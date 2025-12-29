HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thể thao

60 đội tranh tài Giải bóng đá Thanh Niên sinh viên Việt Nam lần IV – 2026

Tường Phước

(NLĐO) - Lễ công bố và bốc thăm xếp lịch thi đấu vòng loại Giải bóng đá Thanh Niên sinh viên Việt Nam lần IV - 2026 Cúp THACO diễn ra sôi nổi hôm 29-12.

60 đội tranh tài Giải bóng đá Thanh Niên sinh viên Việt Nam lần IV – 2026 - Ảnh 1.

Giải bóng đá Thanh Niên sinh viên Việt Nam lần IV - 2026 Cúp THACO (TNSV THACO CUP 2026) là giải đấu được Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam giao cho Báo Thanh Niên phối hợp với Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) tổ chức thường niên.

Sân chơi thuộc hệ thống thi đấu quốc gia thường niên của VFF diễn ra trong khoảng thời gian kỷ niệm Ngày truyền thống học sinh - sinh viên Việt Nam (9-1), chào mừng Ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh (26-3) và Ngày thể thao Việt Nam (27-3).

60 đội tranh tài Giải bóng đá Thanh Niên sinh viên Việt Nam lần IV – 2026 - Ảnh 2.

TNSV THACO CUP 2026 quy tụ 60 trường đại học, cao đẳng và học viện trên toàn quốc đăng ký tham gia tranh tài. Ngoại trừ đội chủ nhà của vòng chung kết (Trường Đại học Nha Trang), 59 đội sẽ thi đấu vòng loại ở 4 khu vực để tranh 11 suất vào vòng chung kết. vòng loại diễn ra từ ngày 9 đến 27-1-2026.

Vòng loại được chia làm 4 bảng theo khu vực địa lý vùng miền. Bảng A (Khu vực phía Bắc) có 12 đội thi đấu, Bảng B (Khu vực Duyên hải miền Trung) có 4 đội, Bảng C (Khu vực TP HCM) có số lượng đông đảo với 35 đội tranh tài, còn Bảng D (Khu vực Tây Nam bộ) thu hút 8 đội. Các đội được phân đều thành nhóm (4 đội/nhóm) thi đấu theo thể thức vòng tròn một lượt tính điểm xếp hạng.

60 đội tranh tài Giải bóng đá Thanh Niên sinh viên Việt Nam lần IV – 2026 - Ảnh 3.

Kết thúc vòng loại, 3 đội xếp thứ Nhất tại mỗi nhóm của bảng A và 1 đội đứng đầu bảng B sẽ giành suất tham dự Vòng chung kết. Ở bảng C, 9 đội xếp thứ Nhất, 2 đội xếp thứ Nhì có thành tích tốt nhất vòng bảng sẽ cùng với đội xếp thứ Nhì khu vực Tây Nam bộ vào thi đấu trận đấu play-off để chọn 6 suất tham dự Vòng chung kết.

Ở bảng D, 2 đội xếp thứ Nhất thi đấu trận chung kết khu vực. Đội thắng trận chung kết sẽ giành suất tham dự Vòng chung kết, đội thua trận chung kết (đội xếp thứ Nhì khu vực) sẽ thi đấu play-off với 1/11 đội khu vực Thành phố Hồ Chí Minh trên sân vận động Trường Đại học Tôn Đức Thắng vào ngày 27-1-2026 để giành suất tham dự Vòng chung kết.

60 đội tranh tài Giải bóng đá Thanh Niên sinh viên Việt Nam lần IV – 2026 - Ảnh 4.

Vòng chung kết dự kiến tổ chức từ ngày 7 đến ngày 22-3-2026 tại sân vận động Trường ĐH Nha Trang (Khánh Hòa).

TNSV THACO CUP 2026 giữ nguyên các giải thưởng có giá trị cao như các mùa trước. Theo đó đội vô địch sẽ nhận cúp, bảng danh vị, HCV và phần thưởng 300 triệu đồng; đội á quân sẽ nhận bảng danh vị, HCB cùng phần thưởng 150 triệu đồng; 2 đội đồng hạng ba sẽ nhận bảng danh vị, HCĐ cùng phần thưởng 70 triệu đồng; đội đoạt giải phong cách sẽ nhận bảng danh vị cùng 40 triệu đồng.

60 đội tranh tài Giải bóng đá Thanh Niên sinh viên Việt Nam lần IV – 2026 - Ảnh 5.

Kết thúc Vòng chung kết TNSV THACO CUP 2026, Báo Thanh Niên sẽ tổ chức Giải bóng đá Thanh Niên sinh viên quốc tế 2026 - Cúp THACO, diễn ra tại sân vận động Trường ĐH Nha Trang (Khánh Hòa). Đây là lần thứ hai Báo Thanh Niên tổ chức giải bóng đá Thanh Niên sinh viên quốc tế, với sự hỗ trợ về mặt chuyên môn của Liên đoàn Bóng đá Việt Nam.


Tin liên quan

Khởi tranh giải bóng đá sinh viên toàn quốc khu vực miền Tây Nam Bộ

Khởi tranh giải bóng đá sinh viên toàn quốc khu vực miền Tây Nam Bộ

(NLĐO) - Giải bóng đá sinh viên toàn quốc 2025 - khu vực Tây Nam Bộ tại Trường Đại học Đồng Tháp thúc đẩy tinh thần thể thao và phát hiện tài năng trẻ.

Đội ĐH Huế vô địch Giải bóng đá Sinh viên Việt Nam 2023

(NLĐO) – Đưa người xem đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác, đội ĐH Huế đã giành chức vô địch Giải bóng đá Thanh Niên Sinh viên Việt Nam - Cúp Café de Măng Đen 2023 sau khi đánh bại đội ĐH Thủy Lợi trên chấm luân lưu.

Giải bóng đá sinh viên đông hơn nhiều trận V-League, bầu Đức thưởng nóng Trường ĐH Nông Lâm TP HCM

(NLĐO) - Chiều 4-11, trong trận ra quân của bảng B giải SV-League 2020, Trường ĐH Nông Lâm TP HCM đã được bầu Đức của HAGL thưởng nóng 100 triệu đồng nhờ đánh bại Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật TP HCM 2-1

