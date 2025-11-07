50 nhà giáo ở TP HCM đạt Giải thưởng Võ Trường Toản 2025 là những ai?

50 nhà giáo đạt Giải thưởng Võ Trường Toản năm 2025 gồm những cá nhân sau đây:

Danh sách 50 nhà giáo đạt giải Võ Trường Toản năm 2025

Giải thưởng Võ Trường Toản do Sở GD-ĐT TP HCM phối với với Báo Sài Gòn Giải Phóng tổ chức hàng năm nhằm tôn vinh, tri ân đóng góp của các cán bộ, nhà giáo nhân dịp Ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11.

Năm nay, giải thưởng được xét trao cho giáo viên đang giảng dạy tại các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, trường chuyên biệt (trừ giáo viên thỉnh giảng) và cán bộ quản lý giáo dục tại các cơ sở giáo dục phổ thông, trung tâm GDTX, trung tâm GDNN - GDTX, trường chuyên biệt và cán bộ chuyên trách giáo dục tại các phòng chuyên môn của Sở GD-ĐT, phòng VH-XH các phường, xã, đặc khu.

TP HCM trao tặng danh hiệu Nhà giáo ưu tú và Giải thưởng Võ Trường Toản (NLĐO) - Sáng 29-11, Sở Giáo dục - Đào tạo (GD-ĐT) TP HCM đã tổ chức lễ trao tặng danh hiệu Nhà giáo ưu tú cho 15 cán bộ quản lý, giáo viên năm 2020 và 50 nhà giáo đạt giải thưởng Võ Trường Toản năm 2021.

Mỗi cá nhân được trao tặng Giải thưởng Võ Trường Toản sẽ được nhận bằng khen của UBND TP HCM và chỉ được trao giải một lần trong suốt quá trình công tác.

Lễ trao giải dự kiến diễn ra vào chiều 19-11.