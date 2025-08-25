HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Pháp luật

Công an TP Đà Nẵng kết luận nội dung tố cáo liên quan mỏ cát Pha Lê

Trần Thường

(NLĐO) – Qua xác minh, Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng quyết định không khởi tố vụ án hình sự đối với nguồn tin về tội phạm liên quan đến mỏ cát Pha Lê.

Ngày 25-8, đại tá Nguyễn Hà Lai – Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng, xác nhận đã có báo cáo kết quả giải quyết nguồn tin về tội phạm liên quan đến mỏ cát tại thôn Hội Khách, xã Đại Sơn, huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam cũ (nay là xã Thượng Đức, TP Đà Nẵng) gửi Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng.

Không có sự việc khai thác cát trái phép tại mỏ Pha Lê ở Đà Nẵng

Trước đó, Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng tiếp nhận giải quyết nguồn tin về tội phạm "Vi phạm quy định về nghiên cứu, thăm dò, khai thác tài nguyên", xảy ra tại thôn Hội Khách - theo đơn tố cáo của ông P.T.D. (trú xã Đại Lộc, TP Đà Nẵng).

Công an Đà Nẵng kết luận nội dung tố cáo liên quan mỏ cát Pha Lê - Ảnh 1.

Mỏ cát Pha Lê thời điểm đang khai thác vào năm 2024

Trong đó, ông D. tố cáo Công ty TNHH Thương mại Pha Lê Quảng Nam (gọi tắt là Công ty Pha Lê Quảng Nam) có hành vi khai thác trái phép cát sỏi tại thôn Hội Khách (mỏ cát Đại Sơn, còn gọi là mỏ cát Pha Lê).

Qua xác minh, Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng xác định Công ty Pha Lê Quảng Nam bán khoáng sản sau khai thác phù hợp với quy định. Đối chiếu với khối lượng khai thác từng năm không vượt định mức 23.000 m3/năm và không vượt trữ lượng khai thác theo quyết định chủ trương đầu tư của UBND tỉnh Quảng Nam cũ.

Trong quá trình giải quyết, xét thấy không có sự việc khai thác khoáng sản trái phép như nội dung ông P.T.D tố cáo. Vì vậy, Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng đã ra quyết định không khởi tố vụ án hình sự đối với nguồn tin nêu trên.

Lý do mỏ Pha Lê tạm dừng hoạt động trong khi khan hiếm cát, giá tăng cao

Theo Công an TP Đà Nẵng, từ khi thành lập Công ty Pha Lê Quảng Nam, ông P.T.D đã chuyển nhượng cổ phần tại công ty cho nhiều người khác, đến ngày 28-4-2023, ông D. không còn cổ phần nào tại công ty.

Đồng thời, ngày 5-5-2020, ông D. với tư cách là giám đốc Công ty TNHH Đầu tư Thương mại Pha Lê (gọi tắt là Công ty Pha Lê) đã ban hành quyết định về việc chuyển giao toàn bộ quyền sở hữu về mỏ, quyền đầu tư khai thác, được tổ chức sản xuất kinh doanh, trách nhiệm thực hiện nghĩa vụ thuế, chuyển giao toàn bộ quyền hoạt động bến thủy nội địa, bãi tập kết vật liệu và tuyến đường dân sinh để vận chuyển cát cho Công ty Pha Lê Quảng Nam.

Công an TP Đà Nẵng kết luận nội dung tố cáo liên quan mỏ cát Pha Lê - Ảnh 1.

Phương tiện chở cát từ mỏ Pha Lê đưa đi tiêu thụ

Vì vậy, Công ty Pha Lê và ông P.T.D không còn quyền gì đối với mỏ cát, sỏi đã được cấp phép nói trên và đối với Công ty Pha Lê Quảng Nam…

Được biết, thời gian qua, do khan hiếm nguồn cung, giá cát làm vật liệu xây dựng trên địa bàn TP Đà Nẵng tăng vọt. Pha Lê là một trong số ít mỏ cát còn hạn khai thác nhưng phải tạm dừng hoạt động.

Mới đây, Công ty Pha Lê Quảng Nam đã có văn bản gửi các cơ quan chức năng TP Đà Nẵng, cho biết ông P.T.D – người đại diện pháp luật của Công ty Pha Lê ngăn cản phương tiện của Công ty Pha Lê Quảng Nam, không cho tiếp cận bến thủy để thực hiện hoạt động bốc dỡ vật liệu cát sỏi lên bãi tập kết.

Công ty cho biết việc này đã ảnh hưởng đến chuỗi cung ứng vật liệu xây dựng – đặc biệt là cát khan hiếm, ảnh hưởng tiến độ giải ngân vốn đầu tư công và thi công dự án.

Vì vậy, Công ty Pha Lê Quảng Nam đề nghị cơ quan chức năng TP Đà Nẵng rà soát thực trạng hoạt động của bến thủy nội địa hiện do Công ty Pha Lê quản lý. Qua đó, thu hồi quyền sử dụng bến thủy nội địa của Công ty Pha Lê và xem xét cấp phép cho Công ty Pha Lê Quảng Nam tiếp tục khai thác, sử dụng bến.

Bên cạnh đó, rà soát lại thủ tục pháp lý về hợp đồng thuê đất, hồ sơ sử dụng bến thủy, bãi tập kết vật liệu, để cấp phép hoặc điều chỉnh giấy phép cho Công ty Pha Lê Quảng Nam hoạt động hợp pháp, nhằm phòng ngừa tranh chấp và giữ ổn định an ninh trật tự tại địa phương…

Công an TP Đà Nẵng khai thác khoáng sản tỉnh Quảng Nam khai thác cát mỏ cát mỏ cát Pha Lê
    Thông báo