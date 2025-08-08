HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Sức khỏe

5 cơ sở y tế giành giải nhất cuộc thi "xanh - sạch - đẹp"

N.Dung

(NLĐO) - Cuộc thi “Cơ sở y tế xanh - sạch - đẹp” do Bộ Y tế phát động, thu hút hơn 2.000 đơn vị dự thi, với điểm nhấn là người bệnh trực tiếp chấm điểm.

Tối 7-8, Bộ Y tế trao giải cuộc thi "Cơ sở y tế xanh - sạch - đẹp" lần đầu tại Hà Nội, ghi nhận phong trào thi đua sôi nổi xây dựng môi trường y tế thân thiện, an toàn.

5 cơ sở y tế giành giải nhất cuộc thi "xanh - sạch - đẹp"- Ảnh 1.

Hơn 2.000 cơ sở y tế tại 34 tỉnh, thành tham gia cuộc thi “Xanh - sạch - đẹp” lần thứ nhất

Cuộc thi do Cục Phòng bệnh và Báo Sức khỏe & Đời sống (Bộ Y tế) phối hợp tổ chức, khởi động từ tháng 8-2024, thu hút hơn 2.000 cơ sở y tế từ 34 tỉnh, thành phố tham gia. Đây là lần đầu tiên người bệnh và người nhà được mời trực tiếp đánh giá chất lượng môi trường tại các cơ sở y tế thông qua mã QR, với gần 350.000 lượt chấm điểm.

Điểm số của các cơ sở y tế được tổng hợp từ ba nguồn: tự chấm theo bộ tiêu chí của Bộ Y tế, đánh giá qua video và sáng kiến thực tế, và kết quả khảo sát người dân. Bộ Y tế cũng tổ chức đoàn kiểm tra tại một số cơ sở để đối chiếu thực tế.

Tại buổi lễ, Ban tổ chức trao chứng nhận và biểu trưng cho 20 đơn vị. Cơ cấu giải theo 5 tuyến: trung ương, tỉnh, huyện (nay là khu vực), xã và tư nhân, mỗi tuyến gồm một giải nhất, một giải nhì, một giải ba và một khuyến khích.

5 cơ sở y tế đoạt giải nhất gồm Bệnh viện Đại học Y Dược TP HCM (tuyến trung ương), Bệnh viện Đa khoa Trà Vinh, tỉnh Vĩnh Long (tuyến tỉnh), Bệnh viện Đa khoa Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa (tuyến huyện), Trạm Y tế Diễn Trường, xã Hùng Châu, tỉnh Nghệ An (tuyến xã) và Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh (khối cơ sở tư nhân).

5 cơ sở y tế giành giải nhất cuộc thi "xanh - sạch - đẹp"- Ảnh 2.

Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan trao giải nhất cho đại diện 5 tuyến cơ sở y tế. Ảnh: Trần Minh

Phát biểu tại lễ trao giải, Bộ trưởng Y tế Đào Hồng Lan nhấn mạnh, "xanh - sạch - đẹp" không chỉ là khẩu hiệu mà là biểu tượng của một hệ sinh thái y tế bền vững, an toàn và nhân văn.

Theo bà Lan, "xanh" không đơn thuần là trồng thêm cây hay chậu cảnh, mà là ý thức tiết kiệm năng lượng, giảm rác thải nhựa, gắn điều trị với bảo vệ môi trường. "Sạch" là môi trường y tế an toàn tuyệt đối, kiểm soát tối đa nguy cơ nhiễm khuẩn, tạo sự an tâm cho người bệnh và nhân viên y tế. "Đẹp" không chỉ là hình thức mà còn là sự tận tâm, tinh thần phục vụ, nơi người bệnh được chữa lành cả thể chất lẫn tinh thần – hiện thân rõ nét của y học nhân văn.

Bộ trưởng Bộ Y tế kỳ vọng cuộc thi sẽ trở thành phong trào sôi nổi, lan tỏa trong toàn ngành, gắn với mục tiêu phát triển bền vững và chuyển đổi số y tế.

