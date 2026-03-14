HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Văn hóa - Văn nghệ

Đón xem vở cải lương cách mạng "Tiếng hò sông Hậu" trên sóng HTV

Xuân Lộc (ảnh HTV)

(NLĐO) - Tác phẩm cải lương cách mạng "Tiếng hò sông Hậu" sẽ được truyền hình trực tiếp trong chương trình "Ngân mãi chuông vàng"


Đón xem vở cải lương cách mạng "Tiếng hò sông Hậu" trên sóng HTV - Ảnh 1.

Các nghệ sĩ tham gia vở "Tiếng hò sông Hậu"

Tối 15-3, lúc 21 giờ 05 trên kênh HTV9 và các nền tảng số của HTV, tác phẩm nghệ thuật cải lương từng ghi dấu sâu đậm trong ký ức nhiều thế hệ khán giả: "Tiếng hò sông Hậu" của soạn giả Điêu Huyền được đạo diễn NSƯT Kim Phương dàn dựng sẽ diễn tại Nhà hát Truyền hình HTV và phát trực tiếp trên sóng HTV9 trong chương trình "Ngân mãi chuông vàng".

Lần tái hiện này hứa hẹn gợi nhớ về một vở diễn kinh điển đã khẳng định sức bền trong lòng công chúng và nỗ lực của những người làm nghệ thuật, truyền hình trong việc gìn giữ và lan tỏa giá trị của sân khấu cải lương Nam Bộ.

Đón xem vở cải lương cách mạng "Tiếng hò sông Hậu" trên sóng HTV - Ảnh 2.

Nghệ sĩ Kim Luận

Tiếng lòng từ Tiếng hò sông Hậu

Vở "Tiếng hò sông Hậu" là một tác phẩm nổi tiếng của soạn giả Điêu Huyền phản ánh chân thực đời sống người nông dân Nam Bộ trong bối cảnh người nông dân đứng lên chống lại bọn chủ điền tàn ác. Vở diễn phản ảnh chân thật đời sống con người Nam Bộ vừa phải đối mặt với những biến động của thời cuộc, vừa giữ gìn những giá trị đạo nghĩa, tình người sâu nặng.

Tác phẩm không đi theo những xung đột kịch tính cực đoan mà chạm đến trái tim khán giả bằng những câu chuyện bình dị, thấm đẫm nghĩa tình và ý chí cách mạng bất khuất của người nông dân đứng lên đánh đuổi quân xâm lược, làm cuộc cách mạng thay đổi số phận của cá nhân và vận mệnh đất nước.

Không phải ngẫu nhiên mà từ thập niên 80, khi NSND Huỳnh Nga đã dàn dựng vở diễn cho Đoàn Sài Gòn 2, "Tiếng hò sông Hậu" đã nhanh chóng trở thành hiện tượng sân khấu. Hàng trăm suất diễn cùng những lần phát sóng truyền hình đã đưa tác phẩm đi vào ký ức của nhiều thế hệ khán giả yêu cải lương.

Đón xem vở cải lương cách mạng "Tiếng hò sông Hậu" trên sóng HTV - Ảnh 3.

NSƯT Võ Thành Phê

Một góc nhìn mới cho tác phẩm quen thuộc

Lần trở lại trong chương trình "Ngân mãi chuông vàng", vở diễn được dàn dựng bởi NSƯT Kim Phương – một nghệ sĩ có nhiều năm gắn bó với sân khấu cải lương truyền hình. 

Bà cho biết đã lựa chọn cách tiếp cận mới trong xử lý không gian và ngôn ngữ sân khấu truyền hình, nhưng vẫn giữ trọn tinh thần nhân văn vốn là linh hồn của tác phẩm.

Khán giả truyền hình sẽ được gặp lại hình ảnh miền sông nước thân quen, nơi những câu hò, điệu lý hòa quyện với số phận con người, tạo nên một bức tranh đậm chất Nam Bộ.

Vở diễn quy tụ dàn nghệ sĩ quen thuộc với khán giả cải lương như: NSƯT Bảo Trí, NSƯT Lê Tứ, NSƯT Võ Thành Phê cùng các nghệ sĩ Kim Luận, Hà Như, Nguyễn Văn Hợp, Thy Nhung, Thanh Hồng, Thanh Đông, Hoàng Minh Vương, Phạm Vũ Thành, Hoài Vương…. 

Điểm đáng chú ý là nhiều gương mặt trong vở diễn trưởng thành từ cuộc thi Chuông vàng vọng cổ, chương trình từng phát hiện và bồi dưỡng nhiều tài năng trẻ cho sân khấu cải lương.

Sự kết hợp giữa các nghệ sĩ kỳ cựu và lớp diễn viên trẻ tạo nên một diện mạo vừa quen thuộc vừa mới mẻ cho tác phẩm.

Đón xem vở cải lương cách mạng "Tiếng hò sông Hậu" trên sóng HTV - Ảnh 4.

Nghệ sĩ Thy Nhung

Khi truyền hình chung tay giữ hồn cải lương

Trong đời sống sàn diễn cải lương ngày càng đa dạng, việc đưa cải lương trở lại với khán giả truyền hình là một nỗ lực đáng trân trọng của HTV. Chương trình "Ngân mãi chuông vàng" của HTV là một sân khấu biểu diễn, là chiếc cầu nối giữa khán giả hôm nay với di sản nghệ thuật truyền thống.

Thông qua việc chọn dựng lại những kịch bản cải lương giá trị, chương trình góp phần khơi dậy tình yêu đối với loại hình nghệ thuật từng là linh hồn của đời sống văn hóa Nam Bộ. 

Việc "Tiếng hò sông Hậu" được tái hiện trên sóng truyền hình vì thế mang ý nghĩa đặc biệt. Đó không chỉ là sự hồi sinh của một tác phẩm sân khấu, mà còn là lời nhắc rằng cải lương – với những câu vọng cổ sâu lắng, những câu hò mộc mạc – vẫn luôn có chỗ đứng trong đời sống tinh thần của người Việt.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo