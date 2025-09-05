HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Lao động

6 thủ tục hành chính mới có hiệu lực trong lĩnh vực việc làm

Huỳnh Như

(NLĐO) – Bộ Nội vụ vừa ban hành Quyết định số 886/QĐ-BNV, công bố 6 thủ tục hành chính mới đồng thời bãi bỏ 11 thủ tục cũ trong lĩnh vực việc làm

Theo Quyết định 886/QĐ-BNV của Bộ Nội vụ ngày 11-8, 6 thủ tục mới được thiết kế theo hướng tinh gọn, loại bỏ sự trùng lặp, rút ngắn quy trình và đủ điều kiện triển khai dưới hình thức dịch vụ công trực tuyến toàn trình. Cơ quan có thẩm quyền tiếp nhận, giải quyết là UBND cấp tỉnh. Cụ thể như sau:

6 thủ tục hành chính mới có hiệu lực trong lĩnh vực việc làm- Ảnh 1.

6 thủ tục hành chính lĩnh vực việc làm mới công bố

Song song với đó, Bộ Nội vụ cũng công bố bãi bỏ 11 thủ tục hành chính cũ trong lĩnh vực việc làm liên quan đến người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam. Cụ thể như sau:

6 thủ tục hành chính mới có hiệu lực trong lĩnh vực việc làm- Ảnh 2.

11 thủ tục hành chính lĩnh vực việc làm bị bãi bỏ

Việc thay thế 11 thủ tục cũ bằng 6 thủ tục mới được đánh giá là bước cải cách quan trọng, mang lại nhiều lợi ích thiết thực cho cả cơ quan quản lý, doanh nghiệp và người lao động. Trước hết, số lượng thủ tục đã được rút gọn từ 11 xuống còn 6, đồng thời tập trung toàn bộ thẩm quyền giải quyết về một đầu mối là UBND cấp tỉnh, qua đó khắc phục tình trạng chồng chéo và phân tán trách nhiệm. Quy trình xử lý cũng được đơn giản hóa khi loại bỏ các bước báo cáo, giải trình không cần thiết, giúp doanh nghiệp không phải mất thêm thời gian và công sức chuẩn bị hồ sơ phụ.

Bên cạnh đó, toàn bộ quá trình từ nộp hồ sơ, theo dõi tiến độ đến nhận kết quả đều được triển khai trực tuyến, bảo đảm công khai, minh bạch và dễ dàng giám sát. Việc tinh gọn thủ tục không chỉ tiết kiệm thời gian, chi phí cho doanh nghiệp và người lao động mà còn đặc biệt có ý nghĩa trong bối cảnh nhu cầu sử dụng lao động nước ngoài tại Việt Nam ngày càng gia tăng. Đây là minh chứng rõ nét cho nỗ lực cải cách hành chính, hiện đại hóa quản lý nhà nước, hướng tới một môi trường đầu tư – kinh doanh thuận lợi, minh bạch, đồng thời tạo điều kiện để người lao động nước ngoài làm việc hợp pháp, ổn định và lâu dài tại Việt Nam.

Tin liên quan

Thủ tục xác nhận lao động nước ngoài không thuộc diện cấp giấy phép lao động mới nhất

Thủ tục xác nhận lao động nước ngoài không thuộc diện cấp giấy phép lao động mới nhất

(NLĐO) - Thủ tục miễn cấp giấy phép lao động được thực hiện qua dịch vụ bưu chính công ích, trực tuyến hoặc trực tiếp tới Bộ Nội vụ

Trường hợp nào người lao động nước ngoài không phải tham gia BHXH bắt buộc?

(NLĐO)- Một số trường hợp người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam nhưng không phải tham gia BHXH bắt buộc cần lưu ý

Giải quyết chế độ cho lao động nước ngoài

Hồ sơ hưởng chế độ tử tuất thực hiện theo quy định tại Điều 111 Luật BHXH năm 2014 và hướng dẫn của BHXH Việt Nam

việc làm thủ tục hành chính lao động nước ngoài UBND cấp tỉnh dịch vụ công trực tuyến
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo