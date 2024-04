Chủ tịch UBND tỉnh Long An cùng đoàn xúc tiến đầu tư sang Hàn Quốc

Được sự đồng ý của Thủ tướng Chính phủ, từ ngày 22 đến 26-4, ông Nguyễn Văn Út - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Long An làm Trưởng Đoàn công tác của tỉnh Long An đi thăm, làm việc, xúc tiến đầu tư tại Hàn Quốc.

Thực hóa mối quan hệ đối tác chiến lược toàn diện

Đây là một hoạt động trong chương trình công tác Xúc tiến đầu tư năm 2024 của tỉnh Long An. Tham gia Đoàn công tác có Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Thanh Hải cùng lãnh đạo các sở, ngành tỉnh và doanh nghiệp hạ tầng Khu Công nghiệp của tỉnh.

Chuyến công tác lần này sẽ tiếp tục giới thiệu tiềm năng, định hướng phát triển, tái khẳng định Long An là điểm đến với những cơ hội đầu tư lý tưởng cho các doanh nghiệp Hàn Quốc; tiếp tục kết nối các khu công nghiệp của Long An với các nhà đầu tư Hàn Quốc trong nhiều lĩnh vực, đặc biệt là công nghệ cao, đổi mới sáng tạo, năng lượng tái tạo, logistics.

Đây cũng là dịp để tỉnh kết nối với các đối tác tiềm năng về phát triển hạ tầng, học hỏi những mô hình tiên tiến và thu hút nguồn vốn đầu tư chất lượng cao.

Trong ngày đầu tiên vừa đến Hàn Quốc, đoàn công tác đã diện kiến Cựu Tổng thống Lee Myung Bak tại Thủ đô Seoul.

Phát biểu trong buổi làm việc, Chủ tịch UBND tỉnh Long An đã chuyển lời thăm hỏi của Nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang và bày tỏ vinh dự của Đoàn công tác khi được diện kiến Ngài Cựu Tổng thống Lee Myung Bak.

Đồng thời, mong muốn với tình cảm đặc biệt dành cho Việt Nam nói chung, tỉnh Long An nói riêng, và sự gắn bó đầy nghĩa tình của Cựu Tổng thống Lee Myung Bak và Nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, mối quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa tỉnh Long An và các địa phương, doanh nghiệp của Hàn Quốc sẽ ngày càng bền chặt, hiệu quả hơn nữa, tạo ra nhiều lợi ích cho doanh nghiệp hơn nữa, góp phần tô thắm và hiện thực hóa mối quan hệ "Đối tác Chiến lược toàn diện" giữa 2 quốc gia Việt Nam và Hàn Quốc.

Lãnh đạo tỉnh Long An thăm và làm việc với Cựu Tổng thống Lee Myung Bak

Trong buổi làm việc, Cựu Tổng thống Lee Myung Bak cam kết sẽ hỗ trợ tỉnh Long An trong việc kết nối, thúc đẩy hợp tác giữa các doanh nghiệp, nhà đầu tư Hàn Quốc đến tìm hiểu, nghiên cứu và đầu tư vào Long An, đặc biệt vào lĩnh vực tăng trưởng xanh.



Bên cạnh đó, ông Lee Myung Bak sẽ kết nối để tỉnh Long An làm việc với Thị trưởng Thủ đô Seoul để 2 địa phương hợp tác hữu nghị trong chuyến công tác Hàn Quốc lần sau.

Sẽ tổ chức hội nghị xúc tiến đầu tư tại Thủ đô Seoul

Cùng ngày, Đoàn công tác đã đến thăm và làm việc với Đại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc với mục tiêu tăng cường xây dựng mối quan hệ thường xuyên, khai thác hiệu quả tầm ảnh hưởng từ các cơ quan đại diện của Việt Nam tại nước ngoài, thúc đẩy, nâng cao hiệu quả quảng bá, giới thiệu hình ảnh của Long An cũng như kết nối các địa phương, doanh nghiệp của Hàn Quốc đến Long An tìm hiểu môi trường đầu tư và thúc đẩy hợp tác phát triển các lĩnh vực kinh tế, văn hoá, xã hội; đồng thời tiếp tục quan tâm hỗ trợ, bảo vệ cộng đồng người lao động Long An tại Hàn Quốc.

Quang cảnh buổi làm việc của Đoàn công tác tỉnh Long An tại Đại sự quán Việt Nam tại Hàn Quốc

Phát biểu tại buổi làm việc, Đại sứ Vũ Hồ đã chào mừng Đoàn công tác tỉnh Long An đến thăm Hàn Quốc.



Đại sứ đánh giá cao những nỗ lực của Long An trong việc thu hút đầu tư nước ngoài trong thời gian qua, đặc biệt là từ Hàn Quốc.

Ông khẳng định sẽ luôn sẵn sàng hỗ trợ Long An trong việc quảng bá tiềm năng, kết nối với các nhà đầu tư Hàn Quốc và thúc đẩy hợp tác song phương.

Đoàn công tác tỉnh Long An tại Hàn Quốc

Theo lịch trình dự kiến, Đoàn công tác sẽ thăm và hội đàm với Tỉnh trưởng tỉnh Jeju về tiềm năng hợp tác phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội giữa 2 địa phương; có các buổi làm việc quan trọng với Trung tâm Phát triển thành phố quốc tế tự do Jeju, Tập đoàn Yooshin, Zenith…

Đặc biệt, Long An sẽ tổ chức hội nghị xúc tiến đầu tư – tiềm năng và cơ hội phát triển hạ tầng Long An tại Thủ đô Seoul với sự phối hợp của Đại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc và đồng tổ chức của tỉnh Đồng Nai.

Hội nghị dự kiến thu hút hơn 100 tập đoàn lớn của Hàn Quốc tham dự.

Chương trình xúc tiến đầu tư tại Hàn Quốc đã mở đầu chuỗi các hoạt động xúc tiến đầu tư tại nước ngoài trong năm 2024 của tỉnh Long An. Kỳ vọng sẽ giúp Long An giới thiệu định hướng phát triển và những cơ hội đầu tư của tỉnh đến các tập đoàn hàng đầu của Hàn Quốc có công nghệ cao, hiện đại và mang tính lan tỏa mạnh mẽ, mở ra những cơ hội đầu tư mới, tăng cường hợp tác phát triển bền vững.