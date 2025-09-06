6 đại diện Nam Mỹ dự World Cup 2026

Argentina, Brazil, Uruguay, Ecuador, Colombia và Paraguay là những đội bóng dẫn đầu bảng xếp hạng khu vực Nam Mỹ, sớm khép lại cuộc đua căng thẳng kéo dài suốt gần 2 năm qua. Đây cũng là lần đầu tiên trong lịch sử, khu vực Nam Mỹ được trao đến 6 suất trực tiếp cùng 1 suất tranh vé vớt (play-off) liên châu lục.

Argentina có màn chia tay đầy cảm xúc của Lionel Messi ở trận vòng loại cuối cùng trên sân nhà. Đội bóng xứ sở Tango đã chính thức đặt chân đến vòng chung kết sớm đến 5 vòng đấu và ở cuộc tiếp đón Venezuela tại sân Monumental, họ tiếp tục chứng minh vị thế số 1 khu vực. Cú đúp của Messi góp công quan trọng vào chiến thắng 3-0 trước Venezuela và Argentina cán mốc 38 điểm sau 17 trận, bỏ xa phần còn lại. Brazil dù không thật sự ổn định trong giai đoạn đầu nhưng kịp bứt phá để bảo đảm vị trí trong nhóm đầu, cùng Ecuador và Uruguay sớm hoàn thành mục tiêu.

Argentina xuất sắc dẫn đầu vòng loại World Cup khu vực Nam Mỹ. Ảnh: GOAL

Tâm điểm loạt trận sáng 5-9 thuộc về các cuộc đối đầu trực tiếp giữa những ứng viên cạnh tranh vé. Trận hòa 0-0 giữa Ecuador và Paraguay đủ để thầy trò HLV Daniel Garnero chính thức trở lại với những ngày hội bóng đá thế giới sau 8 năm vắng bóng. Trong khi đó, Colombia đánh bại Bolivia 3-0 để khẳng định vị trí trong Top 6 và nối dài chuỗi trận bất bại ấn tượng. Uruguay cũng thắng Peru 3-0 để hoàn tất nhiệm vụ vòng loại sớm một lượt trận.

Như vậy, ngoài 6 cái tên đã chắc suất, điểm nóng còn lại là cuộc đua tranh vị trí thứ 7 - tấm vé dự play-off liên châu lục. Venezuela đang nắm lợi thế với 18 điểm, nhiều hơn Bolivia đúng 1 điểm. Tuy nhiên, lượt trận cuối sẽ rất căng thẳng: Venezuela tiếp đón Colombia trên sân nhà, còn Bolivia gặp Brazil. Chỉ cần sẩy chân, cơ hội lịch sử lần đầu dự World Cup của Venezuela có thể rơi vào tay đối thủ.

Trong khi đó, Chile và Peru đã chính thức bị loại sau khi trải qua chiến dịch vòng loại thất vọng. Hai đội bóng từng nhiều lần góp mặt ở World Cup này gây tiếc nuối khi không thể chen chân ngay cả vào cuộc đua play-off.