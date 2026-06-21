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Sức khỏe

5 dấu hiệu cảnh báo ung thư tuyến giáp

N.Dung

(NLĐO) - Ung thư tuyến giáp thường không có triệu chứng rõ ràng ở giai đoạn đầu. Chuyên gia khuyến cáo nhóm nguy cơ nên khám định kỳ để phát hiện bệnh sớm.

Ung thư tuyến giáp là loại ung thư thường gặp nhất của hệ nội tiết, với số ca mắc mới ngày càng gia tăng, đặc biệt ở nữ giới. Phần lớn trường hợp thuộc thể biệt hóa - dạng bệnh có tiên lượng tốt nếu được phát hiện sớm và điều trị đúng phác đồ.

5 dấu hiệu cảnh báo ung thư tuyến giáp - Ảnh 1.

Bác sĩ siêu âm tuyến giáp cho người bệnh

Theo PGS-TS-BS Phạm Cẩm Phương, Giám đốc Trung tâm Y học Hạt nhân và Ung bướu, Bệnh viện Bạch Mai các nghiên cứu cho thấy tỉ lệ sống thêm 5 năm của bệnh nhân ung thư tuyến giáp thể biệt hóa có thể đạt trên 95% nếu được chẩn đoán ở giai đoạn sớm.

Ngược lại, khi phát hiện muộn, khối u có thể xâm lấn khí quản, thực quản hoặc dây thần kinh thanh quản, ảnh hưởng đến hô hấp, nuốt và phát âm.

PGS Phương cho biết ung thư tuyến giáp có thể gặp ở mọi lứa tuổi, song nguy cơ cao hơn ở phụ nữ từ 30 đến 60 tuổi; người từng chiếu xạ vùng đầu, cổ hoặc tiếp xúc với bức xạ ion hóa; người có nhân tuyến giáp, bướu giáp đa nhân hoặc bệnh lý tuyến giáp mạn tính; người có tiền sử gia đình mắc ung thư tuyến giáp và những trường hợp phát hiện khối bất thường vùng cổ trong quá trình tự khám hoặc khám sức khỏe định kỳ.

Ở giai đoạn sớm, bệnh thường không có triệu chứng rõ ràng. Nhiều trường hợp được phát hiện tình cờ khi siêu âm vùng cổ hoặc khám sức khỏe định kỳ. 

Khi bệnh tiến triển, người bệnh có thể xuất hiện khối hoặc nhân vùng trước cổ, hạch cổ bất thường, khàn tiếng kéo dài không rõ nguyên nhân, nuốt vướng, nuốt nghẹn hoặc cảm giác khó thở, tức cổ khi khối u phát triển lớn.

Để phát hiện sớm các bất thường của tuyến giáp, người dân nên thăm khám chuyên khoa định kỳ. Sàng lọc ung thư tuyến giáp thường bao gồm khám lâm sàng, siêu âm tuyến giáp và hạch vùng cổ, xét nghiệm đánh giá chức năng tuyến giáp khi cần thiết cùng các thăm dò bổ sung theo chỉ định của bác sĩ.

Các chuyên gia khuyến cáo người dân chủ động kiểm tra sức khỏe tuyến giáp khi có yếu tố nguy cơ hoặc xuất hiện bất thường vùng cổ để được chẩn đoán, điều trị kịp thời.

Việc khám định kỳ giúp phát hiện sớm các tổn thương tuyến giáp, nâng cao hiệu quả điều trị và giảm nguy cơ biến chứng do bệnh tiến triển.

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