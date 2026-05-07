Mô hình mới giúp người dân khám chuyên sâu ngay tại trạm y tế

Ngày 7-5, Bệnh viện Đại học Y Hà Nội đưa vào hoạt động Phòng khám Đa khoa cơ sở Vĩnh Hưng đặt tại Trung tâm Y tế phường Vĩnh Hưng (TP Hà Nội), nhằm tăng cường năng lực y tế cơ sở và đưa dịch vụ y tế chất lượng cao đến gần người dân.

Mô hình phối hợp đầu tiên giữa bệnh viện đại học tuyến trung ương và trạm y tế phường tại Hà Nội

Đây là mô hình phối hợp đầu tiên giữa một bệnh viện tuyến trung ương với trạm y tế phường tại Hà Nội, hướng tới xây dựng mạng lưới chăm sóc sức khỏe ban đầu hiệu quả và bền vững. Cơ sở được Bộ Y tế phê duyệt danh mục 1.103 kỹ thuật khám chữa bệnh.

PGS-TS Nguyễn Lân Hiếu, Giám đốc Bệnh viện Đại học Y Hà Nội, cho biết đây là mô hình phối hợp thường xuyên đầu tiên giữa trạm y tế phường khác với các chương trình hỗ trợ luân phiên trước đây. Theo ông, các bệnh mạn tính thông thường sẽ được quản lý, theo dõi ngay tại tuyến cơ sở, trong khi bệnh nhân cần điều trị chuyên sâu vẫn được chuyển tuyến và hưởng đầy đủ quyền lợi bảo hiểm y tế theo quy định.

Phòng khám được đầu tư đầy đủ các chuyên khoa lâm sàng, cận lâm sàng, có khả năng tiếp nhận khoảng 500 lượt khám mỗi ngày, góp phần giảm tải cho bệnh viện tuyến trên.

Cơ sở cũng được trang bị nhiều phương tiện hiện đại như X-quang, CT Scanner, siêu âm, xét nghiệm... cùng hệ thống cấp cứu ban đầu hoạt động 24/24 giờ.

Theo PGS Hiếu, lợi thế lớn của mô hình là việc hội chẩn giữa tuyến cơ sở và tuyến trên trở nên nhanh chóng, thuận tiện hơn khi các bác sĩ có thể phối hợp trực tiếp tại chỗ.

Ngoài khám chữa bệnh, Bệnh viện Đại học Y Hà Nội sẽ hỗ trợ đào tạo nhân lực, cử bác sĩ làm việc tại phường theo hình thức hợp đồng chuyên gia, giúp địa phương tăng cường đội ngũ chăm sóc sức khỏe cộng đồng.

Lãnh đạo bệnh viện kỳ vọng sau 6 tháng đến một năm vận hành hiệu quả, mô hình này có thể được nhân rộng, giúp các trạm y tế trở thành "cánh tay nối dài" của bệnh viện trung ương và hệ thống y tế thành phố.

Người dân được khám chuyên sâu tại trạm y tế phường và hưởng BHYT theo quy định. Ảnh: H.Thảo

Tiến sĩ - bác sĩ Dương Huy Lương, Phó Cục trưởng Cục Quản lý Khám, chữa bệnh (Bộ Y tế), đánh giá mô hình phối hợp giữa trạm y tế phường và bệnh viện mang ý nghĩa nhân văn khi đặt mục tiêu chăm sóc sức khỏe người dân lên hàng đầu, góp phần đưa dịch vụ y tế chất lượng cao đến gần cộng đồng hơn.

Theo ông Lương, trước đây người dân muốn khám với các chuyên gia đầu ngành về tim mạch, cơ xương khớp hay các chuyên khoa sâu thường phải đến Bệnh viện Đại học Y Hà Nội. Với mô hình mới, người dân có thể tiếp cận đội ngũ bác sĩ chất lượng cao ngay tại địa phương, với chất lượng khám ngoại trú tương đương tuyến trung ương.

Về chi phí khám chữa bệnh, các dịch vụ thuộc phạm vi BHYT sẽ được chi trả theo quy định. Với kỹ thuật cao hoặc dịch vụ ngoài danh mục BHYT, người dân sẽ đồng chi trả. Tuy nhiên, chi phí khám chữa bệnh tại phòng khám không cao hơn tại Bệnh viện Đại học Y Hà Nội.