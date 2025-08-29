Ngày 29-8, UBND tỉnh Gia Lai tổ chức hội nghị xúc tiến đầu tư vào tỉnh Gia Lai năm 2025. Đây là hoạt động nhằm đưa tỉnh Gia Lai đến gần hơn với cộng đồng doanh nghiệp, nhà đầu tư để cùng nhau biến tiềm năng, lợi thế thành hiện thực, hợp tác phát triển nhanh và bền vững trong thời gian tới.

Đầu tư vào Gia Lai - nhiều nguồn lực hấp dẫn

Ông Phạm Anh Tuấn, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai, cho biết đây là hội nghị đầu tiên sau khi tỉnh Gia Lai (cũ) và tỉnh Bình Định (cũ) được sáp nhập. Qua đó, tỉnh Gia Lai mới hiện có diện tích lớn trong cả nước, có nhiều nguồn lực quan trọng để phát triển kinh tế xanh và bền vững.

Tỉnh Gia Lai tập trung vào 5 trụ cột tăng trưởng chính nhằm hiện thực hóa các mục tiêu đã đề ra.

Nhiều dự án đã đầu tư vào tỉnh Gia Lai

Trong đó, tập trung phát triển công nghiệp chế biến, chế tạo, năng lượng tái tạo và công nghiệp xanh. Đặc biệt chú trọng vào trí tuệ nhân tạo (AI) và công nghiệp bán dẫn kết hợp với Trung tâm đổi mới sáng tạo cấp vùng.

Tỉnh Gia Lai cũng tập trung biến du lịch thành ngành kinh tế chủ lực, khai thác lợi thế từ cảnh quan tự nhiên (biển, rừng núi) và di sản văn hóa đặc sắc của Tây Nguyên – Chămpa; Phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, lâm nghiệp bền vững, xây dựng các vùng nguyên liệu tập trung để nâng cao giá trị sản phẩm.

Hình thành trung tâm logistics và dịch vụ cảng, kết nối từ cửa khẩu Lệ Thanh đến cảng Quy Nhơn; Phát triển đô thị nhanh và bền vững, gắn liền với các lĩnh vực bất động sản công nghiệp, du lịch và hạ tầng dịch vụ.

Doanh nghiệp mạnh dạn đầu tư

Tại hội nghị, lãnh đạo tỉnh Gia Lai đã trao quyết định chủ trương đầu tư, giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và ký kết biên bản ghi nhớ đối với 69 dự án với tổng vốn 119.700 tỉ đồng, tương đương hơn 4,6 tỉ USD.

Lãnh đạo tỉnh Gia Lai trao biên bản ghi nhớ đầu tư 3 dự án cho ông Lê Thanh Hưng - Tổng giám đốc Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam

Trong đó, trao biên bản ghi nhớ đầu tư các dự án lớn như: Dự án điện năng lượng tái tạo (3.200 tỉ đồng) và dự án xây dựng và kinh doanh hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp (3.000 tỉ đồng) và dự án nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao tại Gia Lai (475 tỉ đồng) cho Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam; Dự án Đầu tư xây dựng và phát triển năng lượng tái tạo (4.500 tỉ đồng) cho Công ty Cổ phần Tập đoàn Đức Long Gia Lai; Dự án xây dựng và kinh doanh hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp (450 tỉ đồng) cho Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Công nghiệp Đăk Pơ Việt Nam...

Tỉnh Gia Lai cam kết mọi điều kiện thuận lợi nhất, luôn đồng hành cùng doanh nghiệp với phương châm 5 cùng là: cùng nhau lắng nghe, cùng nhau bàn bạc, cùng nhau thực hiện, cùng nhau chia sẻ kết quả, cùng nhau tháo gỡ khó khăn.

"Chúng tôi tin tưởng rằng Gia Lai không chỉ là một địa phương giàu tiềm năng, mà còn là một đối tác đáng tin cậy, một điểm đến chiến lược của các nhà đầu tư. Tỉnh mong muốn đồng hành cùng quý vị để cùng kiến tạo những thành công mới, đóng góp vào sự phát triển thịnh vượng của Gia Lai và của cả nước" - Chủ tịch tỉnh Gia Lai nói.

Để hiện thực hóa các mục tiêu, tỉnh Gia Lai đang tập trung vào 3 khâu đột phá là nâng cao năng lực quản lý; xây dựng một chính quyền kiến tạo, tinh gọn và hiệu quả để cải thiện năng lực cạnh tranh; tạo đột phá về hạ tầng giao thông, thủy lợi, logistics, công nghiệp và hạ tầng số. Ưu tiên các dự án kết nối khu vực cao nguyên với đồng bằng và ven biển.



