Ngày 28-11, một doanh nghiệp trúng đấu giá mỏ cát trên địa bàn TP Đà Nẵng, cho biết sau hơn 4 tháng triển khai các thủ tục, đến thời điểm này công ty vẫn chưa được cơ quan chức năng cấp giấy phép thăm dò trữ lượng mỏ cát mà đơn vị trúng đấu giá, nguyên nhân là do vướng quy định.

Liên quan đến nội dung này, ngày 14-11, ông Phan Thái Bình, Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng, đã có văn bản gửi Bộ Nông nghiệp và Môi trường - kiến nghị rà soát, sửa đổi, bổ sung một số quy định của Luật Địa chất - khoáng sản và các quy định liên quan.

Một điểm tập kết cát trên sông Thu Bồn ở TP Đà Nẵng

UBND TP Đà Nẵng cho biết, theo quy định tại mục 10.4 Phụ lục III Thông tư số 40/2025/TT-BNNMT ngày 2-7-2025, đối với các Đề án thăm dò cát, sỏi lòng sông phải thực hiện:

"Lập trạm quan trắc hoặc thu thập số liệu về thủy - thạch động lực chế độ thủy văn đặc trưng theo mùa, dữ liệu hiện trạng tốc độ lắng đọng trầm tích đáy; khảo sát hiện trạng hoặc thu thập số liệu về tai biến địa chất, trong đó có các hiện tượng xói lở, sụt lún, xói mòn, sạt lở bờ sông, lòng sông và thiết lập mô hình tính toán để mô phỏng các quá trình thủy động lực (mực nước, dòng chảy), vận chuyển bùn cát và biến động hình thái sông (xói lở, bồi tụ) và lan truyền vật chất rắn do hoạt động khai thác gây ra để xác định khối lượng cát, sỏi bồi lắng dự kiến và khoảng cách, độ sâu, công suất khai thác hợp lý".

UBND TP Đà Nẵng cho rằng, trong thực tế, quy định này chưa phù hợp, khó có thể thực hiện thăm dò cát, sỏi khu vực miền núi, trung du vì sông suối nhỏ, ngắn, mực nước, dòng chảy thay đổi nhanh; thời gian thi công thăm dò lại ngắn (khoảng một vài tháng) và hầu như không có trạm quan trắc của nhà nước.

"Vướng mắc này dẫn đến 5 mỏ cát, sỏi đã trúng đấu giá quyền khai thác khoáng sản và doanh nghiệp đã nộp hồ sơ đề nghị cấp giấy phép thăm dò nhưng do không đáp ứng các nội dung nêu trên nên không thể cấp giấy phép thăm dò" – văn bản của UBND TP Đà Nẵng nêu.

UBND TP Đà Nẵng đề nghị Bộ Nông nghiệp và Môi trường xem xét, điều chỉnh và hướng dẫn thực hiện quy định tại mục 10.4 Phụ lục III Thông tư số 40 để phù hợp với thực tế.

Được biết, trước tình hình vật liệu xây dựng khan hiếm, giá tăng cao, tháng 6 vừa qua, một số địa phương của tỉnh Quảng Nam cũ (nay là TP Đà Nẵng), đã đưa ra đấu giá các mỏ khoáng sản cát sỏi.

Trong đó, riêng 3 mỏ cát tại huyện Đại Lộc cũ được đấu giá trúng với số tiền lên tới hơn 940 tỉ đồng – dù giá khởi điểm chỉ vài tỉ đồng/điểm mỏ; mỏ cát tại huyện Duy Xuyên cũ giá khởi điểm 1,8 tỉ đồng cũng được đấu giá lên tới 138 tỉ đồng.