quản lý Khám, chữa bệnh (Bộ Y tế), đánh giá mô hình phối hợp giữa trạm y tế phường và bệnh viện mang ý nghĩa nhân văn khi đặt mục tiêu chăm sóc sức khỏe người dân lên hàng đầu, góp phần đưa dịch vụ y tế chất lượng cao đến gần cộng đồng hơn.

Theo ông Lương, trước đây người dân muốn khám với các chuyên gia đầu ngành về tim mạch, cơ xương khớp hay các chuyên khoa sâu thường phải đến Bệnh viện Đại học Y Hà Nội. Với mô hình mới, người dân có thể tiếp cận đội ngũ bác sĩ chất lượng cao ngay tại địa phương, với chất lượng khám ngoại trú tương đương tuyến trung ương.

Về chi phí khám chữa bệnh, các dịch vụ thuộc phạm vi BHYT sẽ được chi trả theo quy định. Với kỹ thuật cao hoặc dịch vụ ngoài danh mục BHYT, người dân sẽ đồng chi trả. Tuy nhiên, chi phí khám chữa bệnh tại phòng khám không cao hơn tại Bệnh viện Đại học Y Hà Nội.

Tin liên quan

TPHCM tăng cường bác sĩ cho trạm y tế, hướng tới miễn viện phí cơ bản

TPHCM tăng cường bác sĩ cho trạm y tế, hướng tới miễn viện phí cơ bản

(NLĐO) - TPHCM đặt mục tiêu trong giai đoạn 2026-2030 mỗi năm luân chuyển ít nhất 1.000 bác sĩ về làm việc có thời hạn tại trạm y tế cấp xã.

Sở Y tế TPHCM sẽ triển khai sắp xếp lại hệ thống y tế cơ sở

(NLĐO) - Theo kế hoạch, 38 trung tâm y tế khu vực (gồm 168 trạm y tế) sẽ được tổ chức lại và chính thức vận hành theo mô hình mới từ ngày 1-1-2026.

TPHCM ban hành giá khám bệnh BHYT tại trạm y tế, chỉ hơn 36.000 đồng/ lượt

(NLĐO) - Mức giá khám bệnh do BHYT thanh toán tại trạm y tế được quy định là 36.500 đồng/lượt

Hà Nội y tế cơ sở trạm y tế trạm y tế phường
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo