60 ngày đêm quyết liệt vì mục tiêu khởi công metro số 2

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

60 ngày đêm quyết liệt vì mục tiêu khởi công metro số 2

Ngọc Quý

(NLĐO) - Ban Quản lý Đường sắt đô thị TP HCM phát động thi đua 60 ngày đêm hoàn thành các nhiệm vụ trọng tâm tuyến metro số 2.

Ban Quản lý Đường sắt đô thị TPHCM (MAUR) vừa ban hành kế hoạch phát động phong trào thi đua cao điểm "60 ngày đêm phấn đấu hoàn thành các nhiệm vụ trọng tâm của Dự án xây dựng tuyến tàu điện ngầm số 2 (metro số 2) (Bến Thành - Tham Lương)" trong năm 2025, chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

60 ngày đêm quyết liệt vì mục tiêu khởi công metro số 2 - Ảnh 1.

Lễ phát động phong trào thi đua cao điểm "60 ngày đêm phấn đấu hoàn thành các nhiệm vụ trọng tâm của Dự án xây dựng tuyến tàu điện ngầm số 2 (Bến Thành - Tham Lương)" - Ảnh: MAUR

Theo đó, phong trào thi đua được tổ chức từ ngày 1-11 đến 31-12-2025, với mục tiêu phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo và quyết tâm của toàn thể cán bộ, viên chức, người lao động trong Ban Quản lý Đường sắt đô thị nhằm hoàn thành đúng tiến độ các nhiệm vụ then chốt của dự án. Mục tiêu cụ thể là hoàn thành công tác điều chỉnh dự án, tuyển chọn nhà thầu EPC, lựa chọn tư vấn giám sát và khởi công tuyến metro số 2 trong năm 2025.

Phong trào được triển khai sâu rộng đến toàn bộ phòng, ban và đơn vị trực thuộc, coi đây là nhiệm vụ trọng tâm, gắn với trách nhiệm của Đảng bộ, chính quyền, cấp ủy chi bộ và lãnh đạo các phòng ban. Công tác khen thưởng sẽ được thực hiện kịp thời, chính xác, minh bạch và đúng đối tượng nhằm động viên, khích lệ tinh thần thi đua trong toàn hệ thống.

60 ngày đêm quyết liệt vì mục tiêu khởi công metro số 2 - Ảnh 2.

Nhiều gói thầu di dời hạ tầng kỹ thuật metro số 2 đang khẩn trương thực hiện

Trong thời gian phát động, các phòng ban được yêu cầu nâng cao vai trò người đứng đầu, thực hiện tinh thần "6 rõ": rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ sản phẩm, rõ trách nhiệm, rõ thẩm quyền. Cán bộ, viên chức được khuyến khích phát huy tinh thần đổi mới, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, đóng góp sáng kiến, giải pháp nhằm tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy tiến độ dự án.

MAUR cũng giao các tổ chức đoàn thể tuyên truyền, vận động đoàn viên tích cực hưởng ứng; Văn phòng Ban xây dựng chuyên mục, nội dung truyền thông lan tỏa phong trào; Hội đồng Thi đua - Khen thưởng và Phòng Tổ chức - Đào tạo theo dõi, kiểm tra, tổng hợp kết quả và kịp thời biểu dương các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc.

Phong trào thi đua 60 ngày đêm được kỳ vọng sẽ tạo khí thế sôi nổi, khơi dậy tinh thần trách nhiệm và ý chí quyết tâm trong toàn đơn vị, góp phần đưa tuyến metro số 2 – Bến Thành - Tham Lương sớm khởi công và hoàn thành theo kế hoạch, hướng đến mục tiêu phát triển hạ tầng giao thông đô thị hiện đại của TP HCM.

Tin liên quan

Tìm cơ hội cho tiến độ metro số 2

Tìm cơ hội cho tiến độ metro số 2

Metro số 2 đứng trước nguy cơ trễ hẹn do vướng thủ tục dù mặt bằng đã sẵn sàng

Metro số 2 TP HCM nguy cơ trễ hẹn khởi công

(NLĐO) - Do nhiều thủ tục chậm trễ, vốn ODA hết hạn, phải chuyển sang vốn đầu tư công trong nước.

Lộ trình mới cho metro số 2: Nhanh hơn, quyết liệt hơn

(NLĐO) - Metro số 2 TP HCM hoàn tất 100% mặt bằng, chuẩn bị khởi công cuối 2025.

metro số 1 TP HCM giao thông công cộng Metro metro số 2
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo