60 ngày đêm quyết liệt vì mục tiêu khởi công metro số 2

Ban Quản lý Đường sắt đô thị TPHCM (MAUR) vừa ban hành kế hoạch phát động phong trào thi đua cao điểm "60 ngày đêm phấn đấu hoàn thành các nhiệm vụ trọng tâm của Dự án xây dựng tuyến tàu điện ngầm số 2 (metro số 2) (Bến Thành - Tham Lương)" trong năm 2025, chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Lễ phát động phong trào thi đua cao điểm "60 ngày đêm phấn đấu hoàn thành các nhiệm vụ trọng tâm của Dự án xây dựng tuyến tàu điện ngầm số 2 (Bến Thành - Tham Lương)" - Ảnh: MAUR

Theo đó, phong trào thi đua được tổ chức từ ngày 1-11 đến 31-12-2025, với mục tiêu phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo và quyết tâm của toàn thể cán bộ, viên chức, người lao động trong Ban Quản lý Đường sắt đô thị nhằm hoàn thành đúng tiến độ các nhiệm vụ then chốt của dự án. Mục tiêu cụ thể là hoàn thành công tác điều chỉnh dự án, tuyển chọn nhà thầu EPC, lựa chọn tư vấn giám sát và khởi công tuyến metro số 2 trong năm 2025.

Phong trào được triển khai sâu rộng đến toàn bộ phòng, ban và đơn vị trực thuộc, coi đây là nhiệm vụ trọng tâm, gắn với trách nhiệm của Đảng bộ, chính quyền, cấp ủy chi bộ và lãnh đạo các phòng ban. Công tác khen thưởng sẽ được thực hiện kịp thời, chính xác, minh bạch và đúng đối tượng nhằm động viên, khích lệ tinh thần thi đua trong toàn hệ thống.

Nhiều gói thầu di dời hạ tầng kỹ thuật metro số 2 đang khẩn trương thực hiện

Trong thời gian phát động, các phòng ban được yêu cầu nâng cao vai trò người đứng đầu, thực hiện tinh thần "6 rõ": rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ sản phẩm, rõ trách nhiệm, rõ thẩm quyền. Cán bộ, viên chức được khuyến khích phát huy tinh thần đổi mới, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, đóng góp sáng kiến, giải pháp nhằm tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy tiến độ dự án.

MAUR cũng giao các tổ chức đoàn thể tuyên truyền, vận động đoàn viên tích cực hưởng ứng; Văn phòng Ban xây dựng chuyên mục, nội dung truyền thông lan tỏa phong trào; Hội đồng Thi đua - Khen thưởng và Phòng Tổ chức - Đào tạo theo dõi, kiểm tra, tổng hợp kết quả và kịp thời biểu dương các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc.

Phong trào thi đua 60 ngày đêm được kỳ vọng sẽ tạo khí thế sôi nổi, khơi dậy tinh thần trách nhiệm và ý chí quyết tâm trong toàn đơn vị, góp phần đưa tuyến metro số 2 – Bến Thành - Tham Lương sớm khởi công và hoàn thành theo kế hoạch, hướng đến mục tiêu phát triển hạ tầng giao thông đô thị hiện đại của TP HCM.