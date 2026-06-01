50 suất kinh phí hỗ trợ học tập đến với học sinh vượt khó, vươn lên ở Đồng Nai

Ngày 1-6, Báo Người Lao Động phối hợp cùng Sở Giáo dục và Đào tạo TP Đồng Nai trao 50 suất kinh phí hỗ trợ học tập (1 triệu đồng/suất) thuộc Chương trình "Học bổng hỗ trợ học sinh - sinh viên dân tộc thiểu số - học sinh nghèo" cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn, vươn lên trong học tập trên địa bàn 2 xã Định Quán, Phú Lâm.

Đây là hoạt động nằm trong Lễ hội Thiếu nhi Đồng Nai do Sở Giáo dục và Đào tạo TP Đồng Nai phối hợp với Thành đoàn TP Đồng Nai tổ chức.

Ông Nguyễn Đình Lý, đại diện Báo Người Lao Động trao hỗ trợ cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn, vươn lên trong cuộc sống

Ba mất sớm, em Phan Tuấn Anh (học sinh Trường Tiểu học Hùng Vương, xã Định Quán) ở với ông bà nội già yếu, hoàn cảnh khó khăn.

“Khoản hỗ trợ này chính là nguồn động viên to lớn. Em hứa sẽ học hành thật chăm chỉ để đền đáp công ơn của ông bà, thầy cô giáo. Em cảm ơn món quà động viên quý báu của Báo Người Lao động dành cho em” - học sinh Tuấn Anh xúc động nói.

Còn em Hoàng Đình Bảo (học sinh Trường Tiểu học Liên Ngọc), mồ côi cha, mẹ không có việc làm ổn định. Em và mẹ sống cùng bà ngoại già yếu.

Em Bảo mong muốn Báo Người Lao động và nhà hảo tâm khác có nhiều chương trình ý nghĩa để hỗ trợ, tiếp sức cho em và các bạn khác có cùng hoàn cảnh.

Bà Đỗ Thanh Tâm, Phó Chánh Văn phòng Sở Giáo dục và Đào tạo TP Đồng Nai trao quà hỗ trợ cho các em học sinh khó khăn, vươn lên trong học tập

Thầy Bùi Đức Bảo, Trường Tiểu học Nguyễn Du chia sẻ: Hôm nay, các em học sinh xã nhận được sự quan tâm của Báo Người Lao Động. Thay mặt cho học sinh trên toàn xã, đặc biệt là học sinh nghèo xin gửi lời cảm ơn chân thành đến quý báo đã ủng hộ, giúp cho học sinh nghèo của xã Định Quán có thêm một chút điều kiện để hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình.

"Phần hỗ trợ này sẽ hỗ trợ cho các em trong quá trình học tập và là nguồn động lực để các em phấn đấu vươn lên"- thầy Bảo chia sẻ.

Theo Sở Giáo dục và Đào tạo TP Đồng Nai, trong thời gian qua, Sở đã nhận được nhiều sự quan tâm, ủng hộ từ quý ban, ngành, đoàn thể, tổ chức, cá nhân, trong đó có Báo Người Lao Động đối với công tác hỗ trợ học bổng cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn, nỗ lực vươn lên trong cuộc sống.

Sự hỗ trợ này không chỉ là nguồn động viên về mặt vật chất mà còn là nguồn khích lệ tinh thần, giúp các em có thêm động lực để vượt qua khó khăn, vươn lên trong học tập và cuộc sống để trở thành những công dân sống đẹp - sống có ích.

Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Đồng Nai Hà Anh Dũng (ở giữa) cùng đại biểu trao giải cuộc thi sáng tạo ứng dụng Trí tuệ nhân tạo trong thanh thiếu nhi

Các đại biểu và đại diện thiếu nhi thực hiện nghi thức khai mạc hè và Lễ hội Thiếu nhi TP Đồng Nai năm 2026