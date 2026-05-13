Thể thao

5 trọng tài cho thắng, 2 giám sát xử thua, đoàn boxing TPHCM bức xúc

Quang Liêm

(NLĐO) - Dù được trọng tài chấm 3-2, võ sĩ Đoàn Gia Thành của TPHCM vẫn bị xử thua trong trận bán kết hạng cân 57 kg ở Giải Boxing các đội mạnh toàn quốc 2026

Tối 13-5, đội tuyển Boxing TPHCM tại Giải vô địch các đội mạnh toàn quốc 2026, đang diễn ra tại Lào Cai, đã tỏ ra bức xúc khi võ sĩ hạng cân 57kg nam Đoàn Gia Thành bị xử thua Đinh Văn Thi (Đà Nẵng). Anh được trong 5 trọng tài bàn chấm thắng 3-2 nhưng 2 giám sát N.V.N và Đ.H.H bỏ phiếu thắng cho Văn Thi. 

Trọng tài cho thắng, giám sát xử thua, đoàn boxing TPHCM bức xúc - Ảnh 1.

Bảng điểm điện tử của trận đấu công nhận Gia Thành chiến thắng với điểm số 3-2

Trao đổi về việc "lật điểm" này, ông Nguyễn Duy Hùng, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Liên đoàn quyền Anh Việt Nam, cho biết: "Theo quy định của Liên đoàn quyền Anh thế giới (IBA), nếu trong trận đấu, 2 võ sĩ kết thúc với tỉ số 3-2 được chấm bởi 5 trọng tài (giám định) bàn, thì 2 giám sát còn lại sẽ bỏ phiếu để xác định thắng thua. Trường hợp này, giám sát đã bỏ phiếu cho võ sĩ Đà Nẵng". 

Đoàn TPHCM bức xúc

Tuy đúng luật, thế nhưng nhiều thành viên trong đoàn TPHCM và một số đoàn khác đã tỏ ra bức xúc khi cho rằng võ sĩ Đoàn Gia Thành thi đấu với thế trận nhỉnh hơn, chiếm ưu thế ở 2 hiệp đầu, thể hiện trên bảng điểm được công bố công khai. 

Khoảng khắc Gia Thành (Áo xanh) bức xúc khi bất ngờ vì bị xử thua bởi lá phiếu của 2 giám sát

 

Thách thức chờ tân chủ tịch Liên đoàn Quyền Anh Việt Nam

Tân chủ tịch VBF sẽ phải bảo đảm nguồn kinh phí không dưới 3 tỉ đồng/năm cho các hoạt động chính của liên đoàn

Liên đoàn Quyền Anh Việt Nam có tân chủ tịch

(NLĐO) – Gần một năm vắng vị trí lãnh đạo cao nhất, Liên đoàn Quyền Anh Việt Nam (VBF) đã bầu tân chủ tịch, đảm bảo việc điều hành hoạt động của liên đoàn

Hai động thái lạ của Liên đoàn Quyền Anh quốc tế (IBF) tại TPHCM

(NLĐO) - Hội nghị thường niên của một tổ chức quyền Anh quốc tế uy tín dự kiến được tổ chức tại TP HCM đang đối mặt với việc vi phạm các thủ tục hành chính.

