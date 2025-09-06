HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thể thao

6 đại diện Nam Mỹ dự World Cup 2026

Đông Linh

Loạt trận vòng loại World Cup 2026 khu vực Nam Mỹ sôi động với lượt trận áp chót sáng 5-9, xác định đủ 6 đội chính thức đoạt vé dự vòng chung kết tại Bắc Mỹ.

Argentina, Brazil, Uruguay, Ecuador, Colombia và Paraguay là những đội bóng dẫn đầu bảng xếp hạng khu vực Nam Mỹ, sớm khép lại cuộc đua căng thẳng kéo dài suốt gần 2 năm qua. Đây cũng là lần đầu tiên trong lịch sử, khu vực Nam Mỹ được trao đến 6 suất trực tiếp cùng 1 suất tranh vé vớt (play-off) liên châu lục.

Argentina có màn chia tay đầy cảm xúc của Lionel Messi ở trận vòng loại cuối cùng trên sân nhà. Đội bóng xứ sở Tango đã chính thức đặt chân đến vòng chung kết sớm đến 5 vòng đấu và ở cuộc tiếp đón Venezuela tại sân Monumental, họ tiếp tục chứng minh vị thế số 1 khu vực. Cú đúp của Messi góp công quan trọng vào chiến thắng 3-0 trước Venezuela và Argentina cán mốc 38 điểm sau 17 trận, bỏ xa phần còn lại. Brazil dù không thật sự ổn định trong giai đoạn đầu nhưng kịp bứt phá để bảo đảm vị trí trong nhóm đầu, cùng Ecuador và Uruguay sớm hoàn thành mục tiêu.

6 đại diện Nam Mỹ dự World Cup 2026- Ảnh 1.

Argentina xuất sắc dẫn đầu vòng loại World Cup khu vực Nam Mỹ. Ảnh: GOAL

Tâm điểm loạt trận sáng 5-9 thuộc về các cuộc đối đầu trực tiếp giữa những ứng viên cạnh tranh vé. Trận hòa 0-0 giữa Ecuador và Paraguay đủ để thầy trò HLV Daniel Garnero chính thức trở lại với những ngày hội bóng đá thế giới sau 8 năm vắng bóng. Trong khi đó, Colombia đánh bại Bolivia 3-0 để khẳng định vị trí trong Top 6 và nối dài chuỗi trận bất bại ấn tượng. Uruguay cũng thắng Peru 3-0 để hoàn tất nhiệm vụ vòng loại sớm một lượt trận.

Như vậy, ngoài 6 cái tên đã chắc suất, điểm nóng còn lại là cuộc đua tranh vị trí thứ 7 - tấm vé dự play-off liên châu lục. Venezuela đang nắm lợi thế với 18 điểm, nhiều hơn Bolivia đúng 1 điểm. Tuy nhiên, lượt trận cuối sẽ rất căng thẳng: Venezuela tiếp đón Colombia trên sân nhà, còn Bolivia gặp Brazil. Chỉ cần sẩy chân, cơ hội lịch sử lần đầu dự World Cup của Venezuela có thể rơi vào tay đối thủ.

Trong khi đó, Chile và Peru đã chính thức bị loại sau khi trải qua chiến dịch vòng loại thất vọng. Hai đội bóng từng nhiều lần góp mặt ở World Cup này gây tiếc nuối khi không thể chen chân ngay cả vào cuộc đua play-off.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo