Liên đoàn Quyền Anh Việt Nam có tân chủ tịch

Chiều 16-4-2026, Ban Chấp hành Liên đoàn Quyền Anh Việt Nam (VBF) đã tổ chức hội nghị bất thường trực tuyến nhằm kiện toàn công tác nhân sự lãnh đạo trong bối cảnh cần bảo đảm sự ổn định, thông suốt trong điều hành các hoạt động của liên đoàn.



Tại hội nghị, Ban Chấp hành đã xem xét và thông qua đơn xin từ nhiệm chức danh Chủ tịch VBF của ông Lưu Tú Bảo.

Theo nội dung đơn, ông Lưu Tú Bảo cho biết do chưa thể giải quyết dứt điểm công việc gia đình và cá nhân tại Mỹ, nên không thể tiếp tục đảm nhiệm vai trò lãnh đạo. Việc xin từ nhiệm nhằm bảo đảm hoạt động điều hành của liên đoàn được duy trì hiệu quả, liên tục trong giai đoạn còn lại của nhiệm kỳ II (2023-2028).

Cựu chủ tịch VBF Lưu Tú Bảo (phải) xin từ nhiệm

Ban Chấp hành ghi nhận những đóng góp của ông Lưu Tú Bảo trong thời gian qua, đồng thời đánh giá cao tinh thần trách nhiệm khi chủ động xin rút tên để tạo điều kiện thuận lợi cho công tác lãnh đạo, điều hành chung.

Sau quá trình thảo luận, Ban Chấp hành đã tiến hành bầu nhân sự thay thế theo đúng quy định điều lệ. Kết quả, ông Phạm Quang Long, Phó Chủ tịch VBF phụ trách Truyền thông đối ngoại, được tín nhiệm bầu giữ chức Chủ tịch Liên đoàn Quyền Anh Việt Nam.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, ông Phạm Quang Long nhấn mạnh những thách thức trước mắt của liên đoàn, đặc biệt là việc bảo đảm nguồn kinh phí hoạt động cho các nhiệm vụ trọng tâm như tổ chức các giải đấu quốc gia, duy trì hoạt động văn phòng và triển khai các chương trình phát triển chuyên môn.

Tân Chủ tịch cũng cam kết tiếp tục định hướng phát triển quyền Anh Việt Nam theo hướng chuyên nghiệp, tăng cường hợp tác quốc tế, chú trọng đào tạo lực lượng trẻ và nâng cao thành tích tại các đấu trường khu vực, châu lục và Olympic.

Tân chủ tịch Phạm Quang Long (phải) dự hội nghị IBA cuối năm 2025

Để bảo đảm tuân thủ các quy định về công tác quản lý và kiêm nhiệm chức vụ, ông Phạm Quang Long cho biết đã xin từ nhiệm chức danh Chủ tịch Liên đoàn Lân Sư Rồng Việt Nam.

Cuộc họp kết thúc cùng ngày trong sự đồng thuận cao, bảo đảm quá trình chuyển giao lãnh đạo diễn ra ổn định, liên tục, đáp ứng yêu cầu phát triển của quyền Anh Việt Nam trong giai đoạn mới.