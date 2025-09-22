5 doanh nghiệp trình báo, công an theo dõi và bắt nhóm chuyên trộm tài sản để trong cốp xe

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Pháp luật

5 doanh nghiệp trình báo, công an theo dõi và bắt nhóm chuyên trộm tài sản để trong cốp xe

Uyên Châu

(NLĐO)-Lợi dụng người lao động để tiền, nón bảo hiểm trong cốp xe máy, nhóm đối tượng thanh thiếu niên đã gây ra nhiều vụ trộm cắp

Ngày 22-9, Đồn Công an Khu Công nghiệp (KCN) Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai vừa phát hiện bắt giữ nhóm thanh thiếu niên tuổi đời từ 13 đến 16 tuổi chuyên đột nhập trộm cắp tài sản của người lao động bỏ trong cốp xe tại các nhà xe của những công ty trên địa bàn KCN Nhơn Trạch, xã Nhơn Trạch.

5 doanh nghiệp trình báo, công an theo dõi và bắt nhóm chuyên trộm tài sản để trong cốp xe - Ảnh 1.

Các đối tượng tại cơ quan công an

Mấy ngày trước đó, 5 doanh nghiệp trên địa bàn KCN Nhơn Trạch trình báo công an về việc 1 nhóm đối tượng bên ngoài lợi dụng lúc đêm khuya, sơ hở của lực lượng bảo vệ đột nhập vào trộm cắp tài sản của người lao động bỏ trong cốp xe tại các nhà xe.

Vào cuộc, Đồn Công an KCN Nhơn Trạch đã tiến hành truy xét, trích xuất camera an ninh. Đến rạng sáng 19-9, công an phát hiện D. M. T. Th. (13 tuổi, ngụ xã Nhơn Trạch) đang đứng cạnh chiếc xe máy tại đường số 4 thuộc KCN Nhơn Trạch 1 có nhiều biểu hiện nghi vấn nên đã đưa về trụ sở. Qua làm việc, Th. khai nhận đang chờ đồng bọn đến để cùng nhau đi trộm cắp tài sản.

Mở rộng điều tra, lực lượng công an đã triệu tập làm việc 6 đối tượng tuổi đời từ 13 đến 16 tuổi quê ở các tỉnh Đồng Tháp, An Giang đến cơ quan công an làm việc.

Tại đây, các đối tượng đã khai nhận cùng nhau thực hiện 5 vụ trộm cắp tài sản của người lao động ở các công ty trên địa bàn KCN Nhơn Trạch. Tài sản chúng trộm được gồm 1 xe máy, 1 nón bảo hiểm, 2 bình ắc quy của xe đạp điện và hơn 6 triệu đồng tiền mặt.

Tài sản trộm được chúng chia nhau tiêu xài và dùng để chơi game. Đồn Công an KCN Nhơn Trạch đã bàn giao các đối tượng cùng tang vật để Công an xã Nhơn Trạch tiếp tục điều tra.

Tin liên quan

Chân tướng kẻ đập kính xe, trộm cắp tài sản ở Đà Nẵng

Chân tướng kẻ đập kính xe, trộm cắp tài sản ở Đà Nẵng

(NLĐO) – Nghi phạm đập kính xe ô tô, trộm cắp tại Đà Nẵng từng bị xử phạt vì sử dụng trái phép chất ma túy.

Nhóm thiếu niên sống lang thang liên tiếp trộm cắp tài sản trên xe đỗ ngoài đường

(NLĐO) – Nhóm 5 thiếu niên từ 15 đến 17 tuổi sống lang thang đã gây ra 4 vụ trộm cắp tài sản trên các xe con để ngoài đường vào ban đêm.

Mải mê check-in, nữ du khách bị đối tượng xấu trộm cắp tài sản

(NLĐO) – Sau 5 giờ truy xét, lực lượng Công an Đà Nẵng đã bắt giữ nghi phạm trộm cắp tài sản của nữ du khách Đài Loan (Trung Quốc).

người lao động thanh thiếu niên trộm cắp tài sản khu công nghiệp tỉnh đồng nai
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo