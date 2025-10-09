Chiều 9-10, BSCK1 Bùi Anh Triết, Phó Phòng Quản lý chất lượng-Bệnh viện Nguyễn Tri Phương (TP HCM), cho biết vừa tiếp nhận 5 nạn nhân do Trung tâm Cấp cứu 115 (TP HCM) chuyển đến trong tình trạng suy giảm tri giác ở nhiều mức độ, kèm đau đầu và nôn ói thức ăn.

Theo thông tin ban đầu, các nạn nhân cùng tham dự một buổi tiệc tại phòng kín của một nhà hàng trên địa bàn phường Chánh Hưng. Sau khoảng một giờ, nhân viên nhà hàng phát hiện cả nhóm nằm gục trên sàn, tri giác lơ mơ, trên người có nhiều thức ăn nôn ra và lập tức gọi cấp cứu.

Các bệnh nhân được bác sĩ kịp thời cấp cứu

Tại bệnh viện, ê-kip cấp cứu nhận thấy cả 5 người có biểu hiện tương tự, cùng chung bối cảnh xảy ra trong không gian kín. Qua khai thác thông tin, được biết nhà hàng có sử dụng máy phát điện trong phòng bên cạnh khu vực tổ chức tiệc. Từ những dữ kiện trên, các bác sĩ định hướng xử trí theo hướng ngộ độc khí hàng loạt, trong đó nguyên nhân được xác định nhiều khả năng là khí carbon monoxide (CO) – loại khí không màu, không mùi nhưng cực độc.

Ngay lập tức, các bệnh nhân được thở oxy liều cao, bù dịch và làm các xét nghiệm cần thiết. Kết quả xét nghiệm khẳng định cả 5 nạn nhân bị ngộ độc khí CO. Hiện tình trạng các bệnh nhân đã cải thiện, tri giác phục hồi và tiếp tục theo dõi và điều trị tại các khoa chuyên môn của bệnh viện.

Theo bác sĩ trực cấp cứu, trong các trường hợp ngộ độc khí CO, thời gian phát hiện và đưa ra khỏi nguồn độc là yếu tố quyết định tính mạng. Việc nhận diện sớm các triệu chứng và thực hiện đúng hướng dẫn xử trí ban đầu có thể giúp giảm đáng kể tỉ lệ tử vong và di chứng thần kinh.

Ngộ độc khí CO hiểm họa vô hình

Theo BS Triết, khí carbon monoxide (CO) được sinh ra trong quá trình đốt cháy không hoàn toàn các nhiên liệu chứa carbon như than, củi, gas, dầu, xăng. Trong không gian kín hoặc thông khí kém, khí CO có thể nhanh chóng tích tụ và gây ngộ độc chỉ sau vài phút.

Khi hít phải, khí CO gắn chặt với hemoglobin trong máu, làm giảm khả năng vận chuyển oxy đến các cơ quan, gây thiếu oxy mô, tổn thương não và tim. Nạn nhân ngộ độc có thể tử vong nếu không được phát hiện và xử trí kịp thời.

BS Triết cảnh báo các vụ ngộ độc khí CO thường xảy ra vào mùa mưa, mùa lạnh hoặc khi mất điện, thời điểm nhiều người sử dụng máy phát điện, than tổ ong hay thiết bị sưởi trong không gian khép kín. Trong quá khứ, nhiều vụ việc thương tâm đã xảy ra khi không thế cứu chữa kịp thời.

Bệnh viện khuyến cáo người dân cần nâng cao ý thức phòng ngừa, sử dụng thiết bị sinh nhiệt đúng cách và đảm bảo không gian thông thoáng khi sử dụng. Mỗi người cần nhận thức rằng chỉ một chút chủ quan cũng có thể dẫn đến hậu quả nghiêm trọng cho sức khỏe và tính mạng.

Triệu chứng ngộ độc khí CO rất đa dạng và dễ nhầm lẫn với mệt mỏi, cảm cúm hoặc rối loạn tiêu hóa. Biểu hiện thường gặp khi bị ngộ độc khí CO gồm nhức đầu, chóng mặt, buồn nôn, nôn ói, mệt mỏi, lơ mơ, rối loạn tri giác, có thể ngất xỉu. Ở mức độ nặng, người bệnh có thể co giật, hôn mê, suy hô hấp hoặc ngừng tim. Ngộ độc khí CO có thể để lại di chứng thần kinh lâu dài như giảm trí nhớ, giảm khả năng tập trung, rối loạn giấc ngủ, tổn thương tim hoặc não. Đáng lo ngại là khí CO không có màu, không mùi, không vị nên nạn nhân thường không nhận ra cho đến khi đã bị ảnh hưởng nặng.







