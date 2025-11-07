50 nhà giáo ở TP HCM đạt Giải thưởng Võ Trường Toản 2025 là những ai?

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Giáo dục

50 nhà giáo ở TP HCM đạt Giải thưởng Võ Trường Toản 2025 là những ai?

Đặng Trinh

(NLĐO)- Sở GD-ĐT TP HCM vừa chính thức công bố danh sách 50 nhà giáo ở TP HCM đạt giải Võ Trường Toản năm 2025

50 nhà giáo đạt Giải thưởng Võ Trường Toản năm 2025 gồm những cá nhân sau đây: 

50 nhà giáo ở TP HCM đạt giải Võ Trường Toản 2025, là những ai? - Ảnh 1.

50 nhà giáo ở TP HCM đạt giải Võ Trường Toản 2025, là những ai? - Ảnh 2.

50 nhà giáo ở TP HCM đạt giải Võ Trường Toản 2025, là những ai? - Ảnh 3.

Danh sách 50 nhà giáo đạt giải Võ Trường Toản năm 2025

Giải thưởng Võ Trường Toản do Sở GD-ĐT TP HCM phối với với Báo Sài Gòn Giải Phóng tổ chức hàng năm nhằm tôn vinh, tri ân đóng góp của các cán bộ, nhà giáo nhân dịp Ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11.

Năm nay, giải thưởng được xét trao cho giáo viên đang giảng dạy tại các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, trường chuyên biệt (trừ giáo viên thỉnh giảng) và cán bộ quản lý giáo dục tại các cơ sở giáo dục phổ thông, trung tâm GDTX, trung tâm GDNN - GDTX, trường chuyên biệt và cán bộ chuyên trách giáo dục tại các phòng chuyên môn của Sở GD-ĐT, phòng VH-XH các phường, xã, đặc khu.

50 nhà giáo ở TP HCM đạt Giải thưởng Võ Trường Toản 2025, là những ai? - Ảnh 4.TP HCM trao tặng danh hiệu Nhà giáo ưu tú và Giải thưởng Võ Trường Toản

(NLĐO) - Sáng 29-11, Sở Giáo dục - Đào tạo (GD-ĐT) TP HCM đã tổ chức lễ trao tặng danh hiệu Nhà giáo ưu tú cho 15 cán bộ quản lý, giáo viên năm 2020 và 50 nhà giáo đạt giải thưởng Võ Trường Toản năm 2021.

Mỗi cá nhân được trao tặng Giải thưởng Võ Trường Toản sẽ được nhận bằng khen của UBND TP HCM và chỉ được trao giải một lần trong suốt quá trình công tác.

Lễ trao giải dự kiến diễn ra vào chiều 19-11.

Tin liên quan

TP HCM: Vinh danh 14 nhà giáo ưu tú và trao tặng Giải thưởng Võ Trường Toản năm 2024

TP HCM: Vinh danh 14 nhà giáo ưu tú và trao tặng Giải thưởng Võ Trường Toản năm 2024

(NLĐO)- Sáng 18-11, Sở GD-ĐT TPHCM tổ chức Lễ kỷ niệm 42 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam, vinh danh Nhà giáo ưu tú và trao tặng Giải thưởng Võ Trường Toản năm 2024.

Danh sách 37 giáo viên, 13 cán bộ quản lý nhận giải thưởng Võ Trường Toản năm 2024

(NLĐO)- Dự kiến lễ trao tặng Giải thưởng Võ Trường Toản lần thứ 27 năm 2024 sẽ diễn ra vào ngày 18-11

50 thầy, cô giáo nhận Giải thưởng Võ Trường Toản năm 2023

(NLĐO)- Ông Nguyễn Văn Hiếu, Giám đốc Sở GD-ĐT TP HCM, cho biết bên cạnh các tiêu chí về chuyên môn, Giải thưởng Võ Trường Toản đề cao tính lan tỏa, ảnh hưởng của giáo viên đối với công tác dạy và học tại đơn vị và trên địa bàn

giáo dục phổ thông giáo dục mầm non Ngày Nhà giáo Việt Nam cơ sở giáo dục cơ sở giáo dục mầm non
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo