5 doanh nghiệp trình báo, công an theo dõi và bắt nhóm chuyên trộm tài sản để trong cốp xe

Ngày 22-9, Đồn Công an Khu Công nghiệp (KCN) Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai vừa phát hiện bắt giữ nhóm thanh thiếu niên tuổi đời từ 13 đến 16 tuổi chuyên đột nhập trộm cắp tài sản của người lao động bỏ trong cốp xe tại các nhà xe của những công ty trên địa bàn KCN Nhơn Trạch, xã Nhơn Trạch.

Các đối tượng tại cơ quan công an

Mấy ngày trước đó, 5 doanh nghiệp trên địa bàn KCN Nhơn Trạch trình báo công an về việc 1 nhóm đối tượng bên ngoài lợi dụng lúc đêm khuya, sơ hở của lực lượng bảo vệ đột nhập vào trộm cắp tài sản của người lao động bỏ trong cốp xe tại các nhà xe.

Vào cuộc, Đồn Công an KCN Nhơn Trạch đã tiến hành truy xét, trích xuất camera an ninh. Đến rạng sáng 19-9, công an phát hiện D. M. T. Th. (13 tuổi, ngụ xã Nhơn Trạch) đang đứng cạnh chiếc xe máy tại đường số 4 thuộc KCN Nhơn Trạch 1 có nhiều biểu hiện nghi vấn nên đã đưa về trụ sở. Qua làm việc, Th. khai nhận đang chờ đồng bọn đến để cùng nhau đi trộm cắp tài sản.

Mở rộng điều tra, lực lượng công an đã triệu tập làm việc 6 đối tượng tuổi đời từ 13 đến 16 tuổi quê ở các tỉnh Đồng Tháp, An Giang đến cơ quan công an làm việc.

Tại đây, các đối tượng đã khai nhận cùng nhau thực hiện 5 vụ trộm cắp tài sản của người lao động ở các công ty trên địa bàn KCN Nhơn Trạch. Tài sản chúng trộm được gồm 1 xe máy, 1 nón bảo hiểm, 2 bình ắc quy của xe đạp điện và hơn 6 triệu đồng tiền mặt.

Tài sản trộm được chúng chia nhau tiêu xài và dùng để chơi game. Đồn Công an KCN Nhơn Trạch đã bàn giao các đối tượng cùng tang vật để Công an xã Nhơn Trạch tiếp tục điều tra.