HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Kinh tế

5 mỏ cát hơn 1.000 tỉ đồng "đứng bánh", Đà Nẵng kiến nghị Bộ Nông nghiệp và Môi trường

Trần Thường

(NLĐO) – Vướng quy định, 5 mỏ cát được đấu giá thành công với số tiền hơn 1.000 tỉ đồng ở TP Đà Nẵng chưa thể cấp phép thăm dò.

Ngày 28-11, một doanh nghiệp trúng đấu giá mỏ cát trên địa bàn TP Đà Nẵng, cho biết sau hơn 4 tháng triển khai các thủ tục, đến thời điểm này công ty vẫn chưa được cơ quan chức năng cấp giấy phép thăm dò trữ lượng mỏ cát mà đơn vị trúng đấu giá, nguyên nhân là do vướng quy định.

Liên quan đến nội dung này, ngày 14-11, ông Phan Thái Bình, Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng, đã có văn bản gửi Bộ Nông nghiệp và Môi trường - kiến nghị rà soát, sửa đổi, bổ sung một số quy định của Luật Địa chất - khoáng sản và các quy định liên quan.

5 Mỏ cát đấu giá hơn 1 . 000 Tỉ đồng tại Đà Nẵng chưa được cấp phép thăm dò - Ảnh 1.

Một điểm tập kết cát trên sông Thu Bồn ở TP Đà Nẵng

UBND TP Đà Nẵng cho biết, theo quy định tại mục 10.4 Phụ lục III Thông tư số 40/2025/TT-BNNMT ngày 2-7-2025, đối với các Đề án thăm dò cát, sỏi lòng sông phải thực hiện:

"Lập trạm quan trắc hoặc thu thập số liệu về thủy - thạch động lực chế độ thủy văn đặc trưng theo mùa, dữ liệu hiện trạng tốc độ lắng đọng trầm tích đáy; khảo sát hiện trạng hoặc thu thập số liệu về tai biến địa chất, trong đó có các hiện tượng xói lở, sụt lún, xói mòn, sạt lở bờ sông, lòng sông và thiết lập mô hình tính toán để mô phỏng các quá trình thủy động lực (mực nước, dòng chảy), vận chuyển bùn cát và biến động hình thái sông (xói lở, bồi tụ) và lan truyền vật chất rắn do hoạt động khai thác gây ra để xác định khối lượng cát, sỏi bồi lắng dự kiến và khoảng cách, độ sâu, công suất khai thác hợp lý".

UBND TP Đà Nẵng cho rằng, trong thực tế, quy định này chưa phù hợp, khó có thể thực hiện thăm dò cát, sỏi khu vực miền núi, trung du vì sông suối nhỏ, ngắn, mực nước, dòng chảy thay đổi nhanh; thời gian thi công thăm dò lại ngắn (khoảng một vài tháng) và hầu như không có trạm quan trắc của nhà nước.

"Vướng mắc này dẫn đến 5 mỏ cát, sỏi đã trúng đấu giá quyền khai thác khoáng sản và doanh nghiệp đã nộp hồ sơ đề nghị cấp giấy phép thăm dò nhưng do không đáp ứng các nội dung nêu trên nên không thể cấp giấy phép thăm dò" – văn bản của UBND TP Đà Nẵng nêu.

UBND TP Đà Nẵng đề nghị Bộ Nông nghiệp và Môi trường xem xét, điều chỉnh và hướng dẫn thực hiện quy định tại mục 10.4 Phụ lục III Thông tư số 40 để phù hợp với thực tế.

Được biết, trước tình hình vật liệu xây dựng khan hiếm, giá tăng cao, tháng 6 vừa qua, một số địa phương của tỉnh Quảng Nam cũ (nay là TP Đà Nẵng), đã đưa ra đấu giá các mỏ khoáng sản cát sỏi.

Trong đó, riêng 3 mỏ cát tại huyện Đại Lộc cũ được đấu giá trúng với số tiền lên tới hơn 940 tỉ đồng – dù giá khởi điểm chỉ vài tỉ đồng/điểm mỏ; mỏ cát tại huyện Duy Xuyên cũ giá khởi điểm 1,8 tỉ đồng cũng được đấu giá lên tới 138 tỉ đồng.

Tin liên quan

Công an TP Đà Nẵng kết luận nội dung tố cáo liên quan mỏ cát Pha Lê

Công an TP Đà Nẵng kết luận nội dung tố cáo liên quan mỏ cát Pha Lê

(NLĐO) – Qua xác minh, Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng quyết định không khởi tố vụ án hình sự đối với nguồn tin về tội phạm liên quan đến mỏ cát Pha Lê.

Đấu giá 3 mỏ cát gần 1.000 tỉ đồng ở Quảng Nam: Doanh nghiệp nói gì?

(NLĐO) – Mỏ cát có giá khởi điểm chỉ vài tỉ được đấu trúng tới hàng trăm tỉ đồng, đại diện doanh nghiệp dự tính sau này giá cát tăng thì làm ăn có lãi.

Đấu giá mỏ cát 370 tỉ đồng ở Quảng Nam: Hủy quyết định xử phạt hành chính

(NLĐO) – Sau khi Cơ quan CSĐT khởi tố vụ án, Chánh Thanh tra Sở Tư pháp tỉnh Quảng Nam ban hành quyết định hủy bỏ quyết định xử phạt vi phạm hành chính.

tỉnh Quảng Nam cơ quan chức năng khai thác khoáng sản Công an TP Đà Nẵng vật liệu xây dựng bộ Nông nghiệp
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo