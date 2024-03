Chuyên viên phân tích dữ liệu

Trước thời đại công nghệ số hiện nay, việc phân tích dữ liệu là yếu tố then chốt để doanh nghiệp xây dựng và phát triển đường lối kinh doanh. Vì vậy, nhu cầu tìm kiếm ứng viên cho vị trí công việc chuyên viên phân tích dữ liệu (Data Analyst) luôn trong tình trạng "khát" nhân lực.

Ở Việt Nam, chuyên viên phân tích dữ liệu chưa có kinh nghiệm cho tới dưới 1 năm kinh nghiệm có thu nhập từ 8 - 15 triệu đồng/tháng

Chuyên viên phân tích dữ liệu là người thực hiện các phân tích chuyên sâu ở dạng đồ thị, biểu đồ, sơ đồ, bảng biểu hoặc báo cáo,... rồi sử dụng các dữ liệu đó để xác định đúng xu hướng và tạo mô hình dự đoán xu hướng trong tương lai.

Vậy nên, ứng viên cần thành thạo các công cụ và thuật toán phân tích dữ liệu, đồng thời có hiểu biết sâu rộng về kinh doanh. Có như vậy, chắc chắn bạn sẽ trở thành một trong những nhân tài được thị trường săn đón.

Ở Việt Nam, nhân viên chưa có kinh nghiệm cho tới dưới 1 năm kinh nghiệm có thu nhập từ 8 - 15 triệu đồng/tháng. Chuyên viên có từ 1-3 năm kinh nghiệm: 15 - 25 triệu đồng/tháng. Chuyên viên 3-5 năm kinh nghiệm: 25 - 35 triệu đồng/tháng. Với chuyên viên trên 5 năm kinh nghiệm sẽ đạt thu nhập từ 35 triệu đồng/ tháng trở lên.

Kỹ sư AI

Kỹ sư trí tuệ nhân tạo (AI) là một ngành nghề tuy mới nhưng được dự đoán là sẽ phát triển mạnh mẽ trong những năm tới tại Việt Nam. Trên thực tế, AI đã trở thành một phần không thể thiếu trong quá trình công nghiệp hóa và xuất hiện trong các ứng dụng quen thuộc với con người.

Để trở thành một kỹ sư AI, bạn cần nắm vững công nghệ hiện đại, đồng thời biết cách phát triển phần mềm và thuật toán thông minh. Hơn nữa, bạn có thể ứng dụng tay nghề của mình trong tất cả các lĩnh vực như: Y học, tài chính, vận tải hay sản xuất,...

Theo khảo sát của TopDev, mức lương trung bình của kỹ sư AI và máy tính khoảng 75 triệu đồng/tháng, cao hơn mức lương trung bình của kỹ sư công nghệ thông tin (IT) khác.

Cụ thể, với kỹ sư AI kinh nghiệm dưới 1 năm: 12.000.000 triệu đồng/tháng; Kinh nghiệm từ 1 - 3 năm: 24.000.000 triệu đồng/tháng; Kinh nghiệm từ 3 - 5 năm: 38.000.000 triệu đồng/tháng; Kinh nghiệm từ 5 - 8 năm: 40.000.000 triệu đồng/tháng; Kinh nghiệm trên 8 năm từ 42.500.000 triệu đồng/tháng trở lên.

Nhà thiết kế VR (thực tế ảo)

Trước tốc độ phát triển như vũ bão của công nghệ hiện nay, nhu cầu về nguồn nhân lực trong lĩnh vực thực tế ảo VR ngày càng tăng mạnh. Bởi trong vài năm gần đây, thực tế ảo đang được ứng dụng ở rất nhiều lĩnh vực của đời sống, bao gồm các ngành nghề như: Giải trí, kiến trúc, giáo dục, y tế,…

Để trở thành nhà thiết kế VR, bạn cần tập trung xây dựng nền tảng kiến thức và không ngừng học tập để phát triển. Bạn có thể lựa chọn học ngành công nghệ thông tin, khoa học máy tính, học các kiến thức liên quan về an ninh mạng hoặc xử lý dữ liệu,... đều rất cần thiết trong lĩnh vực thực tế ảo VR.

Hiện mức lương ngành này tương đối cao so với các ngành nghề khác. Thu nhập của nhà thiết kế VR từ 40 - 85 triệu đồng/tháng tùy vào kinh nghiệm.

Chuyên gia an ninh mạng

Với sự phổ biến toàn cầu của Internet, vấn đề an ninh mạng ngày càng được quan tâm. Đây được xem là công việc "hot" trên thị trường việc làm.

Công việc chính của một chuyên gia an ninh mạng là thiết kế, vận hành và đảm bảo sự duy trì ổn định cho các hạ tầng, hệ thống mạng. Đồng thời, chuyên gia an ninh mạng phải đưa ra những giải pháp chiến lược nhằm bảo mật dữ liệu, khắc phục các đợt tấn công, các sự cố về an ninh mạng.

Với sự phổ biến toàn cầu của Internet, vấn đề an ninh mạng ngày càng được quan tâm

Tùy thuộc vào vị trí công việc và môi trường làm việc, nhân viên làm việc trong lĩnh vực an ninh mạng có mức thu nhập khác nhau. Ở Việt Nam, thu nhập của nhân viên ngành an ninh mạng vào khoảng 35 - 60 triệu đồng/tháng. Sinh viên mới ra trường cũng có mức lương khởi điểm khá tốt, khoảng 11 - 15 triệu đồng/tháng.

Kỹ sư môi trường

Hiện nay, ô nhiễm môi trường và biến đổi khí hậu đã trở thành vấn đề lớn mà cả thế giới phải đối mặt. Kỹ sư môi trường là người có nhiệm vụ giải quyết các vấn đề, tìm kiếm nguyên nhân gây ô nhiễm môi trường thông qua các nghiên cứu công nghệ cũng như phát triển hệ thống xử lý chất thải.

Để trở thành kỹ sư môi trường, bạn cần có sự hiểu biết đầy đủ về các lĩnh vực hóa học, sinh học trong lĩnh vực môi trường cũng như kỹ thuật thiết kế, triển khai và ứng dụng các công nghệ lý, hóa, sinh để xử lý chất thải các dạng rắn, lỏng, khí, tiếng ồn, kiểm soát ô nhiễm môi trường công,... Hơn nữa, bạn phải có ý thức bảo vệ môi trường, tài nguyên thiên nhiên.

Là một ngành yêu cầu khắt khe về yếu tố chuyên môn cũng như các kỹ năng liên quan, do đó mức lương của vị trí này tương đối cao. Cụ thể bạn có thể, mức lương lương trung bình của ngành này là 12,5 triệu đồng/tháng. Mức lương thấp nhất: 4,6 triệu đồng/tháng. Mức lương cao nhất từ 46,4 triệu đồng/tháng trở lên.

Chuyên viên sức khỏe

Sức khỏe là chìa khóa quan trọng nhất để mở cách cửa hạnh phúc của con người. Vậy nên, hiện nay ngành chăm sóc sức khỏe luôn nằm trong khối những ngành nghề "hot" và cần nhân lực chuyên môn cao.

Tùy thuộc vào vị trí tư vấn, hay trực tiếp chăm sóc sức khỏe, cũng như bằng cấp, kinh nghiệm mà mức thu nhập của ngành nghề này sẽ khác nhau

Chuyên viên chăm sóc sức khỏe là những người có hiểu biết chuyên sâu về cơ thể con người, sẽ hỗ trợ thúc đẩy mọi người thực hiện lối sinh hoạt lành mạnh. Từ đó, con người sẽ cải thiện sức khỏe toàn diện từ thể chất đến tinh thần, đồng thời hỗ trợ nâng cao tuổi thọ.

Tùy thuộc vào vị trí tư vấn, hay trực tiếp chăm sóc sức khỏe, cũng như bằng cấp, kinh nghiệm mà mức thu nhập của ngành nghề này sẽ khác nhau. Tuy nhiên, mức lương thưởng của chuyên viên sức khỏe tương đối cao so với ngành nghề khác.