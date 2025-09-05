HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thể thao

Messi rực sáng tại Monumental, Argentina giúp 3 đội bóng Nam Mỹ dự World Cup

Đông Linh (theo FIFA)

(NLĐO) – Ra sân lần cuối cùng với tuyển Argentina trên sân nhà, Lionel Messi biến trận đấu với Venezuela thành bữa tiệc bóng đá trọn vẹn cho người hâm mộ.

Trong bầu không khí tràn ngập cảm xúc ở sân Monumental, tuyển Argentina đã có chiến thắng thuyết phục 3-0 trước Venezuela ở vòng loại World Cup 2026 khu vực Nam Mỹ diễn ra sáng 5-9. Đây có thể là lần cuối cùng Lionel Messi ra sân trong một trận vòng loại World Cup trên sân nhà khi thủ quân 37 tuổi nhiều lần nhắc đến việc giã từ đội tuyển sau giải thế giới 2026.

Messi rực sáng tại Monumental, Argentina giúp 3 đội bóng Nam Mỹ dự World Cup- Ảnh 1.

Messi và tác giả pha kiến tạo bàn mở tỉ số Julian Alvarez

Ngay từ đầu trận, Argentina kiểm soát hoàn toàn thế trận với lối đá nhuần nhuyễn và tốc độ. Bộ đôi Messi – Álvarez liên tục khuấy đảo hàng thủ đối phương với sự hỗ trợ từ hàng tiền vệ bốn người gồm Mastantuono, De Paul, Almada và Paredes. Thế nhưng cũng phải đợi đến phút 39, thế quân bình mới được phá vỡ. Từ pha phối hợp trung lộ với Julian Alvarez, Messi thoát xuống và tung cú lốp bóng tinh tế, mở tỉ số trong sự vỡ òa của hơn 80.000 khán giả.

Bàn mở tỉ số của Messi cho tuyển Argentina - Clip: X

Sau giờ nghỉ, Argentina tiếp tục dồn ép đối thủ. Dù Venezuela kiên cường phòng ngự, họ gần như không có cơ hội phản công trước sức ép khủng khiếp từ đội chủ nhà. Phút 76, cầu thủ vào sân thay người Lautaro Martínez nhân đôi cách biệt bằng cú đánh đầu cận thành sau đường tạt chuẩn xác của Nicolás González.

Messi rực sáng tại Monumental, Argentina giúp 3 đội bóng Nam Mỹ dự World Cup- Ảnh 2.

Messi lập cú đúp trong đại tiệc của Argentina

Chỉ ít phút sau, Monumental lại nổ tung. Phút 80, Thiago Almada căng ngang vừa tầm để Messi nhẹ nhàng đệm bóng vào lưới trống, hoàn tất cú đúp cho riêng mình. 3-0 cho Argentina, kết quả phản ánh đúng cục diện áp đảo với 76% thời lượng kiểm soát bóng và 17 pha dứt điểm, trong khi Venezuela không có nổi cú sút trúng đích.

TIN LIÊN QUAN

Tiếng còi mãn cuộc vang lên, hàng vạn CĐV hát vang ca khúc tri ân Messi. Siêu sao người Rosario rơi nước mắt trong khoảnh khắc đặc biệt. Với 2 bàn thắng, Messi tiếp tục khẳng định vai trò không thể thay thế, đồng thời đưa Argentina vững vàng ở ngôi đầu bảng với 38 điểm sau 17 lượt trận. Đội đã chính thức giành vé sớm đến World Cup 2026 từ vòng đấu 13.

Messi rực sáng tại Monumental, Argentina giúp 3 đội bóng Nam Mỹ dự World Cup- Ảnh 4.

Paraguay giành quyền dự World Cup sau 16 năm

Trong khi đó, Venezuela vẫn dậm chân ở vị trí thứ 7 với 18 điểm, đối diện nhiều khó khăn trong cuộc đua giành suất play-off. Argentina đặt dấu chấm hết cho hy vọng giành vé chính thức dự World Cup của Venezuela, đồng thời giúp 3 đội tuyển khác, gồm Uruguay, Paraguay và Colombia cùng vượt qua vòng loại.

Messi rực sáng tại Monumental, Argentina giúp 3 đội bóng Nam Mỹ dự World Cup- Ảnh 5.

Uruguay trầy trật nhưng cũng kịp giành vé dự World Cup

Một bầu không khí lễ hội tràn ngập Paraguay khi đội tuyển quốc gia này giành vé dự World Cup lần đầu tiên sau 16 năm chờ đợi. Cùng chung niềm vui với Paraguay có Colombia. "Los Cafeteros" cũng trở lại World Cup sau nỗi thất vọng không vượt qua vòng loại năm 2022. 

Với màn trình diễn ấn tượng trong thời gian gần đây, James Rodriguez được kỳ vọng dẫn dắt đội tuyển quê nhà tiến sâu tại World Cup năm sau.

Messi rực sáng tại Monumental, Argentina giúp 3 đội bóng Nam Mỹ dự World Cup- Ảnh 6.

James Rodriguez vẫn là thủ lĩnh tinh thần của Colombia

Trong khi đó, Uruguay có lần thứ 4 liên tiếp dự World Cup. Dưới dự dẫn dắt của HLV Marcelo Bielsa, "La Celeste" được đánh giá là một trong những đội tuyển đáng xem bậc nhất.

Ngoài 6 đội có vé dự thẳng VCK World Cup – Argentina, Brazil, Ecuador, Uruguay, Paraguay, Colombia - Nam Mỹ còn 1 suất dự play-off liên lục địa. Đây là cuộc cạnh tranh giữa Venezuela và Bolivia. Ở lượt trận cuối, Venezuela sẽ gặp Colombia, trong khi Bolivia chạm trán Brazil. Tuyển Peru và Chile không qua vòng loại và sẽ xem World Cup qua TV.

Kết quả loạt trận sáng 5-9:

Argentina 3-0 Venezuela

Uruguay 3-0 Peru

Colombia 3-0 Bolivia

Brazil 3-0 Chile

Paraguay 0-0 Ecuador

