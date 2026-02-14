HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Sức khỏe

Ngộ độc thực phẩm, rượu bia ngày Tết: Đừng chủ quan!

Tin-ảnh: Hồng Đào

(NLĐO)- Chỉ một chút chủ quan với đồ ăn để lâu hay rượu bia không rõ nguồn gốc có thể khiến niềm vui ngày Tết trở thành nỗi lo sức khỏe.

Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026 là dịp để cả gia đình sum vầy, mâm cơm đầy đặn hơn, chén rượu cũng vì thế mà thêm mặn nồng. Nhưng đây cũng là thời điểm ngộ độc thực phẩm, rượu bia gia tăng. Chỉ một chút chủ quan với đồ ăn để lâu hay rượu bia không rõ nguồn gốc có thể khiến niềm vui ngày Tết trở thành nỗi lo sức khỏe.

ThS-BS Nguyễn Phan Thảo Lan, Khoa Cấp cứu - Bệnh viện Nhân dân Gia Định TPHCM, đưa ra một số lời khuyên làm sao để có cái Tết vui, an toàn.

Tăng ca ngộ độc trong những ngày Tết

Theo ghi nhận từ các cơ sở y tế, số ca nhập viện vì ngộ độc thực phẩm và rượu bia thường tăng cao trong và sau Tết. Nguyên nhân chủ yếu liên quan đến việc sử dụng thực phẩm không đảm bảo an toàn, ăn uống quá mức và lạm dụng rượu bia trong các buổi tiệc, liên hoan kéo dài.

Ngộ độc thực phẩm, rượu bia ngày Tết: Đừng chủ quan! - Ảnh 1.

Một ca ngộ độc thực phẩm cấp cứu tại Bệnh viện Nhân dân Gia Định TPHCM

Các triệu chứng của ngộ độc thực phẩm: Đau quặn bụng, buồn nôn và nôn ói, tiêu chảy, đau đầu, hoa mắt, chóng mặt, sốt, mệt mỏi và chán ăn.

Khi bị ngộ độc thực phẩm nên kích thích gây nôn: Có thể cân nhắc kích thích gây nôn để loại bỏ thức ăn còn tồn trong dạ dày. Chỉ áp dụng khi người bệnh còn tỉnh táo, không mắc bệnh lý về thực quản hoặc dạ dày và chưa quá 2 giờ kể từ thời điểm ăn thực phẩm không vệ sinh. "Không áp dụng phương pháp này với người bệnh mất ý thức, trẻ em hoặc phụ nữ đang mang thai’- BS Lan khuyên.

Người bệnh nên nghỉ ngơi, uống nước và Oresol: Nên uống nước theo từng ngụm nhỏ và liên tục để hạn chế nôn thêm, đồng thời phòng tránh tình trạng kiệt sức.

Ngộ độc thực phẩm, rượu bia ngày Tết: Đừng chủ quan! - Ảnh 2.

Những mâm cổ ngày Tết có nguy cơ ngộ độc cao

Chỉ ăn thực phẩm nhạt và loãng: Khi các triệu chứng đã thuyên giảm, người bệnh có thể bắt đầu ăn các món dễ tiêu, đồng thời hạn chế những món ăn nhiều dầu mỡ, gia vị mạnh, thức uống có cồn hoặc cafein.

Người dân cần đến cơ sở y tế ngay khi có các dấu hiệu: Tiêu chảy ra máu, tiêu chảy kéo dài hơn 3 ngày, sốt cao hơn 38.9 độ C, nôn ói nhiều, có dấu hiệu mất nước, tiểu ít, khô miệng, chóng mặt khi đứng…

Rượu bia là nguyên nhân hàng đầu 

Bên cạnh thực phẩm, rượu bia là yếu tố nguy cơ phổ biến trong dịp Tết. Việc uống quá nhiều trong thời gian ngắn, uống khi đói, uống liên tục nhiều ngày hoặc sử dụng rượu không rõ nguồn gốc có thể gây ngộ độc nặng. Ngộ độc rượu, đặc biệt là rượu chứa methanol, có thể gây mù lòa, tổn thương não, suy đa cơ quan và tử vong nếu không được phát hiện và điều trị sớm.

Các triệu chứng của ngộ độc rượu bia: Da xanh hoặc tím, đặc biệt vùng xung quanh môi và móng tay; lú lẫn, phản ứng chậm, không thể đi lại; khó khăn trong việc duy trì ý thức; nói không rõ, nói ngọng; nôn ói; thở chậm, thở không đều; co giật, hôn mê; nhìn mờ, nhìn đôi, giảm hoặc mất thị lực…

Ngộ độc thực phẩm, rượu bia ngày Tết: Đừng chủ quan! - Ảnh 3.

Một ca ngộ độc rượu tại tỉnh Đồng Tháp

Khi nghi ngờ người bệnh ngộ độc rượu bia, người nhà cố gắng giữ người bệnh tỉnh táo, đặt người bệnh ở tư thế đầu được kê cao. Nếu người bệnh bất tỉnh, cho nằm nghiêng, tránh hít sặc khi nôn ói. Nếu người bệnh còn tỉnh, cho người bệnh uống nước, giữ ấm cho người bệnh, đưa đến cơ sở y tế.

Khuyến cáo để đón Tết an toàn

Ăn chín, uống sôi; lựa chọn thực phẩm có nguồn gốc rõ ràng. Bảo quản thức ăn đúng cách, không sử dụng thực phẩm ôi thiu. Hạn chế rượu bia, không uống rượu không rõ nguồn gốc. Không ép uống rượu bia trong các buổi tiệc…

Ngộ độc thực phẩm và rượu bia ngày Tết không phải là chuyện nhỏ. Đừng chủ quan để Tết thực sự là niềm vui trọn vẹn, an toàn cho mỗi gia đình.


Tin liên quan

Vĩnh Long, Đồng Tháp phải truy xuất nguồn gốc thực phẩm nghi ngộ độc

Vĩnh Long, Đồng Tháp phải truy xuất nguồn gốc thực phẩm nghi ngộ độc

(NLĐO) - Liên tiếp xảy ra các vụ nghi ngộ độc thực phẩm sau bữa ăn của công nhân tại tỉnh Vĩnh Long và Đồng Tháp, Bộ Y tế yêu cầu truy xuất nguồn gốc thực phẩm.

Vụ hơn 100 người ở TPHCM nhập viện nghi ngộ độc: Phạt chủ cơ sở bánh mì

(NLĐO)- Qua kiểm tra, cơ sở không xuất trình được Giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm theo quy định của pháp luật.

Vụ 46 người nghi ngộ độc sau tiệc tất niên: Phát hiện vi khuẩn E. coli

(NLĐO)- Liên quan vụ 46 người nghi ngộ độc thực phẩm sau tiệc tất niên tại TPHCM, kết quả xét nghiệm cho thấy một số bệnh phẩm dương tính với vi khuẩn E.coli

ngộ độc thực phẩm ngộ độc rượu Tết nguyên đán ngộ độc nặng
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo