Nguy cơ ngộ độc khí CO từ thiết bị trong nhà

Bác sĩ Nguyễn Trung Nguyên, Giám đốc Trung tâm Chống độc, Bệnh viện Bạch Mai, cho biết tại đây đang điều trị nhiều bệnh nhân ngộ độc khí CO. Trong số này có 3 ca ngộ độc từ một căn bếp ở Hà Nội và một gia đình 2 mẹ con ở Nghệ An do dùng máy phát điện.

Các bệnh nhân nhập viện có hiện tượng nôn nhiều, hôn mê, suy hô hấp do ngộ độc khí CO.

Bệnh nhân ngộ độc khí CO khi đang làm việc trong bếp ăn nhà hàng. Ảnh: Bác sĩ cung cấp

Bệnh nhân trong chùm 3 ca ngộ độc khi đang làm việc trong bếp ăn của nhà hàng cho biết có 6 người cùng làm việc trong căn bếp khoảng 30 m2.

Mọi người làm việc không có gì bất thường, căn bếp không có mùi gì đặc biệt. Đến khoảng 9 giờ, một người bị ngất, sau đó lại có người ngất và một người khác có biểu hiện khó chịu. Cả 3 bệnh nhân được đưa vào Trung tâm Chống độc, được chẩn đoán ngộ độc khí CO.

Theo bác sĩ Nguyên, tại thời điểm nhập viện, nồng độ CO trong máu của bệnh nhân rất cao, HbCO lên tới hơn 30% trong khi bình thường chỉ khoảng dưới 1%. Hiện bệnh nhân đã điều trị ôxy cao áp hơn 10 ngày, dùng thuốc dự phòng tránh biến chứng tâm thần, thần kinh.

Với các ca bệnh ở tỉnh Nghệ An, người nhà bệnh nhân cho biết buổi tối bị mất điện nên gia đình có sử dụng máy phát điện khoảng 4 giờ để bật điều hòa trong phòng kín 15-20m2. Máy phát điện được đặt ở phòng thông với phòng ngủ.

Khoảng 9 giờ sáng hôm sau người nhà phát hiện cả 3 người trong gia đình em trai đều hôn mê, bên cạnh có chất nôn. Người bố bị ngộ độc nhẹ, điều trị ở địa phương và đã ra viện, còn hai mẹ con được đặt nội khí quản chuyển đến Trung tâm Chống độc, Bệnh viện Bạch Mai.

Tiến sĩ - bác sĩ Lê Quang Thuận, Phó Giám đốc Trung tâm Chống độc, cho biết người mẹ (48 tuổi) đã tỉnh, được rút ống thở, nhưng con trai (15 tuổi) vẫn còn hôn mê và nguy kịch.

Các bác sĩ cho biết cả hai mẹ con bệnh nhân vào viện trong tình trạng có tổn thương đa cơ quan, đặc biệt não, tim, cơ, hô hấp và một số tạng khác. Nguy cơ cao sau này sẽ gặp các di chứng muộn và cần theo dõi, điều trị rất cẩn thận.

Cảnh báo về nguy cơ ngộ độc khí CO, các chuyên gia cho biết khí độc này có nguyên nhân từ các vụ cháy; do nổ máy xe chạy "rốt-đa" ở trong phòng kín; ngồi trong ôtô và hít phải khí CO từ khói xe...

Não tổn thương của một bệnh nhân bị ngộ độc CO

Nguy cơ ngộ độc khí CO cũng xảy ra do đặt máy phát điện thông với phòng sinh hoạt, sử dụng bình đun nước nóng chạy bằng khí gas, bồn chiên dầu sử dụng đồng thời khí gas và điện.



"CO là chất khí không màu, không mùi, không gây kích ứng đường hô hấp. Do đó, rất khó nhận biết được sự có mặt của CO trong không khí. Khi ngộ độc khí CO, trường hợp nhẹ thì gây buồn nôn, đau đầu, dễ tưởng nhầm là cảm cúm hay ngộ độc thức ăn, nặng thì có thể khiến người/vật hít phải bất tỉnh và tử vong"- bác sĩ Nguyên cảnh báo.

Chuyên gia này đánh giá, chùm 3 bệnh nhân ngộ độc khí CO khi đang làm việc tại bếp ăn của nhà hàng, trong căn bếp chắc chắn có thiết bị đun nấu đốt khí gas nhưng cháy không hoàn toàn nên tạo ra khí CO.

Theo bác sĩ Nguyên, khoảng 50% các bệnh nhân bị nhiễm độc khí CO dù là nhẹ, sau khi được điều trị vẫn sẽ bị các di chứng về tâm thần, thần kinh, sa sút trí tuệ, suy giảm trí nhớ sau này. Việc điều trị sớm và tích cực sẽ giảm mức độ nặng, giảm nguy cơ tử vong và hạn chế di chứng.