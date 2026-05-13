Tối 13-5, đội tuyển Boxing TPHCM tại Giải vô địch các đội mạnh toàn quốc 2026, đang diễn ra tại Lào Cai, đã tỏ ra bức xúc khi võ sĩ hạng cân 57kg nam Đoàn Gia Thành bị xử thua Đinh Văn Thi (Đà Nẵng). Anh được trong 5 trọng tài bàn chấm thắng 3-2 nhưng 2 giám sát N.V.N và Đ.H.H bỏ phiếu thắng cho Văn Thi.

Bảng điểm điện tử của trận đấu công nhận Gia Thành chiến thắng với điểm số 3-2

Trao đổi về việc "lật điểm" này, ông Nguyễn Duy Hùng, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Liên đoàn quyền Anh Việt Nam, cho biết: "Theo quy định của Liên đoàn quyền Anh thế giới (IBA), nếu trong trận đấu, 2 võ sĩ kết thúc với tỉ số 3-2 được chấm bởi 5 trọng tài (giám định) bàn, thì 2 giám sát còn lại sẽ bỏ phiếu để xác định thắng thua. Trường hợp này, giám sát đã bỏ phiếu cho võ sĩ Đà Nẵng".

Đoàn TPHCM bức xúc

Tuy đúng luật, thế nhưng nhiều thành viên trong đoàn TPHCM và một số đoàn khác đã tỏ ra bức xúc khi cho rằng võ sĩ Đoàn Gia Thành thi đấu với thế trận nhỉnh hơn, chiếm ưu thế ở 2 hiệp đầu, thể hiện trên bảng điểm được công bố công khai.