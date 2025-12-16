58 hồ sơ tham gia Giải thưởng Tôn Đức Thắng 2025

Ngày 16-12, Hội đồng xét duyệt Giải thưởng Tôn Đức Thắng lần thứ 25, năm 2025 đã tiến hành họp sơ tuyển.

Hội đồng xét duyệt Giải thưởng Tôn Đức Thắng họp sơ tuyển, xét chọn hồ sơ tham gia

Theo đó, Hội đồng sơ tuyển Giải thưởng Tôn Đức Thắng gồm các đơn vị: LĐLĐ TPHCM, Báo Sài Gòn Giải Phóng, Ban Thi Đua khen thưởng TPHCM… đã họp sơ tuyển, xét chọn các hồ sơ tham gia Giải thưởng Tôn Đức Thắng năm 2025.

Năm nay, Ban tổ chức Giải thưởng Tôn Đức Thắng nhận được 58 hồ sơ từ 28 đơn vị gửi tham gia giải thưởng. Các hồ sơ thuộc nhiều ngành nghề: Cơ khí - Chế tạo máy, Điện công nghiệp - Điện lạnh - Điện tử, Công nghệ thông tin, Nông - Lâm - Ngư nghiệp, Giáo dục, Y tế, Chế biến lương thực - thực phẩm, Công nghệ sinh học, Hóa học và ngành nghề khác.

Từ 58 hồ sơ, Hội đồng sơ tuyển chọn 25 cá nhân xuất sắc nhất vào vòng chung khảo

Theo đánh giá của Hội đồng sơ tuyển Giải thưởng Tôn Đức Thắng năm 2025, các hồ sơ tham gia giải thưởng lần này tăng hơn nhiều so với các lần trước. Các hồ sơ dự giải có sự đa dạng ở nhiều ngành nghề, lĩnh vực. Bên cạnh các nhóm ngành, nghề trọng điểm của Thành phố, Giải thưởng Tôn Đức Thắng năm nay còn thu hút thêm các hồ sơ từ các ngành nghề khác.

Đại diện Hội đồng giải thưởng cho biết, chất lượng các hồ sơ tham gia giải năm nay khá cao, nhiều hồ sơ có giá trị làm lợi cao trên hàng chục tỉ đồng; hàng trăm công nhân - lao động được đào tạo nâng cao tay nghề, trình độ chuyên môn nghiệp vụ. Trong đó, hồ sơ các nhóm ngành: Điện Công nghiệp - điện tử - điện lạnh, cơ khí - chế tạo máy, công nghệ thông tin có chất lượng vượt trội.

Ngoài ra, năm 2025 là năm đầu tiên Giải thưởng Tôn Đức Thắng được mở rộng đến các nhóm đối tượng thuộc các lĩnh vực như: văn hóa, y tế, giáo dục, lĩnh vực khác…

Từ 58 hồ sơ tham gia giải thưởng, Hội đồng sơ tuyển chọn 25 cá nhân xuất sắc nhất vào vòng chung khảo.

Giải thưởng Tôn Đức Thắng là giải thưởng cấp thành phố nhằm tôn vinh những công nhân, kỹ sư có nhiều sáng kiến cải tiến nổi bật, làm lợi cho đơn vị, doanh nghiệp. Giải thưởng do LĐLĐ TPHCM và Báo Sài Gòn Giải Phóng phối hợp tổ chức. Qua 24 năm, đã có hơn 250 kỹ sư, công nhân lao động tiêu biểu của TPHCM vinh dự nhận giải thưởng cao quý này.