



Các nghệ sĩ tham gia vở "Tiếng hò sông Hậu"

Tối 15-3, lúc 21 giờ 05 trên kênh HTV9 và các nền tảng số của HTV, tác phẩm nghệ thuật cải lương từng ghi dấu sâu đậm trong ký ức nhiều thế hệ khán giả: "Tiếng hò sông Hậu" của soạn giả Điêu Huyền được đạo diễn NSƯT Kim Phương dàn dựng sẽ diễn tại Nhà hát Truyền hình HTV và phát trực tiếp trên sóng HTV9 trong chương trình "Ngân mãi chuông vàng".

Lần tái hiện này hứa hẹn gợi nhớ về một vở diễn kinh điển đã khẳng định sức bền trong lòng công chúng và nỗ lực của những người làm nghệ thuật, truyền hình trong việc gìn giữ và lan tỏa giá trị của sân khấu cải lương Nam Bộ.

Nghệ sĩ Kim Luận

Tiếng lòng từ Tiếng hò sông Hậu

Vở "Tiếng hò sông Hậu" là một tác phẩm nổi tiếng của soạn giả Điêu Huyền phản ánh chân thực đời sống người nông dân Nam Bộ trong bối cảnh người nông dân đứng lên chống lại bọn chủ điền tàn ác. Vở diễn phản ảnh chân thật đời sống con người Nam Bộ vừa phải đối mặt với những biến động của thời cuộc, vừa giữ gìn những giá trị đạo nghĩa, tình người sâu nặng.

Tác phẩm không đi theo những xung đột kịch tính cực đoan mà chạm đến trái tim khán giả bằng những câu chuyện bình dị, thấm đẫm nghĩa tình và ý chí cách mạng bất khuất của người nông dân đứng lên đánh đuổi quân xâm lược, làm cuộc cách mạng thay đổi số phận của cá nhân và vận mệnh đất nước.

Không phải ngẫu nhiên mà từ thập niên 80, khi NSND Huỳnh Nga đã dàn dựng vở diễn cho Đoàn Sài Gòn 2, "Tiếng hò sông Hậu" đã nhanh chóng trở thành hiện tượng sân khấu. Hàng trăm suất diễn cùng những lần phát sóng truyền hình đã đưa tác phẩm đi vào ký ức của nhiều thế hệ khán giả yêu cải lương.

NSƯT Võ Thành Phê

Một góc nhìn mới cho tác phẩm quen thuộc

Lần trở lại trong chương trình "Ngân mãi chuông vàng", vở diễn được dàn dựng bởi NSƯT Kim Phương – một nghệ sĩ có nhiều năm gắn bó với sân khấu cải lương truyền hình.

Bà cho biết đã lựa chọn cách tiếp cận mới trong xử lý không gian và ngôn ngữ sân khấu truyền hình, nhưng vẫn giữ trọn tinh thần nhân văn vốn là linh hồn của tác phẩm.

Khán giả truyền hình sẽ được gặp lại hình ảnh miền sông nước thân quen, nơi những câu hò, điệu lý hòa quyện với số phận con người, tạo nên một bức tranh đậm chất Nam Bộ.

Vở diễn quy tụ dàn nghệ sĩ quen thuộc với khán giả cải lương như: NSƯT Bảo Trí, NSƯT Lê Tứ, NSƯT Võ Thành Phê cùng các nghệ sĩ Kim Luận, Hà Như, Nguyễn Văn Hợp, Thy Nhung, Thanh Hồng, Thanh Đông, Hoàng Minh Vương, Phạm Vũ Thành, Hoài Vương….

Điểm đáng chú ý là nhiều gương mặt trong vở diễn trưởng thành từ cuộc thi Chuông vàng vọng cổ, chương trình từng phát hiện và bồi dưỡng nhiều tài năng trẻ cho sân khấu cải lương.

Sự kết hợp giữa các nghệ sĩ kỳ cựu và lớp diễn viên trẻ tạo nên một diện mạo vừa quen thuộc vừa mới mẻ cho tác phẩm.

Nghệ sĩ Thy Nhung

Khi truyền hình chung tay giữ hồn cải lương

Trong đời sống sàn diễn cải lương ngày càng đa dạng, việc đưa cải lương trở lại với khán giả truyền hình là một nỗ lực đáng trân trọng của HTV. Chương trình "Ngân mãi chuông vàng" của HTV là một sân khấu biểu diễn, là chiếc cầu nối giữa khán giả hôm nay với di sản nghệ thuật truyền thống.

Thông qua việc chọn dựng lại những kịch bản cải lương giá trị, chương trình góp phần khơi dậy tình yêu đối với loại hình nghệ thuật từng là linh hồn của đời sống văn hóa Nam Bộ.

Việc "Tiếng hò sông Hậu" được tái hiện trên sóng truyền hình vì thế mang ý nghĩa đặc biệt. Đó không chỉ là sự hồi sinh của một tác phẩm sân khấu, mà còn là lời nhắc rằng cải lương – với những câu vọng cổ sâu lắng, những câu hò mộc mạc – vẫn luôn có chỗ đứng trong đời sống tinh thần của người Việt.