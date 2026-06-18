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Văn hóa - Văn nghệ

4 vở cải lương chào mừng 50 năm Ngày Thành phố vinh dự mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh

Bài và ảnh: Thanh Hiệp

(NLĐO) – Bốn vở cải lương của Nhà hát Trần Hữu Trang sẽ tái diễn phục vụ công chúng trong chuỗi hoạt động chào mừng sự kiện lớn của TP


4 vở cải lương chào mừng 50 năm Ngày Thành phố vinh dự mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh - Ảnh 1.

4 vở cải lương chào mừng 50 năm Ngày Thành phố vinh dự mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh

Nhà hát Cải lương Trần Hữu Trang sẽ giới thiệu chuỗi tác phẩm đặc sắc chào mừng 50 năm Ngày Thành phố Sài Gòn - Gia Định vinh dự chính thức mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh

Hướng đến dấu mốc 50 năm Ngày Thành phố Sài Gòn - Gia Định vinh dự chính thức mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh (2.7.1976 – 2.7.2026), Nhà hát Cải lương Trần Hữu Trang sẽ giới thiệu đến công chúng bốn vở diễn tiêu biểu gồm: Tiếng Trống Mê Linh, Tiếng hò sông Hậu, Khách sạn Hào Hoa và San hô đỏ.

Mỗi tác phẩm mang một màu sắc riêng, từ lịch sử dân tộc, truyền thống cách mạng đến những câu chuyện về con người Việt Nam trong các giai đoạn phát triển của đất nước.

Đây là hoạt động nghệ thuật có ý nghĩa nhằm góp phần làm phong phú đời sống văn hóa tinh thần của người dân thành phố trong dịp kỷ niệm đặc biệt này.

Những câu chuyện được kể bằng hơi thở cải lương

Nửa thế kỷ kể từ ngày thành phố mang tên Bác, đời sống văn hóa nghệ thuật TP HCM đã không ngừng phát triển. Trong dòng chảy sinh động, nghệ thuật cải lương vẫn giữ vai trò là một loại hình nghệ thuật giàu bản sắc, phản ánh lịch sử, đời sống và tâm hồn người Việt.

Sự kiện Nhà hát Cải lương Trần Hữu Trang lựa chọn giới thiệu cùng lúc bốn vở diễn mang những đề tài khác nhau hứa hẹn sẽ thu hút đông khán giả.

Đó là những kịch bản được sáng tác từ trang sử hào hùng của dân tộc, trong đó có những câu chuyện đời thường giàu tính nhân văn. NSND Trần Minh Ngọc nhận xét: "Mỗi vở diễn là một lát cắt của cuộc sống được chuyển tải bằng ngôn ngữ sân khấu cải lương giàu cảm xúc".

"Tiếng Trống Mê Linh" – âm vang của khí phách dân tộc

Trong số các tác phẩm được giới thiệu lần này, Tiếng Trống Mê Linh được xem là một điểm nhấn đặc biệt.

Tác phẩm tái hiện hình tượng Hai Bà Trưng cùng cuộc khởi nghĩa chống ách đô hộ phương Bắc, khơi dậy niềm tự hào dân tộc và ý chí quật cường của người Việt.

Những lớp diễn giàu tính sử thi, âm nhạc truyền thống hòa quyện cùng nghệ thuật biểu diễn tạo nên sức hấp dẫn riêng cho vở diễn.

4 vở cải lương chào mừng 50 năm Ngày Thành phố vinh dự mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh - Ảnh 2.

Một cảnh trong vở "Tiếng trống Mê Linh"

Qua nhiều thế hệ, Tiếng Trống Mê Linh vẫn được xem là một trong những tác phẩm lịch sử kinh điển của sân khấu cải lương.

"Tiếng hò sông Hậu" – khúc tráng ca của miền đất phương Nam

Nếu "Tiếng Trống Mê Linh" mang đậm chất sử thi thì vở "Tiếng hò sông Hậu" sẽ đưa khán giả trở về vùng sông nước Nam Bộ giàu nghĩa tình và khí chất đáng nể của người nông dân đứng lên đánh đuổi thực dân xâm lược.

Tác phẩm khắc họa hình ảnh con người miền Tây trong những năm tháng đấu tranh, gìn giữ quê hương, đồng thời tôn vinh vẻ đẹp văn hóa của vùng đất được bồi đắp bởi phù sa và truyền thống yêu nước.

"Khách Sạn Hào Hoa" – góc nhìn về đời sống đô thị

Bên cạnh các tác phẩm lịch sử và cách mạng, "Khách sạn Hào Hoa" sẽ mang đến màu sắc hiện đại hơn khi phản ánh những lát cắt của đời sống xã hội.

Với cách kể chuyện sinh động, nhiều tình huống bất ngờ cùng những thông điệp về nhân cách, tình người và giá trị sống, vở diễn hứa hẹn mang đến những phút giây vừa giải trí vừa suy ngẫm cho khán giả.

4 vở cải lương chào mừng 50 năm Ngày Thành phố vinh dự mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh - Ảnh 3.

Một cảnh trong vở "Khách sạn Hào Hoa"

"San hô đỏ" – bản hùng ca về tình yêu Tổ quốc

Mang đậm hơi thở thời đại, vở "San hô đỏ" là tác phẩm hướng đến chủ đề biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc.

Vở diễn khắc họa hình ảnh những con người ngày đêm bám biển, bảo vệ chủ quyền quốc gia bằng tinh thần quả cảm và lòng yêu nước sâu sắc.

Từ câu chuyện của những người lính đến tình cảm hậu phương, tác phẩm tạo nên nhiều cung bậc cảm xúc, nhắc nhở về trách nhiệm công dân đối với đất nước.

Đây cũng là một trong những hướng tiếp cận mới của sân khấu cải lương khi đưa các đề tài đương đại vào đời sống nghệ thuật.

Món quà nghệ thuật dành cho thành phố

Chuỗi biểu diễn của Nhà hát Cải lương Trần Hữu Trang không đơn thuần là hoạt động phục vụ công chúng nhân dịp lễ kỷ niệm.

Đó còn là lời tri ân gửi đến Thành phố Hồ Chí Minh – nơi đã trở thành trung tâm lớn của nghệ thuật cải lương suốt nhiều thập niên qua.


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